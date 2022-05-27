Зачем сотрудникам нужна бизнес-карта

В чем смысл бизнес-карты?

По функционалу она аналогична обычному «пластику», но привязана к расчетному счету юридического лица или ИП. Используется такая карта для оплаты текущих бизнес-расходов, расчетов с деловыми партнерами, выдачи средств под отчет и т. п. В общем любых целей, исключая выплату заработной платы, пособий и прочих выплат социального характера.

Например, если надо приобрести «химию» или канцтовары в офис — при помощи карты это сделать проще: не надо снимать наличные со счета компании (или ИП), оформлять выдачу подотчета, заполнять ордера, ведомости и т. п.

Ну а «продажники» смогут предлагать клиентам и бизнес-партнерам наиболее удобный способ оплаты — перевод на карту по ее номеру или реквизитам счета.

Позвольте сотрудникам оперативно решать текущие задачи под вашим полным контролем, забыв об авансовых заявлениях и выдаче под отчет. Оцените преимущества бизнес-карты прямо сейчас: привезем ее сегодня или в любое удобное время.

Плюсы бизнес-карты: удобство и контроль

Она упрощает расчеты и контроль расходов. Например, вы установили лимит трат на канцтовары не более 50 тыс. рублей в месяц. Сотрудники при всем желании не смогут потратить больше.

Оплачивать безналом можно любые товары и услуги. Также есть возможность отслеживать операции в интернет или в мобильном банке для более эффективного контроля расходов.

Больше нет нужды снимать, инкассировать, хранить в офисе наличные на текущие расходы (прежде всего, на хозяйственные нужды). Можно забыть о лимите в 100 тыс. по одной сделке, поскольку все расчеты по бизнес-карте — безналичные.

Совет: при установке лимитов помните, что снимать наличные с бизнес-карты можно, но часто делать это не рекомендуется. Особенно большие суммы, снятие которых может привести к внеплановым проверкам (рекомендация ЦБ РФ — снимать не более 100 тыс. руб./в день). Также необходимо следить, чтобы в неделю не снимали более 30% от оборота по счету. Иначе неприятностей не избежать.

Бизнес-карта в Локо-Банке — это минимальная (от 1,4%) комиссия на снятие наличных и более 30 тыс. точек для пополнения. Снимать наличные с бизнес-карты выгоднее, чем при использовании чековой книжки.

При внесении наличных (если работник кредитует фирму, возвращает заем или вносит выручку) лучше всего обратиться в кассу банка, чтобы в платежке оператор указал назначение платежа. Это упростит учет.

Вопросы ответственности

Бизнес-карты легко выпускаются, замораживаются и закрываются, что бесценно с точки зрения безопасности финансов.

Руководитель избавлен от проволочек с поступлением информации о расходах. Все платежи моментально отображаются в банковской выписке, а на гаджет оперативно приходят уведомления о списаниях. И никаких проблем с перерасходом и с подотчетными суммами.

Сотрудники же избавлены от ошибок в оформлении расходов, ведь при расчете картой достаточно предоставить кассовый чек с печатью магазина (в зависимости от ситуации — товарную накладную, акт, счет-фактуру или товарный чек). Меньше документов для оформления — меньше риск ошибки.

Более того, можно выпустить сколько угодно бизнес-карт! Менеджер Локо-Банка привезет любое количество.

По согласованию с банком возможен выпуск как дебетовых, так и кредитных бизнес-карт. Причем и рублевых, и валютных, что особенно удобно для направляемых в зарубежные командировки сотрудников.