ОКВЭД для ООО. Как поменять коды самостоятельно

Подбираем новые коды ОКВЭД

Сначала загляните в свою выписку из ЕГРЮЛ в личном кабинете на сайте ФНС. Возможно нужные коды у вашей организации уже есть. Или в уже имеющемся коде содержится нужный вид деятельности.

Например, код 56.29 (деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания) включает в себя:

организацию общественного питания, поставляющих готовую пищу транспортным и строительным компаниям, тургруппам и другим группам потребителей;

доставку продуктов питания спортивным и прочим учреждениям (по сниженным ценам);

деятельность столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание и т.п.

Или ОКВЭД 96.02.2 — предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты, включает в себя услуги по окраске бровей, ресниц, коррекцию формы бровей, наращивание ресниц, завивку ресниц.

Если нужного ОКВЭД у вас нет, выбираем пункт «Выбрать новый вид бизнес-деятельности», воспользовавшись последней версией справочника ОКВЭД-2.

Помните, что код должен содержать не меньше 4-х знаков. Можно использовать коды из пяти и шести символов, уже включенные в подгруппу.

«Обобщение» кода недоступно, если новый вид деятельности подлежит лицензированию. Например, для производства изделий медицинской техники, включая хирургическое оборудование и ортопедические приспособления (код 33.10), а также для производства медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры (код 33.10.1) следует получать отдельные лицензии.

Нормативно-правовые акты не ограничивают количество кодов ОКВЭД. Их может быть сколько угодно.

Подготовка пакета документации

Часто спрашивают: надо ли при смене кодов ОКВЭД изменять заодно и устав? Ответ зависит от условий этого документа.

Если перечень видов деятельности не является закрытым, то есть в уставе указано, что «ООО вправе осуществлять и иные виды деятельности, разрешенные российским законодательством» — вносить изменения не требуется. Достаточно просто заполнить и подать форму № Р13014 (п. 2 ст. 17 закона о госрегистрации).В противном случае придется внести изменения в устав.

Перечень необходимой документации в этом случае зависит от того, сколько участников в ООО. Если участник один, то достаточно вынести решение этого участника. Если участников несколько, то следует созвать собрание и сформировать протокол, в тексте которого должно быть сформулировано условие относительно смены кодов ОКВЭД.

Используя сервис регистрации от Локо-Банка, можно быстро и без дополнительных затрат сформировать документы на смену ОКВЭД.

Официальной формы для протокола не утверждено, но удостоверять его по-прежнему необходимо.

Важно: каждое ООО вправе установить иной метод удостоверения протокола. Это может быть подписание всеми участниками, фото-, видеофиксация и т. д.

Ниже приведен пример протокола общего собрания.

В примере единственный участник оформляет решение. Документ составляется в произвольной форме.

Важно: в тексте должны присутствовать условия о смене видов деятельности общества (при необходимости — об изменении учредительного документа и принятии новой версии устава). Решение подлежит нотариальному удостоверению.

Независимо от того, нужно или нет вносить изменения в устав — готовим форму Р13014. Заполняем титульный лист, «К» и «П».

При необходимости можно выполнить несколько операций с кодами:

добавить;

удалить;

поменять основной вид деятельности.

Все это можно сделать одновременно. То есть заполнить форму один раз на все нужные случаи.

Если перечень видов деятельности, указанный в уставе, не является закрытым, то вносим изменения только в ЕГРЮЛ.

Если в устав вносятся изменения, то в форме Р13014 на титульном листе проставляется соответствующая отметка. Госпошлина за изменение учредительного документа составляет 800 руб.

Если же в учредительном документе перечень видов деятельности является закрытым, то придется оформлять:

или изменения, внесенные в учредительный документ юридического лица (отдельным документом, который станет приложением к уставу);

(отдельным документом, который станет приложением к уставу); или новую редакцию устава.

Лист изменений станет приложением к уставу. Он должен содержать в своем тексте условие о том, что такой-то пункт устава излагается в новой редакции. Например, о том, что ООО вправе осуществлять любую не запрещенную законом деятельность.

Изменить коды ОКВЭД для ООО онлайн можно с помощью сервиса регистрации Локо-Банка. Наши специалисты подготовят полный пакет документов полностью соответствующий требованиям ФНС. Отправить заявление на смену ОКВЭД можно, не выходя из дома.

Подаем документы в ИФНС

Собрав необходимые документы, нужно отправить их в регистрирующую налоговую, не позднее 7 дней с даты начала новой деятельности (п. 5 ст. 5 № 129-ФЗ).

Список необходимых документов:

форму Р13014;

протокол или решение единственного участника;

квиток об оплате 800 руб. (если документы подаются на бумаге);

новую редакцию устава или лист изменений,

Подать документы можно следующими способами:

лично в ИФНС; через МФЦ; почтовым отправлением с объявленной ценностью с описью вложения; через нотариуса; или в форме электронных документов — через Госуслуги или через сайт ФНС (выбрать «Регистрация ЮЛ и ИП» — «Внесение изменений в регистрационные данные»).

Опоздание с предоставлением таких сведений может повлечь за собой предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц в размере 5 000 руб., а непредставление — штраф от 5 000 до 10 000 руб. (ч. 3, 4 ст. 14.25 КоАП).

По истечении пяти рабочих дней (если все документы оформлены верно) вам придет выписка из ЕГРЮЛ в электронном виде с новыми кодами ОКВЭД.

Если в дополнение к электронным документам оформить запрос на получение бумажных подтверждений, то в назначенный день их можно забрать: