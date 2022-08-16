Когда приостановление ФНС операций по счету незаконно

Когда могут заблокировать расчетный счет

Существует пять причин, которые могут привести к приостановке операций по расчетному счету:

если сроки сдачи деклараций и расчетов по взносам нарушены, и они не сданы в течение 20 дней по итогам налогового периода (ст. 76 НК);

По заявлению Минфина представление деклараций или расчетов в промежуточный период с нарушением срока не является причиной для блокировки.

если налогоплательщик должен был представить документы в электронной форме через оператора документооборота в ответ на требование, но не сделал этого или не отправил квитанцию о приеме требования ФНС в срок;

если происходит взыскание сумм налогов, сборов, взносов на банковских счетах налогоплательщика, в этом случае налоговая инспекция обязана направить уведомление в течение 14-ти дней до момента принятия решения о блокировке расчетного счета;

Предприниматель должен знать, что банк не может открыть новый счет или вклад, пока действует арест на его текущие счета (ст. 76 НК).

если производится взыскание сумм по результатам проведенной налоговой проверки.

Бывают случаи, когда ИФНС может наложить арест на имущество организации, если его стоимость меньше стоимости взыскания (ст. 101 НК).

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То есть ситуации, когда операции по вашему счету может приостановить ФНС, ограничены. Если счет заблокирован по иным причинам, вероятно, налоговая сделала это незаконно.

Как разблокировать счет

При законной блокировке все ясно – необходимо выполнить требования ИФНС (сдать отчет, заплатить налоги и т. д.). Когда все требования ФНС будут выполнены, инспекция примет решение о снятии ограничений. Это произойдет на следующий день после подтверждения устранения причины блокировки.

Но если причина в неправомерности действий налоговой инспекции, то надо обжаловать решение.

Как оспорить действия налоговой

Решение о незаконных действиях налоговой инспекции следует обжаловать сначала в вышестоящий налоговый орган. Готовится жалоба, где объясняется ситуация. Приводятся доводы о незаконности принятого ИФНС решения, прикладываются подтверждающие документы.

В заявлении для ИП необходимо указать ФИО и место жительства; для организации – наименование и юридический адрес. Также необходимо указать все банковские реквизиты и ИНН. Заявление подписывает руководитель или его доверенное лицо.

Сейчас процедура разблокировки расчетного счета стала проще. На сайте ФНС появился новый сервис для разблокировки счета.

Достаточно заполнить форму с основными реквизитами и контактным номером телефона. В течение суток с вами свяжется специалист, который или поможет урегулировать возникшую проблему, или подскажет, как действовать дальше, чтобы снять блокировку.

Пока это решение работает только в случае, если ваш счет заблокирован из-за неуплаты налоговой недоимки.

Если решить проблему с помощью УФНС или сервиса не удалось, то компании придется обращаться в суд.

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Возмещение ущерба от незаконной блокировки

При незаконной блокировке счетов можно возместить убытки организации. Суды могут принять сторону заявителя и обязать налоговую инспекцию выплатить проценты в случаях, если:

операции на расчетном счете приостановлены незаконно – неустойка взыскивается за каждый календарный день ареста счета со дня получения банком решения о блокировке, до дня получения банком решения об ее отмене;

при нарушении срока, отведенного на отмену блокировки – за каждый календарный день нарушения.

В Налоговом кодексе отражен расчет процентов за незаконную блокировку счета (п. 9.2 ст. 76 НК).

Формула

% за незаконную блокировку = (арестованная сумма на счете х ключевая ставка ЦБ РФ) / количество календарных дней в году х календарные дни разблокировки

Ключевая ставка берется та, которая действовала на период незаконной блокировки счета.

Пример

Рассмотрим ситуацию: налоговая инспекция вынесла решение о приостановке операций на расчетном счете ООО «Строймаркет» на сумму 200 000 руб.

По итогам рассмотрения жалобы от организации выяснилось, что в базе ИФНС числилась удвоенная сумма по расчетам НДФЛ.

В банк решение о блокировке счета поступило 25 июня 2022 года. Решение об отмене вынесено 30 июня 2022 года и направлено в банк. Счет был разблокирован в тот же день. Ставка рефинансирования ЦБ РФ в дни блокировки составила 9,5%.

(200 000 руб. х 9,5%) / 365 х 6 = 312,33 руб.

Проценты считаются именно с той суммы, которая находилась под арестом.

Например, если сумма к взысканию 500 000 руб., а на расчетном счете всего 50 000 руб., то проценты начисляются на 50 000 руб. Если денег на банковском счете нет, то проценты не начисляются.

Из судебной практики известно, что предприниматели неохотно пишут заявление на возмещение убытков. Процедура долгая, а сумма получается не очень большая. Другое дело, когда страдает компания, которой ФНС вменяет задолженность на миллионы рублей. Там суммы компенсации могут быть значительными.