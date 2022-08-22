В каких валютах выгодно вести расчеты в 2022 году

Что влияет на стоимость валютных расчетов

Конечная стоимость валютных операций складывается из нескольких факторов:

Величина комиссии за проведение платежа . Входящие платежи, как правило, бесплатны. А вот исходящие стоят денег. Ценовая политика у всех кредитных организаций разная: одни устанавливают единую ставку для всех валют, другие подходят к этому вопросу дифференцированно.

. Входящие платежи, как правило, бесплатны. А вот исходящие стоят денег. Ценовая политика у всех кредитных организаций разная: одни устанавливают единую ставку для всех валют, другие подходят к этому вопросу дифференцированно. Для валютных платежей российская компания или предприниматель обязан завести валютный расчетный счет. Некоторые банки берут плату за ежемесячное обслуживание валютного счета просто потому что он есть. Соответственно, даже если у вас не прошло ни единой операции по валютному счету, банк спишет свою месячную абонентскую плату. А в некоторых кредитных организациях тариф достигает 4 000 рублей ежемесячно, и часто его величина зависит от валюты счета. В дополнение к стандартным тарифам некоторые банки ввели комиссию за хранение инвалюты свыше установленных размеров.

просто потому что он есть. Соответственно, даже если у вас не прошло ни единой операции по валютному счету, банк спишет свою месячную абонентскую плату. А в некоторых кредитных организациях тариф достигает 4 000 рублей ежемесячно, и часто его величина зависит от валюты счета. В дополнение к стандартным тарифам некоторые банки ввели комиссию за хранение инвалюты свыше установленных размеров. Курс валюты . Банки устанавливают внутренние обменные курсы. И величина спреда у разных валют различается.

. Банки устанавливают внутренние обменные курсы. И величина спреда у разных валют различается. Расчеты с иностранными партнерами – это всегда валютный контроль. В превалирующем большинстве банков он платный. Кроме того, некоторые банки устанавливают плату за постановку на учет внешнеторгового контракта, оформление ведомости банковского контроля, ускорение этих процессов и другие банковские ВЭД-услуги.

В каких валютах выгодно рассчитываться в 2022 году

Самостоятельно выбрать валюту для расчетов можно не всегда. Чаще всего это совместное решение двух сторон сделки.

Однако в 2022 укрепился тренд на расчеты в национальных валютах. Особенно, когда весной доллар и евро продемонстрировали стремительный рост, а после столь же стремительное падение. Были введены санкции в отношении России, в итоге многие иностранные партнеры российских предприятий стали переходить с расчетов в «твердых» (свободно конвертируемых) валютах на «мягкие» (ограниченно конвертируемые). Про смену валюты действующих контрактов мы рассказали в статье «ВЭД в 2022 году: переход с расчетов одной валютой на другую. Что нужно учесть бухгалтеру».

При выборе страны-партнера и валюты для расчетов учитывайте все факторы, которые влияют на конечную стоимость расчетов и формируют расходы компании. Подберите банк, который предлагает наиболее комфортные расценки на ВЭД-услуги и работу с валютой. При равных показателях по одному критерию, сравнивайте другие. Например, если банки предлагают одинаковую комиссию за проведение платежа, сравните стоимость ведения счета и величину спреда.

Локо-Банк открывает и обслуживает валютные счета бесплатно. При расчетах в мягких валютах, таких как китайский юань, казахстанский тенге, белорусский рубль и армянский драм валютный контроль будет бесплатным. А в ближайшее время этот список пополнят турецкие лиры и дирхамы ОАЭ. Комиссия Локо-Банка за проведение платежей в этих же альтернативных валютах – всего от 0,1%, и в пределах установленных границ. Для доллара, евро и других валют — комиссия 3%.

Пример. Рассчитаем банковскую комиссию для платежа 50 000 долларов и эквивалента этой суммы в других валютах по тарифам Локо-Банка по курсу на 03.08.2022.