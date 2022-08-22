В каких валютах выгодно вести расчеты в 2022 году

Что влияет на стоимость валютных расчетов
Конечная стоимость валютных операций складывается из нескольких факторов:
- Величина комиссии за проведение платежа. Входящие платежи, как правило, бесплатны. А вот исходящие стоят денег. Ценовая политика у всех кредитных организаций разная: одни устанавливают единую ставку для всех валют, другие подходят к этому вопросу дифференцированно.
- Для валютных платежей российская компания или предприниматель обязан завести валютный расчетный счет. Некоторые банки берут плату за ежемесячное обслуживание валютного счета просто потому что он есть. Соответственно, даже если у вас не прошло ни единой операции по валютному счету, банк спишет свою месячную абонентскую плату. А в некоторых кредитных организациях тариф достигает 4 000 рублей ежемесячно, и часто его величина зависит от валюты счета. В дополнение к стандартным тарифам некоторые банки ввели комиссию за хранение инвалюты свыше установленных размеров.
- Курс валюты. Банки устанавливают внутренние обменные курсы. И величина спреда у разных валют различается.
- Расчеты с иностранными партнерами – это всегда валютный контроль. В превалирующем большинстве банков он платный. Кроме того, некоторые банки устанавливают плату за постановку на учет внешнеторгового контракта, оформление ведомости банковского контроля, ускорение этих процессов и другие банковские ВЭД-услуги.
В каких валютах выгодно рассчитываться в 2022 году
Самостоятельно выбрать валюту для расчетов можно не всегда. Чаще всего это совместное решение двух сторон сделки.
Однако в 2022 укрепился тренд на расчеты в национальных валютах. Особенно, когда весной доллар и евро продемонстрировали стремительный рост, а после столь же стремительное падение. Были введены санкции в отношении России, в итоге многие иностранные партнеры российских предприятий стали переходить с расчетов в «твердых» (свободно конвертируемых) валютах на «мягкие» (ограниченно конвертируемые). Про смену валюты действующих контрактов мы рассказали в статье «ВЭД в 2022 году: переход с расчетов одной валютой на другую. Что нужно учесть бухгалтеру».
При выборе страны-партнера и валюты для расчетов учитывайте все факторы, которые влияют на конечную стоимость расчетов и формируют расходы компании. Подберите банк, который предлагает наиболее комфортные расценки на ВЭД-услуги и работу с валютой. При равных показателях по одному критерию, сравнивайте другие. Например, если банки предлагают одинаковую комиссию за проведение платежа, сравните стоимость ведения счета и величину спреда.
Локо-Банк открывает и обслуживает валютные счета бесплатно. При расчетах в мягких валютах, таких как китайский юань, казахстанский тенге, белорусский рубль и армянский драм валютный контроль будет бесплатным. А в ближайшее время этот список пополнят турецкие лиры и дирхамы ОАЭ.
Комиссия Локо-Банка за проведение платежей в этих же альтернативных валютах – всего от 0,1%, и в пределах установленных границ. Для доллара, евро и других валют — комиссия 3%.
Пример. Рассчитаем банковскую комиссию для платежа 50 000 долларов и эквивалента этой суммы в других валютах по тарифам Локо-Банка по курсу на 03.08.2022.