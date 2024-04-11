MasterTMS
Автоматизация учета

Более 10 млн рублей сэкономили на перевозках в MasterTMS

Команда MasterTMS проанализировала 10 000 заявок, размещенных грузовладельцами в нашей системе, и посчитала экономию, которую они получили, благодаря использованию аукционов на понижение цены. 
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Более 10 млн рублей сэкономили на перевозках в MasterTMS
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Корпоративные пользователи MasterTMS смогли сэкономить более 10 млн рублей. Исследование показало: размещение заявок на торгах позволяет сократить транспортные расходы в среднем на 9%.

Для крупного производителя экономия в абсолютных числах может достигать десятки миллионов рублей в месяц. В отдельных случаях стоимость заявок снижалась даже на 40%.

Аукцион позволяет получить справедливую цену перевозки:

  • Логисты размещают несрочные заявки на торгах и определяют сроки их проведения, могут назначить стартовую цену или не указывать ее — и провести торги в формате «запрос предложений».

  • Если первоначальная цена аукциона не назначена логистом, он получает предложения перевозчиков, от которых уже начинаются торги на понижение. Так мы избегаем риска завысить цену на старте и сразу начинаем торги с реальной цены.

  • Если стартовая стоимость установлена логистом, заинтересованные перевозчики предлагают свою цену, которая обязательно должна быть ниже первоначальной. Заявку получает самый эффективный перевозчик с лучшим ценовым предложением и качеством работы.

Проводить торги по перевозкам можно в удобном интерфейсе, а затем за пару секунд формировать информативные отчеты:

MasterTMS автоматически собирает всю информацию по заявкам, отправленным на торги: требования к ТС, направление, начальная / лучшая / итоговая цена на аукционе, величина экономии, время закрытия срочных заявок. В отчетах можно проанализировать работу каждого логиста и партнера. Можно увидеть затраты по направлениям и конкретным перевозчикам, определить длительность торгов и количество участников.

Вы можете попробовать Аукционы в MasterTMS и оценить собственную экономию.

Мы делаем гибкую систему, которая легко подстраивается под нужды компаний из разных отраслей экономики. Это единое окно работы для руководителей, финансистов, логистов, диспетчеров, перевозчиков и водителей. 

Логисты могут создавать заявки за пару минут, проводить торги и планировать рейсы с помощью алгоритмов AI. Диспетчеры отслеживают движение грузов онлайн. Руководители получают расширенную аналитику. Финдиректоры могут в режиме реального времени контролировать расходы, проводить анализ и следить за эффективностью затрат.

MasterTMS учитывает опыт грузовладельцев, которые делают более 370 000 отгрузок в год. Продуманные IT-решения помогают сэкономить до 20% бюджета на доставку грузов. Заказать презентацию решения можно здесь.

Система управления грузоперевозками с функциями финмониторинга, учета и управления

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Более 10 млн рублей сэкономили на перевозках в MasterTMS

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