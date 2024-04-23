₽ Заказать рекламу
MasterTMS
Перевозка

Как упростить учет в логистике

Грамотная организация логистических процессов, оперативный документооборот и автоматизация на всех этапах грузоперевозок сводят к минимуму рутинные операции, позволяют бухгалтеру вовремя и корректно отражать в учете факты ФХД.
19 7
Как упростить учет в логистике
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Особенности учета в логистике

Логистика — это сложносоставная система мер и процессов по организации эффективного движения ресурсов. Поэтому и учет в логистике сложный, в нем есть много нюансов:

  • Любая отправка транспорта в рейс требует заключения договора-заявки на услуги по перевозке, подготовки путевого листа, доверенности, иногда нужны пропуска. Подписание договора занимает от нескольких часов до нескольких дней.

  • Часто для отправки одного груза компания вынуждена заключить несколько договоров: непосредственно на перевозку, а также на сопутствующие услуги — страхование, погрузку, разгрузку. 

  • Важно правильно заполнять товаросопроводительную документацию, чтобы у водителя не возникало проблем на дороге при проверках сотрудниками ГИБДД и при прохождении таможенных постов. Плюс несоответствие отгруженного товара позициям в накладной или УПД затрудняет, а часто делает невозможной приемку товара. Водитель вынужден возвращать груз отправителю.

  • Если во время транспортировки товар испортился или потерял товарный вид, бухгалтеру придется вносить изменения в отгрузочные документы.

  • Скорость оборота денег напрямую зависит от скорости документооборота, а он в свою очередь от дальности перевозки, если стороны не используют ЭДО. Получатель груза не оплатит товар, пока не получит накладную и не сверит фактическую поставку с заявленными в накладной позициями.

  • Возврат подписанных получателем груза бумажных документов растягивается на очень длительное время, так как часто после разгрузки водитель не возвращается к отправителю груза, а выполняет другие заказы. Соответственно, бухгалтер вынужден отражать отгрузки в учете задним числом, торопясь, и сдвигая приоритеты, что увеличивает число бухгалтерских ошибок. 

  • Водители часто теряют, пачкают и путают документы. Их восстановление занимает время, что также приводит к несвоевременному отражению в учете, ошибкам и авралу.

Чем крупнее организация, тем больше у нее документооборот, и тем сложнее отследить движение бумажного документа. Да и с электронными могут возникать сложности. Потерять или упустить из виду документ — частое явление, когда у компании много контрагентов, так как легко не заметить нужное письмо в общем потоке. А если организация использует несколько операторов ЭДО, также нужно помнить, на какой платформе с каким партнером осуществляется документообмен.

А когда что-то идет не по плану, бухгалтеру, логисту и другим ответственным за это направление работникам приходится звонить, писать электронные письма перевозчику, кладовщикам, бухгалтерам грузополучателя, подключать административный ресурс, чтобы разобраться, на каком этапе товаро- и документооборота произошел сбой. Ситуация усложняется, когда отправитель и получатель расположены в разных часовых поясах или рабочие графики заинтересованных подразделений обеих сторон не соответствуют.

Как упростить учет в логистике

Оптимизировать и упростить учет в логистике помогут автоматизация и цифровизация всех процессов, которые составляют логистическую цепочку. А свести к минимуму ошибки в бухгалтерском и налоговом учете, а также проводки задним числом можно только при условии, что отгрузочные и сопроводительные документы поступают в бухгалтерию сразу после того, как получатель примет товар и подпишет документы. Поэтому введение электронного документооборота в грузоперевозках поможет убить двух зайцев одновременно. 

MasterTMS позволяет автоматизировать документооборот и освободить время логистов и бухгалтеров для других задач. Создание, подписание и отправка договоров-заявок, доверенностей, накладных и прочих документов происходит буквально за пару кликов. А интеграция с учетными программами компании через API позволит избежать ошибок при переносе данных: номенклатура, контрагенты, адреса погрузки и доставки пересылаются автоматически.

В системе MasterTMS отображается информация о:

  • запланированных и завершенных перевозках, о машинах в рейсе;

  • доверенных перевозчиках и тех, что ждут аккредитации;

  • грузах, сотрудниках, адресах и прочее.

Все документы по каждой перевозке легко доступны — их можно быстро подписать, отправить, а при необходимости «поднять». Так же быстро  сформировать отчеты и акты сверки.

Цифровое решение MasterTMS системно решает задачи, которые возникают при организации грузоперевозок: от диспетчеризации и дозагрузки полупустого транспорта мониторинга и маршрутизации с помощью искусственного интеллекта.

Кроме того, улучшить корпоративную логистику и сократить на нее расходы помогает разыгрывание рейсов на аукционах в MasterTMS. Недавно мы проанализировали 10 000 заявок, размещенных грузовладельцами в нашей системе, и посчитали экономию, которую они получили, благодаря использованию аукционов на понижение цены. Компании смогли сэкономить более 10 млн рублей. Исследование показало: размещение заявок на аукционах позволяет сократить транспортные расходы в среднем на 9%. В отдельных случаях стоимость заявок снижалась даже на 40%.

MasterTMS делает гибкую систему, которая легко подстраивается под нужды компаний из разных отраслей экономики. Это единое окно работы для бухгалтеров и финансистов, логистов и диспетчеров, перевозчиков и водителей. Заказать презентацию решения можно здесь.

Система управления грузоперевозками с функциями финмониторинга, учета и управления

Получите продукт, настроенный под ваши потребности:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «ТН ЦИФРОВАЯ ЛОГИСТИКА», ИНН: 9702036830, erid: LjN8JwfHh

Начать дискуссию

НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

При ввозе импортного уникального оборудования придется заплатить НДС, если его пока нет в перечне

При ввозе в РФ оборудования, аналоги которого не производятся в России, НДС на таможне платить не надо. Но только если это оборудование включено в перечень.

6

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
НДС

Заявление на возмещение НДС нужно направлять только в электронном виде

ФНС отказалась принимать в бумажном виде заявления на применение заявительного порядка возмещения НДС, акциза.

18
Бухгалтерское Дело
Бухгалтерский аутсорсинг

Подготовка к повышению цен на бухгалтерские услуги

Продолжаем серию статей про то, как организовать работу по повышению стоимости бухгалтерских услуг. В рамках прочтения прошлой статьи вы посчитали сколько недозарабатывает ваша бухгалтерская компания. Теперь нам предстоит обсудить вопросы о том, как подготовиться к повышению стоимости бухгалтерского обслуживания клиентам и насколько сильно возможно поднимать цену клиентам.

Подготовка к повышению цен на бухгалтерские услуги
20

Календарь вебинаров

7
Лучшие спикеры, новый каждый день
MasterTMS
Перевозка

Как упростить учет в логистике

Грамотная организация логистических процессов, оперативный документооборот и автоматизация на всех этапах грузоперевозок сводят к минимуму рутинные операции, позволяют бухгалтеру вовремя и корректно отражать в учете факты ФХД.

Как упростить учет в логистике
19
Маркетплейсы

Что делать продавцу на маркетплейсе, если покупатель подменил товар

Маркетплейс может потерять товары продавца, а сотрудники ПВЗ не всегда проверяют, те ли вещи возвращают клиенты на склад. Узнайте, как правильно поступать в подобных ситуациях и вернуть свои деньги.

40
НДС

👔 Вычет НДС без счета-фактуры и первички суд может признать правомерным. Практик: но нужно принять все возможные меры

Арбитражный суд решил, что организация подтвердила реальность операций, исполнила сделку и имеет право на вычет, не имея документов.

1,3 тыс.

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Telega.in
Реклама

Вы тоже так сможете! Топ-3 самых успешных кейса продвижения в Телеграме для b2b

Успех рекламных кампаний в Телеграме зависит от многих факторов: это и правильный выбор каналов, написание интересного текста, дизайн запоминающейся картинки и так далее. Однако есть один фактор успеха, который не зависит от типа аудитории, тематики рекламы, бюджета — вообще ни от чего. Это реклама в Телеграме через платформу Telega.in.

Вы тоже так сможете! Топ-3 самых успешных кейса продвижения в Телеграме для b2b
12
НДС

Как изменился заявительный порядок возмещения НДС

С 1 апреля 2024 года вступили в силу изменения в заявительном порядке возмещения НДС.

68
ЭДО

❌ Внимание! С 18 по 21 апреля может не получиться сдать отчетность в налоговую

По информации Управления электронного документооборота ФНС и операторов ЭДО с 18 по 21 апреля 2024 года возможны задержки при приеме и обработке налоговой и бухгалтерской отчетности.

213
Ак Барс Банк
Маркетплейсы

Что выбрать для торговли на маркетплейсах: ООО или ИП

Маркетплейсы пользуются популярностью у начинающего бизнеса, так как избавляют продавцов от проблем, связанных с доставкой, складированием, продвижением товаров, приемом оплат и управлением торговлей. Но прежде чем стать селлером, бизнес нужно зарегистрировать.

Что выбрать для торговли на маркетплейсах: ООО или ИП
759
Банки

Верховный Суд: банк обязан проверять ИНН получателя денежных переводов

Банки не проверили ИНН получателя перевода и отправили деньги компании с похожим наименованием. Верховный Суд встал на сторону отправителя и взыскал убытки с кредитной организации.

62
Интернет-эквайринг

Обзор ТОП–10 банков с самыми выгодными условиями по интернет-эквайрингу 2024

Консалтинговое агентство Markswebb опубликовало ежегодный рейтинг банков Business Internet Banking Rank. Один из критериев оценки — это качество предоставляемых услуг эквайринга для ИП, малого и среднего бизнеса. Делимся результатами исследований и показателями лидеров рынка. 

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
54

Разборы законов

1 252
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Моё дело
РСВ

Как заполнить и сдать РСВ за I квартал и другие отчетные периоды 2024 года: общий гайд

25 апреля нужно сдавать форму расчёта по страховым взносам (РСВ) за первый квартал. Рассказываем о нюансах заполнения отчёта, которые помогут сдать его без единой ошибки.

Как заполнить и сдать РСВ за I квартал и другие отчетные периоды 2024 года: общий гайд
139
Сальдо ЕНС

Положительным сальдо ЕНС можно распорядиться 2 способами

Распорядиться положительным сальдо ЕНС можно с помощью зачета или возврата денег на расчетный счет.

83
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Главное к утру вторника: льготная ипотека все, Сбер увеличит свою долю на рынке онлайн-образования, Доллар поднялся выше 94 рублей

Добавим в ленту самых свежих новостей на сегодня. Рассказываем обо всем, что писали и обсуждали сегодня в мире.

4
102
Ипотека

Минфин хочет отменить все программы льготной ипотеки и сохранить только одну

Чтобы снизить цены на рынке первичного жилья, власти предлагают отказаться от льготной ипотеки для IT-специалистов и от ставки 8% на покупку жилья в новостройках. Семейная ипотека будет продлена до 2030 года.

125
Воинский учет

Принят закон о реестре воинского учета

Будет создан реестр воинского учета, где укажут данные о лицах, подлежащих первоначальной постановке на учет, которые состоят на учете, и которые не состоят, но обязаны это сделать.

242
Обучение для бухгалтеров

🔥 Новая акция от «Клерка»: бухгалтерия с нуля, УСН, ОСНО и воинский учет за 3690 рублей!

Воспользуйтесь шансом купить новые практические курсы по УСН, ОСНО, воинскому учету за 3690 рублей! Сейчас вы можете приобрести онлайн-курс «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» также за 3690 рублей и сделать первый шаг к карьере бухгалтера.

29

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Автоматизация учета

Как программные роботы меняют правила игры в финансовом учете

Программные роботы — RPA, внедренные в бизнес-процессы бухгалтерии, ускоряют отчетность, минимизируют ошибки и экономят ресурсы.

369

Интересные материалы

Иван Шестак
Управленческий учет

Кейс. Как собственники избавились от хаоса в финансах и перестали волноваться о злоупотреблении сотрудников

Рост компании может сопровождаться неприятными моментами: невозможно безопасно вывести дивиденды, сотрудники перестают соблюдать дисциплину, а запасы на складе по бумагам могут не соответствовать реальности. Причина — хаос в учёте. Всё это в конечном счёте приводит к кассовым разрывам и остановке важных бизнес-процессов.

Кейс. Как собственники избавились от хаоса в финансах и перестали волноваться о злоупотреблении сотрудников
2
68