Трудовые отношения

Релокация сотрудников. Как оформить и выплачивать зарплату исполнителю в другой стране

Релокация сотрудников сопряжена не только с изменениями в жизни самого уехавшего, но и с изменениями в работе нанимателя, так как проживание за границей влияет на налоговый статус работника, а перечисление зарплаты за рубеж – целый квест.

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Релокация сотрудников. Как оформить и выплачивать зарплату исполнителю в другой стране
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как оформить релоцированного работника

За время пандемии короновируса удаленный формат работы доказал свое право на существование. Поэтому работники перестали географически привязываться к расположению работодателя. А компании, желающие удержать ценные кадры, не препятствуют релокации it-специалистов и других кадров, если характер работы позволяет выполнять ее удаленно.

Документально оформление релокации кадров начинается с оформления договора ГПХ с уехавшим за границу исполнителем, как рекомендует Минтруд (письма от 07.07.2015 № 17-3/В-410 и от 16.01.2017 № 14-2/ООГ-245).

В договоре ГПХ обязательно указывают место работы, так как от этого зависит, на ком будет лежать обязанность по удержанию НДФЛ после релокации работника, который стал исполнителем.

В дальнейшем компании нужно отслеживать время, в течение которого выехавший исполнитель беспрерывно находится за границей, так как через полгода жизни вне России он лишится статуса налогового резидента России, и это отразится на его НДФЛ.

Как и какие налоги платить с зарплаты релоцированного работника, который стал исполнителем по ГПХ

НДФЛ

Первые 183 дня жизни в другой стране исполнитель – налоговый резидент России. Это значит, что его доходы облагаются по ставке 13% или 15%, если сумма дохода превысила 5 млн рублей. Через 183 дня релокации сотрудника, который приобрел статус исполнителя, он становится налоговым нерезидентом. Значит в отношении его доходов будет применяться НДФЛ 30% (п. 3 ст. 24 НК).

В настоящее время Минфин готовит законодательную базу, чтобы работающие из-за рубежа сотрудники платили НДФЛ по обычным ставкам 13 и 15%.

А вот кто будет перечислять налог в бюджет зависит от того, какое государство в качестве места работы указано в договоре ГПХ:

  • Если – Россия, работодатель по-прежнему будет выполнять функции налогового агента.
  • Если – другое государство, то работодатель удерживать НДФЛ не вправе. А релоцированный работник, который стал исполнителем по ГПХ, обязан заплатить налог самостоятельно.

Страховые взносы

Обязанность начислять и платить страховые взносы зависит не от наличия или отсутствия статуса налогового резидента России и фактического места работы, а от правового статуса исполнителя.

Граждане России являются застрахованными лицами в системе социального, пенсионного и медицинского страхования. Соответственно независимо от их места нахождения с перечисленных вознаграждений должны уплачиваться страховые взносы.

По договору ГПХ уплачиваются страховые взносы в ПФР и ФОМС. А с 2023 года взносы будут начисляться и в ФСС (закон от 14.07.2022 № 237-ФЗ).

В том же порядке начисляются взносы для исполнителей – граждан стран ЕАЭС. Если исполнитель теряют утрачивает статус гражданина России, то страховые взносы по нему начислять не нужно.

Взносы на травматизм начисляются только в том случае, если это прописано в договоре ГПХ.

Как перечислять вознаграждение релоцированному исполнителю

У компании могут быть сложности с перечислением денег проживающему за границей исполнителю. Причины:

  • Карты Visa и Mastercard российский банков за рубежом не обслуживаются.
  • Российские карты Мир принимают только некоторые банки стран ЕАЭС, Узбекистана, Таджикистана, Турции, Вьетнама и Южной Кореи, но и этот список не стабилен.
  • Некоторые российские банки испытывают проблемы и трудности с переводом денег на счета иностранных банков.
  • Выбор валют для осуществления расчетов часто ограничен и не позволяет оперативно сменить одну валюту на другую, если релокация сотрудника за пределами России продолжается.

Как упростить работу с релоцированным персоналом

Многие сложности, вызванные релокацией сотрудников, можно избежать. Выведите работников за штат и используйте сервис для взаимодействия и расчетов с внештатными исполнителями MadeTask.

Вам не придется искать банк, который гарантированно сможет провести платеж. Пополните счет личного кабинета MadeTask и перечисляйте деньги на баланс исполнителя в любой валюте.

Последний сможет перевести вознаграждение бесплатно:

  • на карты МИР, VISA, Mastercard;
  • через платежные сервисы Юmoney, QIWI, Webmoney;
  • в криптовалюту TON.

Работая с релоцированными исполнителями через платформу MadeTask, компания избавится от риска ошибок при расчете и удержании НДФЛ в случае утраты статуса налогового резидента и необходимости начислять взносы, поэтому гражданство исполнителя значения не имеет.

Такой способ сотрудничества – абсолютно легален. Компания ежемесячно будет получать по ЭДО и в личном кабинете закрывающие документы от MadeTask. Это позволит учитывать расходы для определения налоговой базы по налогу на прибыль.

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