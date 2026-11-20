При внедрении корпоративной информационной системы порядок проверки ее функционала согласуют заранее. Однако организационные изменения могут повлиять на возможность сотрудников участвовать в запланированных работах. В такой ситуации заказчику и команде внедрения важно скорректировать подход с учётом задач проекта и доступных ресурсов.
На проектах по автоматизации делопроизводства, договорной работы, проектного управления или кадрового документооборота мы часто используем демонстрации настроенного функционала, когда сотрудникам заказчика сложно выделить время на самостоятельное тестирование. На примере одного из проектов рассказываем, как подготовить сценарии, провести проверку и собрать замечания заказчика.
Для чего проводят тестовую эксплуатацию
Тестовая эксплуатация — это проверка настроенной системы на соответствие согласованной проектной документации. В ней участвуют рабочая группа заказчика и его ключевые пользователи: выполняют на тестовых данных предусмотренные сценариями действия, оценивают удобство работы и фиксируют пожелания.
При автоматизации бизнес-процессов проверяют как отдельные операции, так и взаимодействие участников в рамках автоматизируемых процессов. Например, при согласовании документа рассматривают разные варианты: согласование и отправку на доработку. Это помогает оценить корректность настроек на каждом этапе и при любом варианте прохождения регламента согласования.
До начала проверки стороны согласуют состав участников и план-график. Способ проведения тестовой эксплуатации выбирают с учётом:
· масштаба проекта,
· количества пожеланий и объема заказной разработки,
· бюджета,
· технических условий и
· доступности сотрудников.
Как организуют тестовую эксплуатацию
Команда МайТэк сопровождает Заказчика на этапе тестовой эксплуатации очно или дистанционно. При этом если рабочая группа заказчика тестируют систему по тест-планам, то каждый из тестирующих выполняет действия в системе, предусмотренные для соответствующей роли. Например, согласующий утверждает документ или возвращает его на доработку.
А при варианте демонстрации команда МайТэк показывает, как система отрабатывает эти сценарии, а рабочая группа заказчика задаёт вопросы и даёт комментарии. Такой формат требует меньше времени от сотрудников заказчика: им достаточно подключиться в назначенное время к демонстрациям, чтобы увидеть работу системы и обсудить результат с командой МайТэк.
Очный и дистанционный форматы сопровождения тестовой эксплуатации
При очном формате команда МайТэк работает на площадке заказчика. Участники могут задавать вопросы и давать комментарии прямо во время проверки. Такой формат удобен на крупных проектах, где при проверке нужно учесть много особенностей рабочих процессов заказчика. Он также подходит организациям с закрытым ИТ-контуром, если доступ к тестовой системе возможен только на площадке заказчика. Стороны заранее согласуют даты выезда и время работы с участниками проверки.
При дистанционном формате команда МайТэк консультирует участников онлайн, проводит рабочие встречи и отслеживает ход проверки. Такой формат можно выбрать, если у проекта немного особенностей, которые нужно обсудить при проверке, или если выезд специалистов сложно организовать. Для работы нужны стабильная связь, удалённый доступ команды внедрения к тестовой системе и согласованное с рабочей группой заказчика время для встреч.
Где проходит тестовая эксплуатация
При подготовке к тестовой эксплуатации стороны также определяют, где сотрудники заказчика будут выполнять сценарии тестирования — в учебном классе или на своих рабочих местах.
В учебном классе сотрудники собираются в отдельном помещении на выделенное время, например, на один-два часа, и совместно проходят сценарий тестирования. Это удобно при большом количестве комментариев: возникающие вопросы обсуждают сразу и можно быстро увидеть весь бизнес-процесс от начала до конца. Чтобы все участники могли пройти сценарий вместе, время проверки согласуют заранее. Если заказчик оформляет приказ о начале тестовой эксплуатации, в нём можно указать состав участников и время, на которое их освобождают от текущих задач.
На рабочих местах пользователи выполняют проверку без общего сбора и при необходимости обращаются к специалистам исполнителя. Такой порядок позволяет участвовать из разных подразделений, но требует дополнительной координации действий и сбора обратной связи. Завершение проверки 1 участником тут зависит от скорости выполнения свой части другим коллегой, иногда процесс проверки 1 бизнес-задачи может быть менее оперативным, чем в сценарии с выделенным временем теста.
Демонстрация как отдельная процедура
Во время демонстрации специалист команды внедрения показывают все настроенные процессы и настроенную систему с акцентом на заказную разработку и выполнение ключевых процессов. Представители заказчика оценивают увиденное, задают вопросы и высказывают замечания или пожелания.
Демонстрация требует меньше времени от участников и дает верхнеуровневое понимание того, как пользователи будут работать в системе на своих рабочих местах.
Такую процедуру можно применять в небольших проектах со стандартной функциональностью или с минимальными доработками. При выборе демонстрации как формата проверки внедренных решений важно заранее согласовать объём показа и ограничения проверки. Затем по каждому модулю назначают отдельную встречу с соответствующим функциональным заказчиком и заранее сообщают участникам, сколько времени нужно на неё выделить.
Как первоначально планировали проверку системы
Выбранный порядок проверки можно пересмотреть, если условия проекта меняются. В одном из проектов команда МайТэк первоначально согласовала самостоятельное тестирование рабочей группы заказчика но затем по просьбе заказчика было принято решение провести совместно с рабочей группой заказчика демонстрацию. Рассмотрим, в чем преимущество демонстрации как формата представления разработок.
В проекте МайТэк внедрял решение по блоку «Делопроизводство» для организации корпоративного документооборота. В основе лежала стандартная функциональность, которую настраивали под процессы заказчика.
Тестовую эксплуатацию планировали провести дистанционно, на рабочих местах, в течение трёх недель. За весь блок «Делопроизводство» отвечал один функциональный заказчик. Для проверки каждого бизнес-процесса планировали привлечь как минимум по одному сотруднику заказчика на каждую роль, предусмотренную сценарием тестирования.
Команда подготовила пошаговые сценарии с различными вариантами выполнения операций. Предполагалось, что сотрудники пройдут их от начала до конца, каждый в соответствии со своими рабочими функциями.
Результаты планировали фиксировать в сценариях проверки, а выявленные отклонения и предложения — в журнале замечаний и пожеланий. На совместных встречах стороны должны были определять их критичность и приоритет, согласовывать необходимые изменения и сроки выполнения. Завершить проверку предполагалось оформлением протокола тестирования с фиксацией результатов тестирования и перечнем согласованных решений о готовности системы к передаче в опытно-промышленную эксплуатацию — работа с реальными документами при сопровождении команды проекта.
Почему изменили порядок работы
К началу тестовой эксплуатации у заказчика совпали переезд в новый офис и длительный больничный функционального заказчика — представителя бизнеса, отвечавшего за конкретный блок работ. Возможность сотрудников участвовать в проверке оказалась ограничена.
Чтобы минимизировать отставание от графика проекта, команда предложила заменить запланированную тестовую эксплуатацию демонстрациями настроенного функционала системы. Для показов подготовили тестовую базу с заполненными справочниками, подготовили тестовые задачи и документы. Данные подобрали с учётом организационной структуры и рабочих процессов заказчика, чтобы участникам было проще оценить функциональность на знакомых примерах.
Аналитик-консультант совместно с рабочей группой заказчика составил план-график встреч. За основу демонстраций взяли ранее подготовленные сценарии проверки. На встречах консультант последовательно выполнял предусмотренные в системе действия пользователя и комментировал их с участниками встречи. Замечания и пожелания заносили в журнал: часть вопросов решали непосредственно во время показа, остальные — до следующей встречи.
Что получили по итогам демонстраций
В течение одной рабочей недели специалисты провели демонстрации настроенных бизнес-процессов и отработали замечания заказчика. Изменение процедуры помогло получить обратную связь и минимизировать отставание от план-графика при меньших затратах времени участников. При этом команда учитывала ограничение выбранного подхода: самостоятельную работу пользователей и удобство выполнения повседневных операций предстояло оценить уже во время опытно-промышленной эксплуатации. На этом этапе могли появиться дополнительные замечания.
Что важно учитывать при изменении плана проверки
При внедрении решений для управления документооборотом компании порядок проверки должен учитывать задачи проекта и возможность вовлечь будущих пользователей.
Если обстоятельства меняются, заказчику и исполнителю необходимо согласовать:
· Как будет проверен весь функционал, предусмотренный проектом, включая все согласованные варианты выполнения бизнес-процессов,
· Как будут зафиксированы и отработаны замечания и пожелания;
· Какие вопросы останутся до начала самостоятельной работы сотрудников;
· Как будет организовано дальнейшее сопровождение.
Такой подход помогает принять обоснованное решение об изменении плана и сохранить общее понимание ожидаемого результата.
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