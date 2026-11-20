При внедрении корпоративной информационной системы порядок проверки ее функционала согласуют заранее. Однако организационные изменения могут повлиять на возможность сотрудников участвовать в запланированных работах. В такой ситуации заказчику и команде внедрения важно скорректировать подход с учётом задач проекта и доступных ресурсов.

На проектах по автоматизации делопроизводства, договорной работы, проектного управления или кадрового документооборота мы часто используем демонстрации настроенного функционала, когда сотрудникам заказчика сложно выделить время на самостоятельное тестирование. На примере одного из проектов рассказываем, как подготовить сценарии, провести проверку и собрать замечания заказчика.