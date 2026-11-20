Задача: выстроить сквозную работу с обращениями граждан

Для страховых компаний порядок рассмотрения обращений регулируется законодательством о финансовом рынке. С 1 июля 2024 года финансовые организации обязаны рассматривать обращения физических и юридических лиц и направлять ответы в течение 15 рабочих дней со дня регистрации. В предусмотренных законом случаях срок может быть продлен не более, чем на 10 рабочих дней.

Для крупной страховой компании с клиентской базой более 3,1 млн человек было важно выстроить единый цифровой процесс, в котором можно контролировать обращение на всех этапах — от регистрации до подготовки ответа заявителю.

Перед командой стояли задачи:

· автоматизировать регистрацию и обработку обращений;

· вести обращения в едином реестре;

· контролировать рассмотрение и сроки выполнения;

· автоматизировать формирование поручений исполнителям;

· повысить прозрачность процесса;

· ускорить подготовку отчетности для Центрального банка РФ и Всероссийского союза страховщиков.

Для автоматизации процесса в крупной страховой компании внедрили решение «Обращения граждан» на платформе Directum RX. Решение охватывает основные этапы работы с входящими запросами: регистрацию, рассмотрение и исполнение, контроль сроков, подготовку и отправку ответа заявителю, а также мониторинг и формирование отчетности.

Работа начинается с регистрации обращения в системе. Информация о заявителе, содержании запроса и связанных документах фиксируется в карточке обращения. Зарегистрированные обращения учитываются в едином реестре.

Далее обращение направляется на рассмотрение. По результатам рассмотрения в системе формируются поручения ответственным исполнителям. Сотрудники выполняют необходимые работы, а ход исполнения и сроки можно контролировать в Directum RX.

После исполнения поручений формируется ответ заявителю и контролируется его отправка. Таким образом, основные этапы работы с обращением проходят в единой системе:

регистрация обращения;

рассмотрение;

формирование поручений исполнителям;

контроль исполнения и сроков;

подготовка и отправка ответа;

мониторинг обращений и формирование отчетности.

Сотрудники получают единое пространство для работы с запросами, где можно проследить прохождение обращения от регистрации до отправки ответа.