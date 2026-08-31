Правки в договоре, которые сложно заметить: как нейросеть сравнит две редакции и найдет главное 

Почему сравнение двух редакций договоров «на глаз» — это лотерея

Юристы и бухгалтеры годами сверяли редакции договоров вручную или через встроенное сравнение Word. У обоих способов один и тот же слабый узел — человеческое внимание.

Word умеет сравнивать документы (вкладка «Рецензирование» → «Сравнить»). Но инструмент честно отмечает вообще все: перенос абзаца, замену дефиса на тире, изменение нумерации пунктов. На выходе получаем документ, испещренный пометками, где одна содержательная правка тонет среди тридцати технических.

У юриста срабатывает эффект баннерной слепоты: чем больше в документе безобидных изменений, тем выше риск пропустить одно значимое. А оно, как правило, спрятано не в начале и не в конце, а где-то в середине, в пункте про ответственность сторон.