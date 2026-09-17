НДС на УСН: как нейросеть поможет сравнить ставки 5, 7 и 22%, но не выберет вариант за бухгалтера

Шаг 1. Выберите правильный режим

Не все режимы нейросетей одинаково полезны для бухгалтера. Некоторые модели по умолчанию используют данные своего последнего обучения, а не свежую законодательную практику. Если база знаний модели не обновлена до 2026 года, она расскажет про ставку НДС 20% и порог в 60 млн рублей.

Рисунок 1. Пример ответа нейросети на основе устаревших данных

Попросите модель опираться на актуальную редакцию НК на дату расчета и проверять нормы по действующим источникам. В промте можно прямо указать: «Используй нормы НК РФ, действующие на [укажите текущую дату]. Если данные могут быть устаревшими или ты не уверен в норме — укажи это». Если сервис умеет искать информацию в интернете (а большинство — умеет), убедитесь, что он обращается к актуальным источникам, а не только к данным обучения.