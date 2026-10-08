Предаудит отчетности за 9 месяцев: как исправить ошибки до того, как их найдет ФНС

Почему именно сейчас это критически важно.

Октябрь — время сдавать отчётность за 9 месяцев. И если в прошлые годы у бухгалтера была возможность закрыть глаза на мелкие недочёты, то в 2026-м такой роскоши нет: ФНС перешла на риск-ориентированную модель контроля, и любая аномалия в декларации становится триггером для углублённого анализа. Именно сейчас, до 28 октября, у бизнеса есть последняя возможность исправить ошибки третьего квартала без штрафов и пеней — и предаудит здесь становится не формальностью, а рабочим инструментом.

Что такое предаудит и чем он отличается от обычной проверки

Предаудит — это добровольная проверка бухгалтерского и налогового учёта, которая проводится до сдачи отчётности. В отличие от классического аудита, завершающегося после подачи деклараций, предаудит даёт возможность исправить найденное в том же периоде. Ошибка, пойманная до 28 октября, исправляется уточнённой декларацией за 9 месяцев без штрафов и пеней — достаточно подать корректировку с верными данными. После сдачи это уже переплаты, пояснения по требованию ФНС и риск блокировки счёта.

Шесть причин провести предаудит именно в октябре

1. Сроки поджимают, но время ещё есть. Авансовый платёж по УСН за 9 месяцев нужно внести не позднее 28 октября 2026 года. НДС за третий квартал уплачивается тремя частями: 28 октября, 28 ноября и 28 декабря. Предаудит в первой половине октября позволяет успеть с корректировками до первого платежа — и не переплатить лишнего.

2. Автоматический контроль ФНС ловит аномалии мгновенно. С 2026 года алгоритмы анализируют документы и отчётность автоматически, а вызов на комиссию или камералка с углублённым анализом становятся реакцией на малейшее отклонение. Плановая результативность выездных проверок на 2026 год — 96,5%, то есть практически каждая проверка заканчивается доначислениями.

3. Ставки 5% и 7% для УСН — новая зона ошибок. Многие компании впервые применяют специальные ставки НДС и путаются в правилах: вычеты недоступны, а переход между ставками при превышении порога требует пересчёта с начала квартала. Предаудит выявит некорректное применение ставок до того, как ФНС запросит пояснения.

4. Разрывы по НДС — главный триггер камералок. Неподтверждённый входной НДС, расхождения с контрагентами, старые счета-фактуры, по которым вычет не заявлен — всё это система ФНС видит автоматически. Предаудит включает сверку книг покупок и продаж, проверку контрагентов и оценку рисков по каждому вычету.

5. Экономия на штрафах и пенях. Ошибка, исправленная до сдачи отчётности, не влечёт штрафа по ст. 122 НК РФ. Уточнённая декларация за 9 месяцев позволяет скорректировать базу и избежать доначислений, которые после камеральной проверки обойдутся в разы дороже.

6. Подготовка к годовой отчётности. Исправления за 9 месяцев уменьшают объём работы в декабре-январе. Чистая отчётность за три квартала — это фундамент для годовой декларации без «сюрпризов».

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Что проверяется в первую очередь

Предаудит за 9 месяцев фокусируется на зонах, которые ФНС проверяет в первую очередь: корректность применения ставок НДС (22%, 5%, 7%) и переходных положений; обоснованность вычетов и отсутствие разрывов; документальность расходов и деловую цель операций; сверки с контрагентами и состояние дебиторской задолженности; зарплатные схемы и взаимодействие с самозанятыми; признаки дробления бизнеса. Отдельное внимание — операциям на маркетплейсах, где расхождения между отчётами площадки и собственным учётом становятся частой причиной доначислений.

Как это работает на практике

Предаудит занимает от нескольких дней до двух недель в зависимости от масштаба бизнеса. По итогам вы получаете отчёт с перечнем выявленных рисков, оценкой возможных доначислений и конкретными рекомендациями. Если проверка выявляет ошибки, у вас есть время подготовить уточнённые декларации за 9 месяцев — до того, как ФНС начнёт задавать вопросы.

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