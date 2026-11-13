«Бесплатная бухгалтерия от банка»: почему она не отвечает за ваши штрафы — и кому на самом деле подходит

Статья для предпринимателей, которые выбирают между «кнопкой» и бухгалтером. Без сказок. С нормами и логикой судов. В конце — честный вывод: когда сервис можно оставить, а когда пора звать человека. Разберем как книгу, по главам.

Вступление: как продают «бесплатного бухгалтера»

Откройте сайт любого банка для бизнеса. Почти везде одно и то же: «Онлайн-бухгалтерия бесплатно с расчётным счётом», «Налоги считаются автоматически», «Декларация в пару кликов», «Не нужен бухгалтер»

Звучит как мечта. И для части бизнеса это действительно удобно. Но между «удобно» и «безопасно» — пропасть. И пропасть эта измеряется в пенях, штрафах и требованиях из налоговой, которые приходят вам, а не банку.

Глава 1. Что обещают и что происходит на деле

Обещание: «всё автоматически»

Банковская онлайн-бухгалтерия — это IT-сервис, который строит расчёты на основе движений по вашему расчётному счёту. Он видит выписку. И делает выводы.

Проблема в том, что бизнес живёт не только по выписке. Есть наличные, эквайринг, маркетплейсы, возвраты, зачёты, агентские схемы, займы, несколько счетов в разных банках. Ничего этого «кнопка» не видит целиком.

В реальности система видит только то, что попало на счёт

Типичный кейс, который описывают предприниматели и бухгалтеры: ИП на УСН 6% продаёт на маркетплейсах, пользуется онлайн-бухгалтерией банка. Система учитывает только поступления на расчётный счёт и не учитывает всю выручку от продаж на площадке. Итог — занижение налога. Налоговая выставляет требование. Отвечает предприниматель, а не банк.

Это не единичная история — это структурная особенность: сервис считает по выписке, а налоговая считает по факту хозяйственной деятельности.

Глава 2. Почему «онлайн-бухгалтерия» ни за что не отвечает: нормы и договоры

Декларацию подписываете вы, а не банк

Налогоплательщик обязан вести учёт и отчитываться — ст. 23, 80 НК РФ. Декларацию подписывает руководитель или ИП. Именно он отвечает за достоверность данных.

Ссылка «я думал, что сервис всё посчитает» не отменяет:

- пени — ст. 75 НК РФ;

- штраф за непредставление отчётности — ст. 119 НК РФ;

- штраф за неуплату/неполную уплату налога — ст. 122 НК РФ (20%, при умысле — 40%).

В условиях банка почти всегда прописано: «пользователь отвечает сам»

Типовые пункты в правилах онлайн-бухгалтерий банков:

- сервис не является налоговым консультантом;

- пользователь сам отвечает за полноту и достоверность данных;

- банк не отвечает за штрафы и решения налоговой;

- отчётность формируется на основе данных, которые подтвердил клиент.

Суды такие условия, как правило, толкуют буквально. Оспорить явно обременительные пункты можно через ст. 428 ГК РФ (договор присоединения), но это не гарантия.

Взыскать убытки с сервиса можно только при доказанной вине

Чтобы взыскать убытки, нужен полный состав (ст. 15, 393, 401 ГК РФ):

1. Обязанность — по договору сервис обязан был вести учёт и считать налоги.

2. Нарушение — ошибка, пропуск срока, неверный расчёт.

3. Вина — исполнитель не проявил должную осмотрительность (п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 — отсутствие вины доказывает сам исполнитель).

4. Причинная связь — именно из-за этой ошибки возникли пени/штраф.

5. Размер убытков — решение налоговой, требования, платёжки, расчёт.

Для банковского сервиса доказать всё это крайне сложно: это не договор на ведение учёта, а информационный продукт.

Судебной практики против банков почти нет — и это показатель

В открытых базах (sudact.ru, kad.arbitr.ru, vsrf.ru) публичных дел, где ИП или ООО отсудили убытки у онлайн-бухгалтерии банка, практически не найти. Причины:

- суммы штрафов часто ниже стоимости спора;

- банки отказывают на досудебном этапе, ссылаясь на условия сервиса;

- бремя доказывания вины и причинной связи лежит на клиенте.

Это не значит, что банки не ошибаются. Это значит, что архитектура отношений такова, что риск остаётся на предпринимателе.

А с бухгалтерской компанией —шансы выше, если:

- в договоре прямо есть обязанность готовить и сдавать отчётность;

- есть акты, переписка, тикеты, доступы;

- ошибка подтверждена решением налоговой или требованием.

Даже здесь иск может «сломаться» о пункт договора, ограничивающий ответственность «стоимостью услуг», или о вину кредитора (ст. 404 ГК РФ), если клиент сам подписал декларацию не глядя. Но хотя бы есть с кого спрашивать и что доказывать.

Онлайн-бухгалтерия не снимает ответственность — она автоматизирует часть работы. Ответственность остаётся на том, кто подписал декларацию. То есть на вас.

Глава 3. Почему нужен реальный человек

Требование из налоговой — это не «кнопка», это переписка и сроки

Когда приходит требование, нужно:

- понять, что именно просят;

- собрать документы и пояснения;

- уложиться в срок (обычно 10 рабочих дней по ст. 93 НК РФ, по требованию о пояснениях — 5 дней по ст. 88 НК РФ);

- корректно ответить, чтобы не спровоцировать выездную проверку.

Сервис этого не делает. Он формирует отчёт. Отвечать на требования — работа человека.

Спор с налоговой — это стратегия, а не расчёт. Если налоговая считает, что вы занизили базу, нужна позиция: какие документы предъявить, как объяснить операцию, где сослаться на норму. Это налоговый консультант + бухгалтер, а не калькулятор.

«Переводчик» между бизнесом и налоговой. Без специалиста сложно объяснить инспектору суть проблемы — например, почему налог надо пересчитать, почему операция не является доходом, почему комиссия маркетплейса уменьшает базу. Это диалог. Сервис в диалог не вступает.

Налоговое планирование — заранее, а не по факту. Сервис считает по факту. Он не подскажет, как законно снизить риски в сложной сделке, как оформить договор, какую систему выбрать. Это работа консультанта до сделки.

С бухгалтерской компанией можно прописать:

- ответственность за сроки и качество;

- порядок возмещения штрафов и пеней;

- SLA по ответам на требования.

Оставьте заявку Посмотрим вашу ситуацию и скажем честно: где можно оставить банковскую бухгалтерию, а где уже пора подключать специалиста Отправить

Глава 4. Кому банковская бухгалтерия реально подходит

Честность продаёт лучше, чем запугивание. Поэтому скажем прямо: есть категория, для которой сервис хорош.

Подходит: ИП без сотрудников на УСН «Доходы»

Если одновременно выполнены все условия:

- весь доход идёт через один расчётный счёт в этом банке;

- нет маркетплейсов, эквайринга, наличных, иностранных поступлений;

- нет возвратов, зачётов, агентских схем, займов;

- обороты простые и прозрачные;

- вы готовы сами проверять цифры перед подписанием.

В этом случае сервис реально экономит время: считает налог, формирует КУДиР и декларацию, напоминает о сроках. Это нормальный инструмент автоматизации.

Осторожно: ИП с сотрудниками

Здесь начинаются риски. Банковская система обычно не ведёт кадровый учёт и не считает зарплату. Но главное — она может не учитывать нюанс уменьшения налога.

На УСН «Доходы» ИП с работниками может уменьшить налог на страховые взносы не более чем на 50% (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ). Если сервис уменьшит налог на 100% взносов — вы недоплатите. Дальше: пени по ст. 75 НК РФ и штраф по ст. 122 НК РФ — 20% от неуплаченной суммы, при умысле — 40%.

А зарплата, НДФЛ, взносы, больничные, отпускные, ЕФС-1, 6-НДФЛ — всё равно отдельно. «Экономия» превращается в два сервиса и ручную склейку данных.

Не подходит: ООО, маркетплейсы, НДС, несколько счетов

Для ООО банковская бухгалтерия не заменяет полноценный бухучёт: баланс, отчёт о прибылях и убытках, учёт обязательств, кассовая дисциплина, первичка. Банк этого не делает.

На маркетплейсах система не всегда корректно видит комиссии, возвраты, компенсации. Итог — неверная налоговая база: где-то переплата, где-то недоплата и штраф.

Если есть несколько счетов, наличные, эквайринг, займы, агентские схемы — выписка одного банка не равна налоговому учёту.

Заключение: «бесплатно» — не значит «без риска»

Онлайн-бухгалтерия от банка — нормальный инструмент автоматизации для самых простых случаев. Но она не заменяет бухгалтера и не снимает с вас ответственность. Пока всё просто — она экономит время. Как только появляются сотрудники, ООО, маркетплейсы, НДС, несколько счетов или нестандартные операции — «бесплатная бухгалтерия» может стать самой дорогой экономией.

Мы не продаём «кнопку». Мы закрываем риск.

- Проведём аудит текущей схемы: что банковский сервис считает корректно, а где ошибается.

- Проверим договоры и условия ответственности.

- Возьмём на себя участки, где автоматика не справляется: требования, споры, планирование.

- Закрепим ответственность договором — чтобы было с кого спрашивать.

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