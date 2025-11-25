Учетная политика компании: как составить и зачем она нужна

Многие руководители считают УП (учетную политику) формальностью. Они скачивают первый попавшийся шаблон из интернета, подписывают и убирают в папку. А зря.
Эксперты компании «Мегаконсалт» доказывают, что Учетная политика — это «конституция» вашей бухгалтерии. Это свод правил, по которым компания признает доходы, списывает расходы, считает себестоимость и амортизирует имущество. Если этот документ составлен неграмотно или (что еще хуже) противоречит вашему реальному учету, у ФНС будут все основания доначислить вам налоги.
Зачем нужна учетная политика: 3 главные причины
Если коротко: УП защищает ваш бизнес от хаоса и штрафов.
1. Защита перед ФНС
Законодательство (Налоговый кодекс и ФСБУ) часто предлагает выбор способов учета. Например, как списывать запасы: по средней цене или по ФИФО? Как учитывать управленческие расходы: сразу или в себестоимости?
Ваш выбор и есть ваша УП. При проверке инспектор смотрит, какой метод вы выбрали. Если вы закрепили в УП «списание по средней» — вы в безопасности. Если у вас нет УП (или там написано другое), инспектор пересчитает налоги так, как выгодно бюджету, а не вам.
2. Порядок для себя
УП — это внутренний закон. Он обеспечивает сопоставимость данных. Вы не можете в январе считать себестоимость одним методом, а в феврале — другим, просто потому что так захотел бухгалтер. Единые правила позволяют собственнику видеть реальную динамику прибыли, а не хаотичные скачки цифр.
3. Преемственность учета
Главный бухгалтер уволился и унес все «секреты» учета в голове? Грамотная УП решает эту проблему. Новый сотрудник просто открывает документ и видит, как в этой компании принято вести дела, какой план счетов используется и как закрываются затраты.
Учетная политика для бухучета и налогового учета
Это критически важный момент. У вас должно быть две учетных политики. Часто их объединяют в один приказ, но это два разных раздела.
УП для бухгалтерского учета (БУ)
УП для налогового учета (НУ)
Цель: правильно рассчитать и уплатить налоги (в первую очередь, налог на прибыль и НДС).
На чем основана: на Налоговом кодексе.
Иногда правила в БУ и НУ не совпадают. Из-за этого в учете возникают «временные» и «постоянные» разницы (ПБУ 18/02). Задача УП — либо сблизить эти два учета, либо четко прописать, где и как мы учитываем эти разницы.
Что обязательно должно быть в учетной политике
Главный принцип: вы прописываете в УП только те пункты, где закон дает вам выбор. Если в законе прописан единственно верный способ, дублировать его в УП не нужно.
УП состоит из двух блоков: организационного и методического.
Организационный блок:
Рабочий план счетов (какие субсчета вы добавляете к стандартному плану).
Формы первичных документов, которые вы разработали сами (если не используете типовые).
Регламент документооборота (кто, кому, в какие сроки передает «первичку»).
Порядок проведения инвентаризации (когда, кто, что считает).
Методический блок: это и есть «сердце» УП — здесь вы делаете свой выбор. Ниже мы разберем конкретные примеры.
Конструктор УП: примеры готовых формулировок
Блоки учета основных средств, учета запасов актуальны не для всех видов деятельности. Универсальными разделами УП будут: учет расходов, учет доходов, учет резервов, события после отчетной даты, исправление ошибок, изменение учетной политики. Вот несколько ключевых «перекрестков», где вам нужно выбрать свой путь.
1. Учет основных средств (ОС)
Проблема: как учитывать офисную мебель, компьютеры, станки?
Выбор (для БУ):
Лимит стоимости. С 2022 года (по ФСБУ 6/2020) компания сама устанавливает лимит стоимости для ОС. Активы дешевле этого лимита можно сразу списывать на расходы, не амортизируя. Для сближения с НУ, где лимит 100 000 руб., логично установить такой же.
Пример формулировки (БУ): «Установить лимит стоимости для отнесения активов к основным средствам в размере 100 000 рублей (сто тысяч рублей) за единицу. Активы стоимостью ниже установленного лимита признаются в составе расходов в периоде их приобретения».
Амортизация. Как переносить стоимость ОС на расходы? Чаще всего выбирают линейный способ как самый простой и понятный.
Пример формулировки (БУ и НУ): «Амортизация по всем группам амортизируемых основных средств начисляется линейным способом (методом)».
Если специфика деятельности Организации требует более индивидуального подхода в выборе способа начисления амортизации, то рекомендуем составить финансовую модель.
2. Учет запасов (материалы, товары)
Проблема: как списывать материалы (ушли в производство) или товары (проданы)? По какой цене?
Выбор (для БУ и НУ):
Метод списания. Закон предлагает три варианта: по средней себестоимости, по ФИФО (первый пришел — первый ушел) или по себестоимости каждой единицы. Чаще всего выбирают «по средней» для простоты или ФИФО для более точного учета.
Пример формулировки (БУ и НУ): «Списание материалов и товаров при их выбытии (отпуске в производство, продаже) производится по методу ФИФО».
«Малоценка» (ФСБУ 5/2019). Запасы, которые используются для управленческих нужд (канцтовары, питьевая вода в офис, бумага), можно не «складировать» на счете 10, а сразу списывать в расходы в момент покупки.
Пример формулировки (БУ): «Запасы, предназначенные для управленческих нужд (канцелярские товары, расходные материалы к оргтехнике, питьевая вода и т.п.), признаются расходами периода, в котором были приобретены, и не отражаются на счетах учета запасов».
3. Учет доходов
Проблема: когда именно признавать выручку? В момент отгрузки, в момент получения денег или в момент подписания акта? Особенно это сложно для IT-разработки, строительства или услуг с длинным циклом. Если признать выручку слишком рано — вы завысите прибыль и налог. Если слишком поздно — занизите.
Выбор (для БУ): для стандартных продаж (товаров) правило простое — выручка признается в момент «перехода права собственности» к покупателю. А для сложных, длительных договоров нужно выбрать, как вы будете признавать выручку: «единовременно» (в самом конце, после подписания финального акта) или «по мере готовности» (частями, пропорционально выполненным работам).
Пример формулировки (БУ):
«1. Выручка от продажи товаров признается в бухгалтерском учете на дату переход права собственности к покупателю, что соответствует дате подписания товарной накладной (УПД).
2. Выручка от оказания услуг признается на дату подписания Заказчиком Акта оказанных услуг.
3. По договорам с длительным циклом исполнения (срок выполнения которых превышает один отчетный год), выручка признается "по мере готовности". Степень готовности определяется как доля фактически понесенных расходов на отчетную дату в общей плановой сумме расходов по договору».
4. Учет расходов
Проблема: как делить расходы для расчета налога на прибыль?
Выбор (для НУ):
Прямые vs. косвенные (для производства). Это самый важный выбор для производственных компаний. Косвенные расходы можно списать сразу, уменьшив налог на прибыль. Прямые — копятся в «незавершенке» и списываются только после продажи продукции. Налоговый кодекс дает право самостоятельно определить перечень прямых расходов.
Пример формулировки (НУ): «К прямым расходам, связанным с производством, относятся:
материальные затраты (счет 10);
зарплата и страховые взносы, начисленные на оплату труда персонала (проводки Дт20,23,25-Кт70,69). Все остальные расходы, за исключением внереализационных, признаются косвенными».
Выбор (для БУ):
Управленческие расходы (Счет 26): куда списывать зарплату директора, бухгалтерии, аренду офиса?
Вариант 1 (директ-костинг): сразу списывать на финансовый результат (счет 90.08). Это упрощает учет.
Вариант 2 (полная себестоимость): распределять их на себестоимость продукции (счет 20).
Пример формулировки (БУ): «Общехозяйственные расходы (счет 26) в полном объеме списываются в дебет счета 90.08 "Управленческие расходы" в периоде их возникновения (метод "директ-костинг")».
5. Резервы оценочные и под обязательства
Проблема: закон обязывает создавать резервы, чтобы отчетность была честной.
Выбор (для БУ):
Резерв по сомнительным долгам обязателен. Вы признаете, что часть «дебиторки» вам, вероятно, не вернут.
Резерв на оплату отпусков обязателен. Вы должны резервировать деньги на будущие отпускные сотрудникам.
Пример формулировки (БУ): «Организация создает резерв на оплату предстоящих отпусков. Расчет резерва производится ежемесячно (ежеквартально) как произведение...».
6. События после отчетной даты (СПД)
Проблема: отчетный год закрыт 31 декабря, а отчетность подписывается 31 марта. За эти три месяца может многое случиться: обанкротился крупный дебитор, сгорел склад, резко изменился курс валюты. Как это отражать?
Выбор (для БУ): закон (ПБУ 7/98) делит такие события на два типа:
Те, что подтверждают уже существовавшие на 31 декабря условия (например, банкротство клиента, чей долг уже был сомнительным). Они требуют исправления записей 31 декабря.
Те, что свидетельствуют о новых событиях (например, пожар на складе 15 января). Они раскрываются только в пояснительной записке. В УП нужно зафиксировать, что вы считаете «существенным» событием и какова «дата подписания» (крайний срок).
Пример формулировки (БУ):
«1. Порядок отражения событий после отчетной даты (СПД) регулируется ПБУ 7/98.
2. Датой подписания бухгалтерской отчетности, до которой учитываются СПД, является дата приказа руководителя об утверждении годовой отчетности.
3. Существенным признается событие, информация о котором может повлиять на экономические решения пользователей. Уровень существенности для СПД устанавливается в размере 5% (пять процентов) от валюты баланса».
7. Исправление ошибок
Проблема: все ошибаются. Но как исправлять ошибку, если ее нашли, когда год уже закрыт и отчетность сдана? Ошибка 2024 года, найденная в 2026 г., не может просто «потеряться» или быть исправлена «текущим днем».
Выбор (для БУ): порядок зависит от существенности ошибки (ПБУ 22/2010).
Несущественные ошибки прошлых лет можно исправить просто (в периоде обнаружения, через 91 счет «Прочие доходы и расходы»).
Существенные ошибки требуют сложного ретроспективного пересчета (через 84 счет «Нераспределенная прибыль»), как будто ошибки и не было. Ваш главный выбор — определить порог этой существенности.
Пример формулировки (БУ):
«1. Порядок исправления ошибок регулируется ПБУ 22/2010.
2. Ошибка признается существенной, если ее сумма (самостоятельно или в совокупности с другими) превышает 5% (пять процентов) от строки "Чистая прибыль" Отчета о финансовых результатах за тот период, в котором она была совершена.
3. Несущественные ошибки прошлых лет, выявленные в текущем периоде, исправляются записями по счету 91 "Прочие доходы и расходы" в том месяце, когда они были обнаружены. Существенные ошибки исправляются ретроспективно».
Как утвердить и когда можно менять УП
Учетная политика вводится в действие приказом руководителя. Для новой компании — в течение 90 дней со дня регистрации. Для действующих — УП на год утверждается не позднее 31 декабря года, предшествующего отчетному.
Просто так поменять УП в середине года нельзя. Есть только три причины для изменений:
Изменилось законодательство (вышли новые ФСБУ или поправки в НК).
Компания начала применять новые, более совершенные, способы учета.
Изменились условия деятельности (например, открыли новое производство).
Во всех остальных случаях УП применяется последовательно, из года в год.
Готовый шаблон УП
Составление УП с нуля — сложная задача, требующая высокой квалификации. Вы должны учесть специфику отрасли, налоговый режим, новые ФСБУ и судебную практику.
Чтобы сэкономить ваше время, эксперты компании «Мегаконсалт» в рамках обслуживания могут подготовить Учетную политику на 2026 год. В ней будут учтены все актуальные изменения и предусмотрены корректные формулировки для самых частых ситуаций (ОСНО, УСН, торговля, услуги, производство).
Учетная политика — это не формальность, а инструмент управления рисками.
Грамотная УП, разработанная под ваш бизнес, экономит миллионы на налогах и защищает от претензий ФНС. Шаблон, скачанный из интернета, в лучшем случае бесполезен, а в худшем — вреден.
Не относитесь к этому документу формально. Проведите аудит своей УП. Соответствует ли она вашим реальным процессам? Если нет — это повод немедленно ее обновить, пока это не сделали за вас налоговые инспекторы.
