Учетная политика компании: как составить и зачем она нужна

Зачем нужна учетная политика: 3 главные причины

1. Защита перед ФНС

Законодательство (Налоговый кодекс и ФСБУ) часто предлагает выбор способов учета. Например, как списывать запасы: по средней цене или по ФИФО? Как учитывать управленческие расходы: сразу или в себестоимости?

Ваш выбор и есть ваша УП. При проверке инспектор смотрит, какой метод вы выбрали. Если вы закрепили в УП «списание по средней» — вы в безопасности. Если у вас нет УП (или там написано другое), инспектор пересчитает налоги так, как выгодно бюджету, а не вам.