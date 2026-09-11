Изменения в работе с самозанятыми в 2026–2027 годах: гид для бизнеса и бухгалтера

Однако контрольные ведомства существенные усилия направили на цифровизацию проверки подлинности сделок. Налоговая служба и Трудовая инспекция наладили сквозной обмен данными, включили умные алгоритмы и отслеживают скрытый штат в режиме реального времени. Вдобавок заработали новые нормы о цифровых платформах и система социальных выплат через СФР.
Ниже — понятный разбор свежих правил, рисков и алгоритмов безопасной работы с фрилансерами для предпринимателей и бухгалтеров.
Что осталось без изменений: фундамент специального режима
Базовый каркас самозанятости сохраняет устойчивость. Распространенные опасения о резком взлете ставок или досрочной отмене спецрежима не оправдались.
В 2026 и 2027 годах продолжают действовать привычные параметры:
Тарифы налога: 4% при расчетах с гражданами и 6% при получении оплаты от организаций и ИП.
Максимальный годовой доход: 2,4 миллиона рублей. Предложения законодателей поднять эту планку отклонили, поэтому за лимитом выплат нужно следить вручную или софтом.
Отчетный минимум: декларации сдавать не нужно, а взносы на пенсионное страхование остаются добровольными.
Ограничение по бывшим кадрам: нанимать экс-сотрудника по НПД запрещено, пока не пройдет два полных года с даты расторжения с ним трудового договора.
Если исполнитель решает разовые задачи и умещается в лимит по выручке, вопросов к нему нет. Зона риска начинается там, где внештатник систематически выполняет функции штатного специалиста.
Свежие законодательные вводные 2026–2027 годов
Контролирующие органы и Центральный банк утвердили несколько новшеств, влияющих на взаиморасчеты с независимыми подрядчиками.
КЛЮЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ С САМОЗАНЯТЫМИ
· Лимит 60 часов на платформах с 01.10.2026
· Добровольные больничные (СФР) с 01.01.2026
· Внесудебное списание долгов по налогам
1. Лимит 60 часов на биржевых площадках (с 1 октября 2026 года)
Вступает в силу Постановление Правительства № 760, регулирующее платформенную занятость.
Если предприятие привлекает специалистов через электронные сервисы, биржи задач или IT-платформы, общая продолжительность оказания услуг одним исполнителем в адрес единственного заказчика не должна превышать 60 часов за календарный месяц.
Если подрядчик работает на вас через IT-сервис свыше 60 часов в месяц в течение полугода, система пометит такое взаимодействие как регулярное. Платформы будут автоматически замораживать распределение новых заказов такому исполнителю.
2. Добровольное страхование пособий по болезни
Запустился эксперимент по социальному страхованию для плательщиков НПД (Федеральный закон № 456-ФЗ).
Фрилансеры получили право самостоятельно перечислять фиксированные взносы в Социальный фонд (СФР) через личный кабинет. После полгода непрерывной уплаты взносов гражданин приобретает право на больничные выплаты.
Для заказчика это снижение напряженности: при болезни постоянного исполнителя финансовые обязательства по компенсации временной нетрудоспособности возьмет на себя государство. Заявки на участие в программе принимаются до конца сентября 2027 года.
3. Автоматическое списание налоговых недоимок
Налоговые органы получили механизм взыскания задолженности по НПД со счетов физлиц в упрощенном внесудебном порядке.
Если у фрилансера заблокируют счет за накопленные долги перед бюджетом, он не сможет своевременно сформировать чек или принять безналичный платеж. Бухгалтеру стоит рекомендовать исполнителям заранее гасить недоимки в мобильном приложении.
Главная угроза периода 2026–2027 годов — автоматизированная аналитика ФНС и Роструда. Банковские системы отправляют сведения о систематических переводах, а алгоритмы инспекций сопоставляют их за секунды.
Организация гарантированно попадает под повышенное внимание при наличии комбинации следующих факторов:
Оплата услуг одновременно более 35 плательщикам НПД.
Среднемесячный чек одного исполнителя превышает 35 000 рублей.
Взаимодействие длится непрерывно более 3 месяцев.
Поступления от вашей компании формируют свыше 90% всего месячного заработка фрилансера.
Выплаты отправляются дважды в месяц в одни и те же дни, совпадающие с датами выдачи аванса и расчетных в вашей организации.
При обнаружении этого набора признаков проверяющие смотрят не на название договора, а на фактический порядок оказания услуг.
ИНДИКАТОРЫ РИСКА ДЛЯ ФНС
🚩 Более 35 самозанятых на контрактах
🚩 Выплаты от 35 000 ₽ в месяц одному исполнителю
🚩 Непрерывное сотрудничество свыше 3 месяцев
🚩 Компания является для исполнителя основным источником дохода — 75% и более от всех его поступлений (порог снижен с 90%)
🚩 Переводы строго в дни выплаты зарплаты штату
Финансовые последствия переквалификации контрактов
Если контролеры докажут, что под видом подряда скрывался обычный трудовой процесс, компании пересчитают все обязательства за прошедшие периоды:
Доначисление НДФЛ: 13% со всех переведенных сумм. Ранее уплаченный самозанятым налог (4% или 6%) автоматически не засчитывается — фрилансеру придется возвращать его самостоятельно.
Страховое обеспечение: 30% на весь объем выплат плюс взносы на травматизм.
Штрафные санкции: 20% от размера сформировавшейся недоимки (до 40% при выявлении умысла).
Административная ответственность по ст. 5.27 КоАП РФ: до 100 000 рублей за каждый неправильно оформленный документ.
Пени: за каждый календарный день просрочки по текущей ставке Центробанка.
6. Включение в реестр работодателей, у которых выявлены факты нелегальной занятости — это может закрыть доступ к государственной поддержке, кредитам и тендерам.
Итоговая финансовая нагрузка с учетом штрафов превысит гипотетическую «экономию» на 50–80%.
Чек-лист: правила безопасности при работе с фрилансерами
Чтобы избежать претензий контролирующих органов, приведите документооборот в соответствие со следующими требованиями.
1. Чистка терминологии в договоре
Уберите из текста любые понятия трудового права. В документах недопустимы слова «зарплата», «должность», «график присутствия», «отпускные», «рабочая смена» или «выполнение функции».
Опасно: «Подрядчик привлекается на позицию редактора с гарантированным вознаграждением 70 000 рублей в месяц при пятидневной рабочей неделе».
Безопасно: «Исполнитель обязуется подготовить и передать Заказчику 10 информационных материалов согласно ТЗ (Приложение №1). Общая стоимость работ — 70 000 рублей. Расчет производится в течение 3 дней после подписания Акта приема-передачи».
2. Фиксация конечного продукта
Оформляйте сделки с опорой на измеримый физический или цифровой результат: объем сверстанных страниц, количество обработанных заявок, отремонтированных узлов или перевезенных грузов. Оплата за факт «нахождения на связи» расценивается как зарплата.
3. Автономия ресурсов и времени
Фрилансер выполняет задачи собственным оборудованием, на своей территории и по личному графику. Передача корпоративного компьютера, оформление постоянного пропуска и выделение закрепленного стола в офисе — ключевые доказательства для суда в пользу трудового договора.
4. Разведение финансовых дат
Не отправляйте деньги внештатникам в дни массовых выплат штатным сотрудникам. Переводы должны осуществляться строго после подписания закрывающего акта и формирования чека.
5. Сквозная проверка статуса и чеков
Проверяйте актуальность статуса НПД перед каждой операцией через онлайн-банкинг или сервис ФНС. Если фрилансер слетел с режима (например, превысил лимит в 2,4 млн рублей), компания обязана удержать НДФЛ и начислить взносы как по стандартному договору ГПХ с физлицом.
Не принимайте расходы к налоговому учету без оригинального чека из приложения «Мой налог» — только он подтверждает правомерность учета затрат на УСН или налоге на прибыль.
Сравнительный анализ форматов привлечения кадров
Критерий
Штатный специалист (ТД)
Подрядчик по договору (ГПХ)
Плательщик НПД
Фискальная нагрузка компании
НДФЛ 13–22% + взносы 30%
НДФЛ 13–22% + взносы 30%
0% (налог 4-6% платит сам)
Отчетные формы
ЕФС-1, РСВ, 6-НДФЛ, Персонификация
ЕФС-1, РСВ, 6-НДФЛ, Персонифицированные сведения
Отсутствуют
Предмет оплаты
Выполнение функции и время
Зафиксированный объем работ
Измеримый результат
Гарантии по болезни
Обязательные выплаты
Застрахованные лица, работающие по договору ГПХ, вправе получить пособие, если общая сумма страховых взносов, начисленная всеми страхователями с выплат в их пользу (в том числе в рамках трудовых отношений) за календарный год, предшествующий тому, в котором наступил страховой случай, не меньше стоимости страхового года (ч. 4.2 ст. 2 Закона N 255-ФЗ).
В 2025 г. стоимость страхового года в общем случае составляла 7 809,12 руб. (22 440 руб. x 2,9% x 12), в 2026 г. - 9 428,36 руб. (27 093 руб. x 2,9% x 12).
Добровольно через СФР
Критический риск
Кадровые ошибки
Признание отношений трудовыми
Переквалификация в ТД
Бухгалтерия на ваших условиях
Вы получите полноценную работу бухгалтерского отдела, только без отпусков, больничных, с полной финансовой ответственностью за свою деятельность, а также всегда актуальной информацией по изменениям законодательства
Коротко о главном
Привлечение плательщиков НПД в 2026–2027 годах остается экономически оправданным инструментом для решения проектных задач.
Базовое правило безопасности: привлекайте самозанятых под конкретные разовые объемы с четко зафиксированным результатом. Если специалист задействован на полный рабочий день в вашем офисе из месяца в месяц, рациональнее оформить его в штат и уберечь компанию от финансовых санкций.
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