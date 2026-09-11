Изменения в работе с самозанятыми в 2026–2027 годах: гид для бизнеса и бухгалтера

Однако контрольные ведомства существенные усилия направили на цифровизацию проверки подлинности сделок. Налоговая служба и Трудовая инспекция наладили сквозной обмен данными, включили умные алгоритмы и отслеживают скрытый штат в режиме реального времени. Вдобавок заработали новые нормы о цифровых платформах и система социальных выплат через СФР.

Ниже — понятный разбор свежих правил, рисков и алгоритмов безопасной работы с фрилансерами для предпринимателей и бухгалтеров.