Мобилизация работника: пошаговый алгоритм для бухгалтера и кадровика

Трудовой договор не расторгается, а приостанавливается. Рабочее место и должность сохраняются за гражданином на весь период прохождения службы.

Ошибки в оформлении документов или задержка выплат при приостановлении договора приводят к административным штрафам Трудовой инспекции и трудовым спорам.

Ниже — исчерпывающая пошаговая инструкция для бухгалтера и кадровика: как правильно оформить приказ, рассчитать сотрудника, отчитаться в Социальный фонд и сохранить баланс в учете.