Учет выплат мобилизованным и сохранение среднего заработка: налоги, взносы и проводки

Приостановление трудового договора с мобилизованным работником не означает полного прекращения финансовых взаиморасчетов. Многие работодатели принимают решение материально поддержать своих сотрудников — выплачивать им единовременные или ежемесячные пособия, доплачивать до среднего заработка или компенсировать покупку специального снаряжения.

Государство предусмотрело для бизнеса специальные налоговые льготы по таким выплатам: они освобождены от НДФЛ и страховых взносов, а также включаются в состав расходов при расчете налога на прибыль.