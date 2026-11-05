Учет выплат мобилизованным и сохранение среднего заработка: налоги, взносы и проводки

Приостановление трудового договора с мобилизованным работником не означает полного прекращения финансовых взаиморасчетов. Многие работодатели принимают решение материально поддержать своих сотрудников — выплачивать им единовременные или ежемесячные пособия, доплачивать до среднего заработка или компенсировать покупку специального снаряжения.
Государство предусмотрело для бизнеса специальные налоговые льготы по таким выплатам: они освобождены от НДФЛ и страховых взносов, а также включаются в состав расходов при расчете налога на прибыль.
Разделение выплат: средний заработок и добровольная помощь
Для правильного налогового учета выплат мобилизованным сотрудникам важно четко разграничивать два периода и два вида начислений:
Обязательные выплаты (до дня приостановления договора). За период прохождения медосвидетельствования, оформления документов и явки по повесткам до даты отправки в часть за сотрудником сохраняется средний заработок. Это прямое требование статьи 170 Трудового кодекса Российской Федерации.
Добровольные выплаты (после приостановления договора). С даты фактического приостановления действия трудового договора обязательная выплата среднего заработка прекращается. Любые денежные начисления, производимые компанией в период прохождения военной службы, носят добровольный характер.
Средний заработок за период медосвидетельствования
Когда сотрудник вызывается в военный комиссариат для прохождения медицинского освидетельствования, проведения дактилоскопии или уточнения учетных данных, работодатель освобождает его от работы с сохранением среднего заработка за все дни отсутствия.
Налогообложение среднего заработка за дни комиссии
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): Облагается в стандартном порядке по ставке 13% (или по прогрессивной шкале в зависимости от совокупного годового дохода сотрудника).
Страховые взносы: Начисляются в общем порядке по единому тарифу и взносам на травматизм.
Налог на прибыль: Сумма сохраненного среднего заработка включается в состав расходов на оплату труда (пункт 6 статьи 255 Налогового кодекса Российской Федерации).
Компенсация расходов из бюджета
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 704, расходы работодателя по выплате среднего заработка и начислению страховых взносов за время исполнения сотрудником государственных обязанностей подлежат компенсации из средств федерального бюджета.
Для получения компенсации организация направляет в военный комиссариат заявление с приложением заверенных копий табеля учета рабочего времени, расчетных листков и платежных поручений.
Возмещенные из бюджета суммы компенсации не включаются в состав доходов при расчете налога на прибыль или УСН (подпункт 8 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации).
Добровольные выплаты мобилизованным: НДФЛ и страховые взносы
После официального приостановления действия трудового договора организация имеет право выплачивать мобилизованным сотрудникам материальную помощь, разовые пособия или регулярные ежемесячные доплаты.
Освобождение от НДФЛ
В соответствии с пунктом 93 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации, от налогообложения НДФЛ полностью освобождены:
денежные средства, выплачиваемые мобилизованным сотрудникам, добровольцам и контрактникам;
безвозмездно переданное мобилизованным сотрудникам имущество (экипировка, обмундирование, медикаменты, приборы).
Важные условия освобождения:
Выплата или передача имущества должна быть напрямую связана с прохождением военной службы по мобилизации или по контракту.
Предельный размер освобождаемой суммы не ограничен. Выплата любой суммы (например, 50 000 рублей, 200 000 рублей или ежемесячные 30 000 рублей) полностью освобождается от НДФЛ.
Освобождение от страховых взносов
На основании подпункта 18 пункта 1 статьи 422 Налогового кодекса Российской Федерации, добровольные выплаты и безвозмездно переданное имущество мобилизованным сотрудникам не облагаются страховыми взносами (включая пенсионное, медицинское и социальное страхование).
Аналогичная норма действует и для взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (взносы на травматизм).
Отражение добровольных выплат в расходах по налогу на прибыль и УСН
Главный вопрос бухгалтера — можно ли списать эти добровольные затраты в уменьшение налогооблагаемой базы компании.
Налог на прибыль организаций
На основании пункта 48.26 статьи 270 Налогового кодекса Российской Федерации, работодатели имеют право включать добровольные выплаты мобилизованным сотрудникам в состав внереализационных расходов.
Преимущества специальной нормы:
Затраты признаются в полном объеме без нормирования.
Выплаты не требуют привязки к производственным показателям или трудовым заслугам.
Расходы признаются на дату начисления или выплаты денежных средств.
Если компания приобретает для мобилизованного сотрудника обмундирование, бронежилеты, аптечки или спецсредства и передает их безвозмездно, эти расходы также в полном объеме включаются во внереализационные расходы.
Упрощенная система налогообложения (УСН «Доходы минус расходы»)
Для организаций и индивидуальных предпринимателей на УСН действует аналогичное правило (подпункт 40 пункта 1 статьи 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации).
Расходы на добровольные выплаты мобилизованным работникам и передачу им имущества уменьшают налоговую базу по УСН после их фактической оплаты.
Документальное оформление добровольных выплат
Чтобы у налоговой инспекции не возникло вопросов при проверке обоснованности льгот по НДФЛ, взносам и налогу на прибыль, необходимо подготовить комплект документов:
Локальный нормативный акт. Положение об оплате труда или Коллективный договор с внесенными изменениями об оказании материальной поддержки мобилизованным сотрудникам (либо Положение о материальной помощи).
Заявление сотрудника или родственников. Заявление от мобилизованного работника (или члена его семьи) с просьбой об оказании материальной помощи с указанием реквизитов счета.
Приказ руководителя. Приказ о выплате материальной помощи или оказании единовременной финансовой поддержки в связи с призывом на военную службу по мобилизации.
Копия повестки или контракта. Документ, подтверждающий факт призыва или заключения контракта.
Акт приема-передачи (при передаче имущества). Если сотруднику передаются материальные ценности (экипировка), оформляется акт с указанием перечня и стоимости имущества.
Бухгалтерский учет и проводки
В бухгалтерском учете начисление и выплата материальной помощи мобилизованным отражаются с использованием счета 91 «Прочие доходы и расходы» и счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» (или счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»).
Типовые бухгалтерские проводки:
Дебет 26 (20, 25, 44) — Кредит 70
Начислен средний заработок за время прохождения медосвидетельствования в военкомате.
Дебет 70 — Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДФЛ»
Удержан НДФЛ со среднего заработка за дни комиссии.
Дебет 26 (20, 25, 44) — Кредит 69
Начислены страховые взносы на средний заработок.
Дебет 76 субсчет «Расчеты с военкоматом» — Кредит 91.01 «Прочие доходы»
Отражена задолженность бюджета по компенсации расходов на средний заработок и взносы.
Дебет 51 — Кредит 76 субсчет «Расчеты с военкоматом»
Поступили средства компенсации от военного комиссариата на расчетный счет.
Дебет 91.02 «Прочие расходы» — Кредит 73 (76)
Начислена добровольная материальная помощь (выплата) мобилизованному сотруднику.
Дебет 73 (76) — Кредит 51 (50)
Выплачена материальная помощь мобилизованному сотруднику с расчетного счета (или из кассы).
Дебет 91.02 «Прочие расходы» — Кредит 10 (41)
Списана стоимость материальных ценностей (экипировки), безвозмездно переданных мобилизованному.
(Записи по начислению НДФЛ и страховых взносов на суммы добровольной помощи не формируются в связи с полным освобождением от налогообложения).
Сводный налоговый режим выплат мобилизованным
Вид выплаты
НДФЛ
Страховые взносы
Налог на прибыль / УСН
Документ-основание
Средний заработок за дни медкомиссии
Облагается (13–22%)
Начисляются (30%)
Включается в расходы на оплату труда (компенсируется бюджетом)
Ст. 170 ТК РФ, Постановление № 704 от 01.12.2004 г. «О порядке компенсации расходов, понесенных организациями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»
Добровольная материальная помощь
Освобождена (п. 93 ст. 217 НК)
Освобождена (пп. 18 п. 1 ст. 422 НК)
Включается во внереализационные расходы (п. 48.26 ст. 270 НК)
Приказ руководителя, заявление
Регулярные ежемесячные доплаты
Освобождены (п. 93 ст. 217 НК)
Освобождены (пп. 18 п. 1 ст. 422 НК)
Включаются во внереализационные расходы
Приказ, Положение об оплате труда
Безвозмездное имущество (экипировка)
Освобождено (п. 93 ст. 217 НК)
Освобождено (пп. 18 п. 1 ст. 422 НК)
Включается во внереализационные расходы
Акт приема-передачи, чеки, приказ
Согласно ст. 6 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» также возмещаются расходы, связанные с наймом жилья и оплатой проезда от места жительства и обратно, а также командировочные расходы.
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Главные выводы
Разделяйте обязательный средний заработок за дни медкомиссии и добровольные выплаты за период службы.
Средний заработок за дни комиссии облагается НДФЛ и взносами, но полностью компенсируется компании из федерального бюджета через военкомат.
Добровольные денежные выплаты и передача имущества мобилизованным работникам полностью освобождены от НДФЛ и всех видов страховых взносов без ограничения по сумме.
Выплаты мобилизованным уменьшают налог на прибыль (в составе внереализационных расходов) и налог при УСН.
Для применения льгот обязательно сохраняйте копию повестки, издавайте приказ руководителя и оформляйте акты передачи имущества.
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