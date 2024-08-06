SMS-рассылка для офлайн-бизнеса: как сделать эффективной и оценить результаты

Какие SMS приведут клиента в офлайн

Главная задача SMS-рассылки — побудить клиента совершить действие. В случае с офлайн-бизнесом это, чаще всего, призыв посетить офлайн-точку — магазин, салон красоты, клинику, фитнес-клуб, автосервис и другие.

Бонусные баллы на покупку в офлайн

Начисление бонусов — проверенный способ возврата клиентов. Подарочные бонусы мотивируют совершить покупку или оплатить услугу, причем в SMS обязательно указывают срок действия предложения: клиент должен поспешить посетить офлайн-точку, пока бонусы не сгорели.

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Подарок за покупку или оплату услуги

В SMS можно предложить совершить покупку или воспользоваться услугой. Мотивировать клиента поможет подарок — какой-либо товар или дополнительная услуга.

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Скидка на покупку при показе SMS

Скидки традиционно привлекают клиентов, а при наличии SMS со специальным предложением покупатель с большой долей вероятности поспешит воспользоваться специальными условиями.

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Комбинируем новость и скидку

Еще один эффективный формат — SMS, в котором бизнес рассказывает о запуске новой услуги, появлении продукта или нового бренда в магазине. Информацию дополняем выгодным предложением: оно выступает в качестве мотивации.

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SMS такого содержания ориентирована на привлечение как новых клиентов, которых может заинтересовать услуга, так и на постоянных. Также сообщение напомнит о вас той части аудитории, которая давно не посещала офлайн-точку.

С Messaggio вы можете доставлять SMS на все мобильные устройства, а при помощи удобного конструктора шаблонов подготовить сообщение не составит труда. Отправка SMS доступна на любом языке.

Как оценить эффективность SMS-рассылки

Бизнес активно использует рассылки как инструмент маркетинга и вкладывает значительные средства в этот канал. Но часто компании не оценивают вклад рассылок в продажи, особенно когда речь идет об офлайн-торговле.

В случае с онлайн-магазинами ситуация значительно проще. Запуская рассылку, маркетологи с помощью ссылок с UTM-метками ведут пользователей на посадочные страницы. Пользователь совершает целевое действие, например, добавляет товар в корзину, и системы аналитики Google Analytics или Яндекс Метрика это отслеживают. Таким образом маркетологи могут сразу оценить конверсию, то есть узнать, какая часть получателей выполнила желаемое действие, например, сколько человек в итоге совершили покупку.

С традиционным ритейлом задача более сложная. Представьте ситуацию: магазин отправляет рассылку о скидках на определенные товары. Люди приходят, делают покупки, но как оценить, была ли рассылка действенной? Возможно, посетители пришли бы и без нее. Вопрос об эффективности сообщений часто так и остается открытым.

На практике есть несколько способов оценить конверсию рассылки в продажи в офлайн торговой точке. Вот какие методы можно использовать.

Добавить в сообщение промокод

Один из простых и понятных способов отслеживания результатов SMS-рассылок — использовать промокоды.

Промокод можно включить прямо в текст сообщения, которое отправляется клиенту. Покупатель может использовать его при покупке как в розничном магазине, так и в интернет-магазине или у партнеров.

Лайфхак: промокод можно сделать персонализированным. Так вы узнаете, какие конкретные пользователи совершили покупку благодаря SMS.

Сопоставить номера

Еще один способ — сопоставить номера телефонов получателей сообщения с номерами телефонов тех, кто совершил покупку после запуска акции.

При покупке нужно спросить у клиента номер телефона или попросить его авторизоваться через приложение, чтобы отследить данные.

Также полезно провести A/B-тестирование. Для этого разделите клиентов на две группы: одна получает рассылку, другая — нет. Сравнив результаты обеих групп покупателей, вы поймете, как SMS повлияли на продажи.

Попросить показать сообщение администратору магазина

Еще один простой метод для оценки эффективности SMS-рассылок — это предложить клиентам прийти в магазин и показать полученное сообщение администратору или кассиру, чтобы получить скидку.

При этом сотрудник магазина фиксирует факт показа SMS.

Это простой и доступный метод, который позволяет точно подсчитать, сколько клиентов обратили внимание на SMS прежде, чем пришли в магазин.

Сравнить динамику продаж в разных торговых точках

В сетевых магазинах, которые имеют несколько филиалов с похожей динамикой продаж, можно сравнить прирост покупок.

Как это работает:

Определите два города с одинаковой динамикой продаж. Например, Екатеринбург и Новосибирск. Отправьте SMS-рассылку только в одном из городов, допустим, в Екатеринбурге. Соберите данных о продажах в этих городах после отправки SMS-сообщений. Сравните динамику продаж в Екатеринбурге и Новосибирске после рассылки. Если в Екатеринбурге наблюдается всплеск продаж, в то время как в Новосибирске ситуация остается стабильной, это показывает, что рассылка оказала положительное влияние.

Эксперты сервиса рассылок Messaggio помогут вам протестировать разные подходы к оценке конверсии рассылок. В Messaggio клиентам доступно не только множество эффективных инструментов для создания SMS и мобильной рассылки, но и просмотр статистики в режиме реального времени. Благодаря отслеживанию статусов отправки и доставки, просмотров и кликов у клиентов есть возможность выявить точки роста и увеличить конверсию рассылки для офлайн-бизнеса.

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