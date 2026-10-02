Процесс найма визового иностранца в 2026–2027 годах: ВКС

Какие риски, если ничего не менять

Если использовать труд иностранца без действующего основания, штраф для организации может достигать до 800 тыс. руб., а в Москве, Санкт-Петербурге, МО и ЛО — до 1 млн руб.; возможно приостановление деятельности. До марта 2027 года работодателю важно определить, кому сохранить статус ВКС, кого перевести на обычное разрешение, а для кого использовать другое законное основание. Главный риск — начать переоформление слишком поздно.

Мигрантекс помогает вести данные иностранных сотрудников, контролировать сроки документов и кадровые события, фиксировать ответственных и работать с отчетностью МВД в одном личном кабинете.