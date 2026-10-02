Процесс найма визового иностранца в 2026–2027 годах: ВКС

Самое главное:
До 1 марта 2027 года минимальный размер вознаграждения для большинства ВКС составляет 750 тыс. руб. за квартал.
С 1 марта 2027 года — 717 тыс. руб. в месяц, для отдельных категорий — 358,5 тыс. руб.
ВКС по-прежнему не подпадают под квоты.
Действующие ВКС смогут перейти на другой режим без выезда из России при соблюдении условий.
Какие варианты есть у работодателя при найме визового иностранца
Упрощенно для компании можно выделить несколько сценариев.
Вариант
Главное
ВКС
Нет квоты, разрешение до 3 лет
Обычное разрешение
Обычно нужны квота и разрешение на привлечение
Разрешение вне квоты
Для профессий из специального перечня
РВП или ВНЖ
При наличии оснований меняется режим трудоустройства
Патент не универсальная альтернатива для визового иностранца: он применяется прежде всего к тем, кто въехал без визы.
Что изменится для ВКС с 1 марта 2027 года
Для большинства ВКС минимальное вознаграждение вырастет с 750 тыс. руб. за квартал до 717 тыс. руб. в месяц. Для отдельных категорий, включая часть научных работников, преподавателей и ИТ-специалистов, предусмотрено 358,5 тыс. руб.
Пороги будут ежегодно индексироваться. Повышение зарплатного порога влияет не только на условия договора. Работодатель также обязан ежеквартально уведомлять МВД о выплатах ВКС, поэтому изменение вознаграждения нужно учитывать и в отчетности.
Что делать с ВКС, которые уже работают?
Если разрешение получено до 1 марта 2027 года и сохранить статус ВКС нельзя, можно перейти на другой режим без обязательного выезда. Для визового иностранца основной вариант — обычное разрешение на работу; по ходатайству работодателя может оформляться многократная рабочая виза.
ВКС или обычное разрешение на работу: что меняется для работодателя
Для выбора схемы полезно сравнивать не только зарплатный порог.
Критерий
ВКС
Обычный визовый работник
Квота
Не применяется
Обычно применяется, если нет исключения
Разрешение работодателю на привлечение
Специальный режим ВКС
По общему правилу требуется
Срок разрешения на работу
До 3 лет
Как правило, до 1 года
Рабочая виза
До 3 лет
Обычно первоначально до 3 месяцев, затем продление до 1 года
Минимальная зарплата
С 01.03.2027 — 717 тыс. или 358,5 тыс. руб. в месяц
Специального порога ВКС нет
Экзамен по русскому языку
Не требуется
Зависит от основания; для квотных разрешений есть освобождение
Отчетность по зарплате в МВД
Ежеквартально
Специального уведомления ВКС нет
Какие риски, если ничего не менять
Если использовать труд иностранца без действующего основания, штраф для организации может достигать до 800 тыс. руб., а в Москве, Санкт-Петербурге, МО и ЛО — до 1 млн руб.; возможно приостановление деятельности. До марта 2027 года работодателю важно определить, кому сохранить статус ВКС, кого перевести на обычное разрешение, а для кого использовать другое законное основание. Главный риск — начать переоформление слишком поздно.
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FAQ: найм визовых иностранцев и новые правила ВКС
1. Нужно ли уже сейчас платить ВКС 717 тыс. руб. в месяц?
Нет. Новый размер действует с 1 марта 2027 года.
2. Все ли ВКС должны получать 717 тыс. руб.?
Нет. Для отдельных категорий предусмотрено 358,5 тыс. руб. в месяц.
3. Можно ли заменить ВКС патентом?
Для визового иностранца, как общее правило, нет.
4. Нужно ли уведомлять МВД о зарплате ВКС?
Да. Работодатель обязан делать это ежеквартально — не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.
Работаете ли вы с сотрудниками ВКС? Напишите в комментариях!
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