Подрядчик привел иностранца без патента — кто заплатил штраф

Разберем, почему договор с подрядчиком не защитил компанию и что проверить, если на объект выходят иностранные работники сторонних организаций.
Самое главное:
Иностранец работал на объекте без действующего патента.
Для ответственности по ст. 18.15 КоАП письменный договор с иностранцем не обязателен — важен фактический допуск к работе.
Компании назначили штраф 200 000 рублей.
Что произошло на стройке
Во время проверки МВД обнаружило гражданина Узбекистана, работавшего подсобным рабочим без патента.
Генподрядчик утверждал, что иностранца привлек индивидуальный предприниматель по договору подряда, и именно он должен отвечать за нарушение. Суд этот довод отклонил.
Что установил суд
Почему это имело значение
Генподрядчик проводил инструктаж
Компания участвовала в организации работ
Предоставлял материалы и оборудование
Контролировали рабочий процесс
По договору контролировал иностранную рабочую силу
У компании была обязанность проверять документы
Мог контролировать работников подрядчика
Имел возможность предотвратить нарушение
Компания также не доказала, что приняла все зависящие от нее меры для соблюдения миграционного законодательства.
Для ответственности по ст. 18.15 КоАП достаточно допуска иностранца к выполнению работ или иного использования его труда. Поэтому сам договор с подрядчиком не освободил генподрядчика от ответственности.
Какой штраф грозит за незаконное привлечение иностранца
Размер санкции зависит в том числе от региона, где совершено нарушение.
Где совершено нарушение
Должностное лицо
Юридическое лицо
Большинство регионов России
25 000–50 000 ₽
250 000–800 000 ₽ либо приостановление деятельности на 14–90 суток
Москва, Санкт-Петербург, МО и ЛО
35 000–70 000 ₽
400 000–1 млн ₽ либо приостановление деятельности на 14–90 суток
Если нарушение касается нескольких иностранцев, ответственность наступает по каждому отдельно.
В деле № 5-18/2025 применялась повышенная санкция, но суд учел обстоятельства и снизил штраф ниже минимального размера — до 200 000 рублей.
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Как снизить риск при работе с подрядчиками
При работе с подрядчиками проверять только собственный штат недостаточно. На объект могут выходить иностранные работники сторонних организаций, а их документы и миграционный статус тоже требуют контроля до допуска к работам.
В Мигрантекс для этого есть раздел «Внештатные сотрудники». В нем можно вести сведения об иностранных работниках подрядных организаций. А также видеть по каждому сотруднику его статус, причины выявленного риска и требуемое действие.
Отдельно можно проверить действующий штат по РКЛ и увидеть, есть ли среди сотрудников те, чей статус требует внимания.
Такой подход помогает компании контролировать не только собственных сотрудников, но и иностранцев, которые выходят на ее объекты через подрядчиков.
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Что проверить, если на вашем объекте работают подрядчики
Перед началом работ стоит зафиксировать:
Какие иностранные граждане фактически находятся на объекте.
На каком основании они привлечены.
Действуют ли патенты или разрешения на работу;
Соответствует ли регион действия документа месту работы;
Кто допускает работников на объект и проводит инструктаж;
Кто отвечает за проверку документов иностранных работников подрядчика;
Сохраняются ли подтверждения проведенных проверок.
Зафиксирован ли порядок допуска иностранных работников подрядчиков на объект.
Разбор кейсов при найме иностранных сотрудников: прочитать.
Практические рекомендации, как работать с трудовыми мигрантами: изучить.
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