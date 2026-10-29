Подрядчик привел иностранца без патента — кто заплатил штраф

Как снизить риск при работе с подрядчиками

При работе с подрядчиками проверять только собственный штат недостаточно. На объект могут выходить иностранные работники сторонних организаций, а их документы и миграционный статус тоже требуют контроля до допуска к работам.

В Мигрантекс для этого есть раздел «Внештатные сотрудники». В нем можно вести сведения об иностранных работниках подрядных организаций. А также видеть по каждому сотруднику его статус, причины выявленного риска и требуемое действие.

Отдельно можно проверить действующий штат по РКЛ и увидеть, есть ли среди сотрудников те, чей статус требует внимания.

Такой подход помогает компании контролировать не только собственных сотрудников, но и иностранцев, которые выходят на ее объекты через подрядчиков.