Что означает новый расчет от «фактической численности»

В постановлении на 2026 год доля определяется от общей численности работников. В проекте на 2027 год хотят использовать фактическую численность работников, используемых хозяйствующим субъектом.

Формула:

Допустимое количество иностранцев = фактическая численность работников × установленный процент

Например, при штате 40 человек и лимите 50% допустимо не более 20 иностранных работников.

Если в компании 37 работников, а лимит — 24%, девять иностранцев уже превышают установленную долю. Максимально допустимое количество — восемь.