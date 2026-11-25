Важно: на 18 ноября 2026 года это проект постановления Правительства, подготовленный Минтрудом. До утверждения проценты и перечни могут измениться.
Самое главное
Единого лимита иностранцев для всех компаний нет: процент зависит от ОКВЭД и региона.
В проекте на 2027 год долю предлагают считать от фактической численности работников, а не от общей численности, как в 2026 году.
Не всех иностранных сотрудников нужно учитывать при применении ограничения.
Для ряда регионов предусмотрены собственные лимиты, которые отличаются от общероссийских.
Если постановление примут в этой редакции, работодателям нужно будет привести численность иностранных работников в соответствие до 1 января 2027 года.
Какие лимиты предлагают установить на 2027 год
Общероссийские показатели в проекте в основном сохраняют уровень 2026 года.
Вид деятельности
Предполагаемая доля
Выращивание овощей
40%
Лесоводство и лесозаготовки
40%
Обработка древесины
40%
Строительство
50%
Оптовая торговля древесным сырьем и пиломатериалами
40%
Пассажирский сухопутный транспорт
24%
Автомобильные грузоперевозки
24%
Общественное питание
50%
Управление недвижимостью
70%
Обслуживание зданий и территорий
70%
Прочая деятельность в области спорта
25%
Для специализированной торговли алкоголем и табаком, аптек, торговли на рынках и в нестационарных объектах предлагают сохранить 0%.
Но применять общую таблицу автоматически нельзя: для ряда субъектов предусмотрены отдельные значения и исключения.
Что означает новый расчет от «фактической численности»
В постановлении на 2026 год доля определяется от общей численности работников. В проекте на 2027 год хотят использовать фактическую численность работников, используемых хозяйствующим субъектом.
Формула:
Допустимое количество иностранцев = фактическая численность работников × установленный процент
Например, при штате 40 человек и лимите 50% допустимо не более 20 иностранных работников.
Если в компании 37 работников, а лимит — 24%, девять иностранцев уже превышают установленную долю. Максимально допустимое количество — восемь.
Не каждый иностранный сотрудник входит в лимит
Перед расчетом нужно определить статус каждого работника. Ограничения не распространяются, в частности, на:
граждан Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана;
иностранцев с РВП или ВНЖ;
высококвалифицированных специалистов;
другие категории, исключённые из соответствующих ограничений.
Поэтому считать всех работников без российского паспорта как одну категорию нельзя.
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Проверять нужно не только основной ОКВЭД
Минтруд ранее разъяснял, что ограничения могут распространяться на работодателя, если соответствующий вид деятельности заявлен при государственной регистрации. При этом неважно, указан ОКВЭД как основной или дополнительный.
Поэтому перед расчётом нужно проверить весь набор кодов в ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Для обособленных подразделений — филиалов и представительств — проект предусматривает расчет допустимой доли по аналогичному порядку.
Федерального процента может быть недостаточно
Работодателю нужно учитывать не только общероссийский лимит, но и региональные правила.
Например, для строительства общероссийский показатель предлагают сохранить на уровне 50%, а для Краснодарского края — 30%.
Кроме того, субъект РФ может отдельно запрещать привлекать иностранцев, работающих по патентам, к определенным видам деятельности. Это другой механизм. Поэтому соблюдение федеральной доли ещё не означает, что конкретного сотрудника с патентом можно использовать в выбранном регионе.
Что делать работодателю до 1 января
После утверждения постановления стоит:
Проверить все ОКВЭД.
Определить регион деятельности.
Найти федеральный или региональный лимит.
Разделить иностранцев по статусам и определить, кто входит в расчёт.
Рассчитать фактическую долю.
Проверить региональные запреты для работников с патентами.
Если иностранцев больше допустимого, ТК РФ предусматривает специальное основание для прекращения трудовых отношений — п. 9 ч. 1 ст. 327.6 ТК.
За нарушение ограничений по ч. 1 ст. 18.17 КоАП юридическому лицу грозит штраф от 800 тыс. до 1 млн руб. либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.
Почему долю иностранных работников нужно контролировать постоянно
Состав штата меняется: сотрудники увольняются, получают ВНЖ, меняют статус, появляются новые работники с патентами. Поэтому рассчитанная в начале года доля может быстро стать неактуальной.
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Разбор кейсов при найме иностранных сотрудников: прочесть.
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