Самое главное:
МВД готовит эксперимент по целевому организованному набору иностранных работников. Сроки запуска и окончательные правила пока не утверждены.
По проекту работодатели будут подавать заявки на привлечение иностранцев, а сотрудники — работать на условиях, зафиксированных в специальных реестрах.
С 1 января 2027 года изменятся требования к доходам иностранцев и авансовым платежам по НДФЛ. С 1 марта повысятся минимальные зарплаты для ВКС.
Что известно о реформе найма иностранных работников в 2027 году
Концепция миграционной политики на 2026–2030 годы предусматривает переход к целевому организованному набору иностранцев (указ Президента от 15.10.2025 № 738). Цель — привлекать работников под потребности компаний и усилить контроль за их трудоустройством. Приоритет — приезжающие из безвизовых стран.
МВД готовит эксперимент. Иностранцев планируют подбирать под конкретные вакансии до въезда в Россию. Эксперимент предполагается провести во всех регионах, кроме Москвы и Московской области (распоряжение Правительства от 30.12.2025 № 4171-р). Запуск сначала намечали на 1 января 2027 года. В октябре «Коммерсантъ» сообщил о возможном переносе на март. В ноябре 2026 года законопроект еще дорабатывают, то есть окончательные сроки, круг участников и правила найма не утверждены.
Как будет работать новая система привлечения иностранных работников
Сейчас иностранцы из безвизовых стран, которым для работы требуется патент, вправе самостоятельно приехать в Россию, оформить документы и найти работодателя. При организованном наборе процесс изменится. Проект МВД предусматривает несколько этапов организованного набора:
Регистрация работодателя. Компанию или заказчика включают в специальный реестр МВД. Отдельный реестр создают для иностранных граждан, участвующих в организованном наборе.
Подача заявки. Работодатель указывает количество сотрудников, необходимую квалификацию, регион и условия труда. Заявки планируют принимать через ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД.
Подбор работников. Специальный оператор организует поиск кандидатов, их приезд в Россию и прохождение необходимых процедур.
Регистрация иностранца. Работник проходит проверки, включая медосвидетельствование, и получает идентификационную карту с электронным носителем. Предполагается, что сведения о праве на работу будут отражаться в реестре вместо оформления отдельных разрешительных документов.
Заключение трудового договора. Для участников эксперимента предлагают предусмотреть срочные договоры. Срок такого договора может составить один год, а его условия должны соответствовать заявке работодателя.
Смена работодателя может стать сложнее. Иностранец будет вправе работать только у работодателя, по профессии и в регионе, указанных в реестре. Свободный переход в другую компанию без изменения сведений о трудоустройстве не предусмотрен.
Что еще изменится для работодателей при переходе на организованный набор
Дополнительные расходы. В майском проекте поправок в НК предлагалась госпошлина за включение компании или ИП в реестр работодателей — 15 000 руб.
Также проект предусматривает следующие обязанности работодателя:
Оплачивать геномную регистрацию иностранных работников.
Возмещать государству расходы на депортацию сотрудника.
Предоставлять жилье на срок трудового договора, если компания привлекает более 15 иностранцев.
Контроль условий трудоустройства. Трудовой договор должен будет соответствовать заявке работодателя, включая профессию, место работы и график. Изменять разрешат только зарплату и соцгарантии.
Ответственность за нарушения. Санкции пока не установлены. При этом за незаконное привлечение иностранцев к работе уже действуют штрафы по ст. 18.15 КоАП — для организаций до 1 млн руб. за каждого сотрудника в зависимости от нарушения и региона.
Переход на новую систему. Для уже работающих в России иностранцев планируют установить шестимесячный срок включения в реестр.
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Какие изменения в найме иностранцев уже утверждены на 2027 год
Кроме реформы организованного набора, в 2027 году вступят в силу новые требования к доходам иностранных работников, уплате НДФЛ и привлечению ВКС.
Изменение
Дата
Что меняется
Закон
Контроль доходов иностранцев
1 января 2027 года
Доход иностранца должен быть не ниже регионального прожиточного минимума с учетом коэффициента и числа иждивенцев.
Авансовые платежи по НДФЛ
1 января 2027 года
Иностранцы, работающие по патенту, будут доплачивать 50% фиксированного аванса за каждого ребенка до 18 лет на иждивении, находящегося в России. Расширится круг иностранцев, обязанных уплачивать авансовый НДФЛ при работе у физлиц для личных и домашних нужд.
Зарплатные требования для ВКС
1 марта 2027 года
Минимальное вознаграждение для большинства ВКС увеличится с 750 000 руб. за квартал до 717 000 руб. в месяц. Для отдельных категорий, в том числе некоторых научных сотрудников и преподавателей, порог составит 358 500 руб. в месяц.
Полномочия МВД в сфере трудовой миграции
23 января 2027 года
МВД вместо Минтруда будет утверждать перечни профессий квалифицированных иностранных специалистов, на которых не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу.
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Как работодателям подготовиться к изменениям
Пока новые правила не утверждены, нужно сосредоточиться на действующих требованиях и уже принятых изменениях.
Проверьте документы сотрудников. Уточните сроки действия паспортов, патентов, разрешений на работу, РВП и ВНЖ. Проверьте миграционный статус иностранцев по РКЛ.
Оцените новые требования. Проверьте, как изменения в контроле доходов, уплате авансового НДФЛ и оплате труда ВКС затронут вашу компанию.
Следите за реформой. После принятия закона об организованном наборе уточните, распространяется ли он на вашу организацию и действующих сотрудников.
Обновите внутренние процедуры. При необходимости скорректируйте порядок найма, проверки документов и контроля миграционного статуса работников.
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