Что известно о реформе найма иностранных работников в 2027 году

Концепция миграционной политики на 2026–2030 годы предусматривает переход к целевому организованному набору иностранцев (указ Президента от 15.10.2025 № 738). Цель — привлекать работников под потребности компаний и усилить контроль за их трудоустройством. Приоритет — приезжающие из безвизовых стран.

МВД готовит эксперимент. Иностранцев планируют подбирать под конкретные вакансии до въезда в Россию. Эксперимент предполагается провести во всех регионах, кроме Москвы и Московской области (распоряжение Правительства от 30.12.2025 № 4171-р). Запуск сначала намечали на 1 января 2027 года. В октябре «Коммерсантъ» сообщил о возможном переносе на март. В ноябре 2026 года законопроект еще дорабатывают, то есть окончательные сроки, круг участников и правила найма не утверждены.