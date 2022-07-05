Как работодателю сэкономить на работниках-мигрантах в кризис?

Тысячи руководителей по всей стране столкнулись с необходимым решением — начать курс на экономию.

На чём же можно сэкономить руководителю бизнеса?

Чтобы грамотно спланировать денежную экономию нужно разобраться со статьями расходов. На что уходят деньги у среднестатистического предпринимателя в течение, допустим, месяца работы?

Расходы на закупки.

Расходы на логистику.

Расходы на аренду помещений.

Расходы на персонал.

Это самые основные статьи расходов предпринимателя в любой сфере бизнеса, отличается только характер закупок/логистики/необходимости в перевозках/помещении/количестве персонала.

На качестве товара, то есть закупок, уважающий себя и свой бизнес предприниматель экономить не будет. Ведь именно за качеством к нему и обращаются клиенты.

Логистика — вещь, по большему счёту, не оставляющая выбора. Цены у логистических подрядчиков, как правило, не зависят от воли заказчика. Открытость транспортных коридоров тоже предугадать невозможно, тем более повлиять на это.

С арендой дела обстоят похожим образом — как правило, помещения под бизнес остаются неизменными годами и на стоимость аренды повлиять также не представляется возможным. Конечно, можно сэкономить, съехав в помещение меньшее по размеру, или находящееся в большей отдаленности, чем прежнее. Но этот вариант, хоть и дешевле, но доставит немало неудобств.

Остается последний вариант — экономия на расходах на персонал.

Многие предприниматели и руководители делают выбор в пользу найма мигрантов, особенно выходцев из ближнего зарубежья. Цель такого шага — экономия на заработных платах персонала.

В ряде сфер бизнеса мигранты даже приветствуются. Такие работники, как известно, более выносливы, менее требовательны, по сравнению с нашими соотечественниками, более трудолюбивы и приучены к тщательной работе.

Конечно, речь идёт о низко и среднеквалифицированном персонале. Но именно такие работники и нужны в большом количестве в сфере строительства, клининга, общественного питания, перевозок, сферах доставки и озеленения территорий.

Однако, сэкономив на зарплатах, многие руководители сталкиваются с более серьезными проблемами. Если нанять мигранта (мигрантов) с ошибками, можно столкнуться с целым рядом неприятностей:

увеличение расходов на юристов, кадровиков;

увеличение налоговой нагрузки на бизнес/ проблемы с налоговой;

огромные штрафы за нелегалов и неправильное ведение миграционного учёта.

Чтобы избежать вышеперечисленных проблем, на рынке миграционных услуг существует аутстаффинг. Остановимся на нём подробнее.

Что такое аутстаффинг?

Вывод за штат (аутстаффинг) — это кадровая технология, которая позволяет работодателям использовать труд работников, не оформляя их в свой штат, то есть труд внештатных работников.

Как это выглядит на практике

Работодатель-заказчик (собственник бизнеса, руководитель предприятия, индивидуальный предприниматель), который хочет вывести персонал за штат или принять на работу новый без оформления в свою компанию, обращается в аутстаффинговое агентство занятости. Агентство проверяет документы внештатных сотрудников, оформляет их к себе в штат, заключает с ними трудовые договоры, а затем передает их организации клиента по договору предоставления персонала. В результате у заказчика трудятся внештатные рабочие (мигранты), которые работают на его территории и под его прямым управлением без оформления в штат.

Поскольку агентство занятости является официальным работодателем внештатных сотрудников, именно оно берет на себя ведение кадрового, бухгалтерского, налогового и миграционного учета этих работников, избавляя кадровые и юридические службы заказчика от лишнего документооборота и головной боли.

Для более наглядной картины приведём несколько примеров экономии в денежном эквиваленте.

Обратившись за услугой аутстаффинга, заказчик сэкономит на:

Аккредитации в качестве работодателя иностранцев — от 3 000 руб.

Миграционной проверке документов работников — от 3 000 руб. за каждого.

Продлении регистраций для иностранных работников — от 500 руб. за каждого сотрудника в месяц.

Миграционном специалисте с заработной платой около 60 000 руб. в месяц.

Курьерах с зарплатой каждого от 25 000 руб. в месяц.

Специалисте по технике безопасности, оплата труда которого от 60 000 руб. в месяц.

Штрафах — от 400 000 руб. за каждого иностранного работника с ошибками в оформлении.

Следовательно, обратившись за услугой аутстаффинга, довольно недорогой по сегодняшним меркам, собственник или руководитель бизнеса, нанимающий мигрантов, экономит по самым скромным подсчётам около 200 тысяч рублей в месяц.