Сколько мигрантов живёт в России в 2022 году: итоги пандемийных лет

Как сообщает государственное издание ТАСС, количество въехавших в Россию трудовых мигрантов во втором квартале 2022 года составило 3,12 млн человек, что на треть больше показателя пандемийного 2021 года. Нынешняя цифра является рекордным квартальным значением как минимум за последние шесть лет.

«Во втором квартале 2022 года на миграционный учет с регистрацией по месту пребывания встали 4,16 млн иностранцев, при этом работу в качестве цели приезда указали 3,12 млн человек (75%). Это рекордно высокое квартальное значение за весь период доступной статистики с 2017 года», — сказано в материалах аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, на которые ссылается ТАСС.

Журналисты отмечают, что минимальный приток иностранной рабочей силы наблюдался во втором квартале 2020 года, что было связано с сильными пандемийными ограничениями. В тот период в РФ прибыло всего 330 тыс. трудовых мигрантов — в пять раз меньше, чем за второй квартал 2019 года. Наплыв мигрантов нынешнего года в два раза превышает даже допандемийные значения.

Однако, в первую половину 2022 года цифры были совсем не радужные. На фоне резкого обвала рубля наблюдался отток трудовых мигрантов. Второе полугодие с лихвой компенсировало положение.

«На это повлияло прежде всего неожиданно сильное укрепление рубля, в результате которого российский рынок труда стал более привлекательным для иностранцев, ведь их заработки в валюте выросли», — пишет ТАСС.

Благодаря укреплению рубля, мигранты смогли увеличить суммы денежных переводов на родину.

Кроме того, строительная отрасль РФ, в которой трудится большое количество мигрантов, продемонстрировала рост показателей.

Распределение трудовых мигрантов в России

Как следует из материалов аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, половина всех трудовых мигрантов в РФ (49,6%) являются гражданами Узбекистана, около трети — уроженцы Таджикистана (30,5%). Также в немалом количестве в России трудятся граждане Киргизии, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Китая, Украины (без ДНР и ЛНР), а также Молдавии. На уроженцев остальных стран приходится примерно 1,7%.

Трудоустройство мигрантов в РФ

Неизменно большое количество мигрантов на российском трудовом рынке открывает широкие возможности для работодателей РФ. Компаниям есть из чего выбирать — в нашу страну приезжают миллионы иностранцев, обладающие всеми возможными рабочими профессиями, на которые традиционно претендуют мигранты.

Одновременно с обширными компетенциями, иностранцы, как правило, претендуют на более низкую оплату труда, нежели граждане России, и располагают большей мотивацией зарабатывать. На Родине работы либо очень мало, либо нет совсем — деваться им, в большинстве случаев, некуда.

Однако, процедура оформления иностранца на работу не так проста, как кажется на первый взгляд. Оформить мигранта гораздо сложнее, чем российского гражданина. Процедура трудоустройства тесно связана с надзорными и правоохранительными органами РФ, следовательно, любая ошибка может обернуться фатальными последствиями.

Неправильно заполненные документы в МВД, недочёт в сметах, не вовремя оформленный патент на работу и многое другое грозит работодателю штрафом до миллиона рублей за одного мигранта или приостановкой деятельности предприятия на срок до 90 суток.

Как трудоустроить мигранта без рисков?

Риск нарваться на штрафы и санкции от государства, на самом деле, вполне реален. К ошибке может привести и уставший бухгалтер, пропустивший формулировку в документе, и сам мигрант, забывший оплатить авансовый платёж за патент.

К счастью, в современной российской бизнес-среде существуют компании-помощники, избавляющие работодателей мигрантов от проблем и головной боли.

Одна из таких компаний — МиграСтафф. Работающие более 10 лет на рынке Петербурга и Москвы, специалисты МиграСтафф на высоком профессиональном уровне предоставляют ряд услуг для работодателей мигрантов. На данный момент актуальны следующие:

1. Миграционный аудит документов мигранта

Миграционный аудит документов иностранных работников предполагает:

проверку сроков действия документов;

проверку на соответствие требованиям к иностранцам разных гражданств и статусов;

анализ соотношения нюансов, послаблений и исключений к каждому отдельному документу;

итоговое заключение специалиста с подробным комментарием.

2. Миграционный аутсорсинг

Миграционный аутсорсингпредставляет собой передачу на основании договора процесса оформления документов иностранных работников сторонней компании.

Ведение документов по миграционному аутсорсингу — это комплекс услуг помощи работодателю, у которого в штате находятся трудовые мигранты. Штат профессионалов грамотно ведет кадровое делопроизводство в части исполнения миграционного законодательства РФ и учитывает все нюансы в работе с мигрантами.

3. Аутстаффинг

Вывод за штат (аутстаффинг) — это кадровая технология, которая позволяет работодателям использовать труд работников, не оформляя их в свой штат, то есть труд внештатных работников.

Вывести мигрантов за штат — значит избавиться от ответственности и функций работодателя перед госорганами и при этом продолжать легально использовать иностранную рабочую силу.

Специалисты компании МиграСтафф проконсультируют вас по любому из предложенных пакетов услуг и помогут подобрать самый выгодный вариант именно для вашей организации.

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