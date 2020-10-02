Уведомления о заключении трудовых отношений с иностранным гражданином

Работодатель, у которого в штате есть иностранный гражданин не понаслышке знает, какое важное значение в ведении миграционного учета имеет уведомление о заключении трудовых отношений с иностранными гражданами. Ну а тех работодателей, кто только вступают на тропу трудоустройства иностранцев в штат, мы посвятим в нюансы этой темы.

Уведомление о заключении трудовых отношений с иностранными гражданами заполняется сразу после того, как вы оформили иностранного гражданина в штат, и отправляется в территориальный орган МВД о заключении трудовых отношений с иностранными гражданами в установленный срок*.

Что касается территориальной принадлежности, то уведомление должно быть отправлено в МВД по месту работы иностранного сотрудника. Форма и порядок подачи уведомления (в том числе в электронном виде) установлены Приказом МВД России.

Если на работу принимаются несколько иностранцев, то уведомление нужно подавать на каждого по отдельности.

Разберем, какие трудности возникают при оформлении уведомлений о заключении трудовых отношений с иностранцем, именно с этими вопросами к нам в «Альянс ТМ» и обращаются клиенты:

как правильно заполнить уведомление,

куда направить данное уведомление,

в какие сроки подать уведомления.

Если у вас возникают похожие страхи и сомнения, прямо сейчас звоните нам по телефону: 8 (812) 640 95 04, и получите бесплатную консультацию от юриста.

Конечно, нельзя обойти стороной такую животрепещущую тему, как штрафы.

Если в вашей компании выявят такие нарушения, как:

неподача уведомления,

несвоевременная подача уведомления,

подача уведомления по старому бланку,

подача уведомления с неправильно внесенными данными,

то это не просто плачевная личная ошибка специалиста, за эти нарушения законом предусмотрена ответственность в виде штрафа**:

для граждан — от 5 000 до 7 000 рублей;

для сотрудника организации — от 35 000 тысяч до 70 000 рублей;

для организации — от 400 000 до 1 000 000 рублей, либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Надеемся, что не вы допустите ошибок, а если вдруг возникают сомнения, мы всегда поможем их развеять,

с уважением, ваш «Альянс ТМ».

*В соответствии с п. 8 ст. 13 Закона № 115-ФЗ работодатели, привлекающие иностранных граждан к осуществлению трудовой деятельности на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, должны обязательно уведомлять государственные органы о заключении трудовых или гражданско-правовых договоров с иностранными гражданами всех статусов в течение трех рабочих дней после заключения договора.

** Неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления территориального органа федерального органа исполнительной власти регламентируются ч.4 ст. 18.15 КоАП «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства».