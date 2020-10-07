СНИЛС — существует или нет

Мифичность СНИЛСа подтверждается тем, что часто у иностранных сотрудников этот документ отсутствует.

Давайте разберемся, зачем нужен СНИЛС, и можно ли принять на работу иностранца, у которого нет этого документа.

Для начала определимся с терминологией.

Возможна ли ситуация, когда у иностранного сотрудника нет свидетельства СНИЛС (привычной ламинированной зеленой карточки), на котором был бы указан номер и данные владельца?

Да, вероятность такой ситуации высока, но не оттого, что мы подвергаем сомнению существование этого документа, а потому что с вступлением в силу ФЗ № 48 от 01.04.19 свидетельства просто перестали выдавать.

Однако стоит обратить внимание на такой момент: у иностранца может быть номер. Объясним, что мы имеем ввиду.

С 29 сентября 2019 года* СНИЛС — это документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета «Уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета (АДИ-РЕГ)», который выдается в том числе в электронном виде. В таком случае нельзя говорить о том, что СНИЛСа нет, потому что считается, что он есть.

А вот если у иностранного гражданина нет ни свидетельства, ни номера, то в таком случае СНИЛС действительно у него отсутствует. И его нужно оформить!

Зачем это делать?

Если на момент трудоустройства у работника нет СНИЛС, то такого сотрудника невозможно устроить на работу, потому что работодателю необходимо будет платить страховые взносы.

Точнее, принять сотрудника на работу можно, но в ближайшее время ему нужно будет оформить СНИЛС, потому что отчеты не за горами.

Искренне желаем вам успехов в работе, а если потребуется оформить СНИЛС иностранцам в кратчайшие сроки, то мы всегда рады помочь: 8(812) 640-95-04,

с уважением, ваш «Альянс ТМ».

*Постановление Правления ПФ РФ от 13.06.2019 № 335