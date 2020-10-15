В декабре многие компании оштрафуют почти на миллион рублей

В последнее время все чаще выявляются иностранные граждане, которые не оплачивают чеки и налоги по патенту, потому что не поняли указ* президента РФ. Указ был растолкован так, что им не нужно оплачивать патенты на трудовую деятельность.

Напоминаем, что патент — важный документ для безвизовых мигрантов, потому что он позволяет иностранным гражданам работать на территории РФ.

Легкомысленность многих иностранцев в отношении оформления патента и к процессу уплаты налога по нему может закончиться плачевно как для самого иностранца, так и для работодателя.

Но обо всем по порядку. Даже несмотря на то, что некоторые работодатели и их сотрудники знают, что в октябре 2020г. нужен действующий патент, данное условие может не выполняться по ряду причин:

мигранты доверяют оформление патентов недобросовестным организациям и получают поддельный документ.

По патенту, оформленному не по нормам законодательства, невозможно на законных основаниях трудиться на территории России — патент считается недействительным. Более того, за поддельные документы иностранца могут привлечь к уголовной ответственности и далее запретить въезд в Россию.

мигранты подделывают чеки об оплате.

Такой чек не будет числиться в базе налоговой, а патент перестает действовать, как только оплата не придет в нужный срок.

Обратите внимание! Работодателям необходимо пристально следить за патентами своих иностранных сотрудников, потому что компания будет привлечена к административному наказанию за трудоустройство мигрантов с поддельными документами!

Даже если работодатель не знает о том, что патент работника недействителен, он все равно использует труд мигранта, который по законодательству не может работать на территории РФ. Работодателю грозит**:

штраф размером до 800 тысяч рублей

или административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Законодательство не принуждает работодателя проверять чеки или патенты работающих у него мигрантов, но это нужно делать, чтобы обезопасить себя. Потому что 15 декабря близится, действие указа с послаблениями прекратится и есть вероятность, что начнутся проверки МВД. Советуем, не терять времени и доверить оформление документов добросовестной организации!

По всем вопросам звоните нам по телефону 8 (812) 640 95 04 ,

с уважением ваш «Альянс ТМ».

* Указ Президента РФ от 23.09.2020 № 580 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

** ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства».