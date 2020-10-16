Иностранцы в России: как работодателю избежать приключений с такими работниками

Иностранные граждане вправе приезжать в Россию не только в качестве туристов, но и с целью устроиться на работу. Разбираемся как учитывать таких сотрудников, какие существуют нюансы с приемом их на работу и как платить за них НДФЛ и страховые взносы.

Есть несколько категорий иностранных граждан, которые мы рассмотрим:

Постоянно проживающие , имеющие вид на жительство, которое можно получить только после одного года проживания в России. Вид на жительство выдается без ограничения срока действия, за исключением вида на жительство высококвалифицированному специалисту. Временно проживающие . Эти граждане получили разрешение на временное проживание в РФ, которое выдается на 3 года. Временно пребывающие :

Для иностранных граждан, прибывших из стран, с которыми не нужно оформлять визу основанием для нахождения в России является миграционная карта. Но у них нет вида на жительство и разрешения на временное проживание;

Для граждан из стран — участниц ЕАЭС для въезда на территорию РФ достаточно иметь паспорт соответствующего государства;

У иностранных граждан, прибывших из стран с визовым режимом РФ, имеется виза. Вида на жительство и разрешения на временное проживание также нет.

Есть еще беженцы, находящиеся на территории РФ на основании удостоверения беженца, а также специально приглашенные на работу иностранные граждане — высококвалифицированные специалисты, которые имеют вид на жительство и, при необходимости, визу.

Прием на работу иностранных граждан

Российские компании и предприниматели вправе принять на работу иностранных граждан. И именно их статус нахождения на территории РФ, а также страна, из которой приехал иностранец, влияют на перечень документов, которые он должен будет представить при трудоустройстве, и на налогообложение выплат в пользу таких работников.

Итак, что нужно знать работодателю при приеме на работу иностранного гражданина, чтобы потом не найти приключения на свою голову.

Временно и постоянно проживающие иностранцы

Алгоритм трудоустройства таких работников такой же, как и для граждан России. Перечень документов, необходимых при трудоустройстве, приведен в ст. 65 ТК РФ.

Кроме этих документов постоянно проживающий иностранный работник должен предоставить вид на жительство или разрешение на временное проживание.

Следует учитывать, что временно проживающий иностранец может работать только в регионе проживания.

Если паспорт или документ удостоверяющий личность иностранца составлен на иностранном языке, то к этому документу необходимо иметь построчный перевод, заверенный нотариально.

Что касается трудовой книжки, то если работник прибыл из страны бывшего СССР у него может быть трудовая книжка советского образца. Тогда оформлять новую трудовую книжку не нужно, а все новые записи следует вносить в представленную.

Если представлена трудовая книжка иностранного государства, то работодатель должен завести новую трудовую книжку по утвержденной форме (как работнику, который принимается на работу впервые).

Если ранее иностранец не работал в России или за рубежом и не может представить трудовую книжку российского образца, то работодатель также обязан завести ему новую.

Если иностранец впервые устраивается на работу на территории РФ, то работодатель должен оформить на него страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС). Медицинский полис сотрудник оформляет самостоятельно.

По такому работнику работодателю не нужно брать разрешение о привлечении иностранца. При заключении или расторжении трудового договора нужно будет уведомить миграционную службу в течение 3-х рабочих дней.

Сообщать миграционной службе о прибытии такого работника на территорию РФ не нужно. Если же работодатель предоставит такому иностранцу регистрацию по месту нахождения компании, то об этом следует уведомить миграционную службу в течение 7-ми рабочих дней.

Страховые взносы с трудовых доходов временно и постоянно проживающих иностранных работников (за исключением работников, относящихся к высококвалифицированным специалистам), начисляются в общеустановленном порядке по таким же тарифам, что и с доходов граждан РФ.

Временно пребывающие иностранцы

«Визовые»

Такие иностранцы могут работать только в регионе проживания и только по профессии, указанной в разрешении на работу.

Оформление на работу для данной категории иностранных граждан — процедура долгая и трудоемкая.

Сначала нужно подать в службу занятости заявку на удовлетворение потребности в специалисте. Если служба занятости не подберет подходящего кандидата из российских граждан, то тогда нужно:

оформить разрешение на привлечение и использование в работе иностранца;

разрешение на работу;

составить приглашение на въезд в Россию;

поставить сотрудника на миграционный учет;

заключить трудовой договор.

Медицинский полис сотрудник оформляет самостоятельно.

При заключении или расторжении трудового договора нужно будет уведомить миграционную службу в течение 3-х рабочих дней. Если работодатель предоставит такому иностранцу регистрацию по месту нахождения компании, то об этом следует уведомить миграционную службу в течение 7-ми рабочих дней.

«Безвизовые»

Для трудоустройства временно пребывающим безвизовым иностранцам нужно получить патент. Этот документ дает право работать только в регионе проживания и только по профессии, указанной в патенте.

Основанием для въезда на территорию РФ таким иностранцем является миграционная карта, в которой указана цель въезда: работа. Работодатель ставит работника на миграционный учет, тот получает патент и потом уже стороны заключают трудовой договор.

У работника должен быть медицинский полис или же организация заключает договор на предоставление платных медуслуг иностранному работнику.

На выплаты «визовых» и «безвизовых» временно пребывающих работников (за исключением высококвалифицированных специалистов) начисляются страховые взносы на ОПС и в ФСС от несчастных случаев по тем же тарифам, что и на выплаты гражданам РФ, а также взносы в ФСС на случай временной нетрудоспособности по пониженному тарифу в размере 1,8% (при условии, что работодатель уже не использует пониженный размер взносов для этого вида деятельности) (пп. 1 п. 1 ст. 420, п. 3 ст. 421, пп. 15 п. 1 ст. 422, ст. 425, 427 НК РФ, ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 255-ФЗ).

Взносы на обязательное медицинское страхование начислять не нужно (ст. 10 Федерального закона № 326-ФЗ).

Граждане ЕАЭС

В Евразийский экономический союз (ЕАЭС) входят пять государств: Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Граждане стран ЕАЭС могут работать на территории РФ без оформления разрешительных документов (ст. 97 Договора о Евразийском экономическом союзе).

При приеме на работу, граждане стран, входящих в состав ЕАЭС, должны предъявить те же документы, что и российские граждане. Соответственно, по таким работникам не нужно брать разрешение о привлечении иностранца.

При заключении или расторжении трудового договора нужно будет уведомить миграционную службу в течение 3-х рабочих дней. Сообщать миграционной службе о прибытии такого работника на территорию РФ не нужно.

После заключения трудового договора работник может сам получить медицинский полис.

Начисление страховых взносов на выплаты работникам — гражданам ЕАЭС зависит от их статуса (за исключением высококвалифицированных специалистов):

на выплаты временно проживающих работников из стран-участниц ЕАЭС страховые взносы начисляются в обычном порядке по общим тарифам;

на выплаты временно пребывающих работников начисляются взносы в ПФР по общим тарифам, в ФСС по пониженному тарифу в размере 1,8% (при условии, что у работодателя нет права на применение пониженного тарифа). Взносы в ОМС начислять не нужно.

Высококвалифицированные специалисты

Для таких работников предусмотрена упрощенная система оформления на работу.

Работодателю не нужно составлять запрос в службу занятости и оформлять разрешение на привлечение и использование в работе ни для самого сотрудника, ни для членов его семьи.

Сначала заключается трудовой договор с таким работником, а затем оформляется разрешение на работу сроком до 3-х лет, приглашение на въезд в РФ и осуществляется постановка на миграционный учет.

Обязательным условием для заключения трудового договора с высококвалифицированным специалистом является заключение договора о добровольном медицинском страховании не только для него, но и для членов его семьи, которые прибыли вместе с ним в РФ.

Внимание: Высококвалифицированным специалистом признается работник, имеющий опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если его заработная плата соответствует критериям, перечисленным в ст. 13.2 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ.

О прибытии такого работника на территорию РФ нужно сообщить в миграционную службу в течение 90 дней. При заключении или расторжении трудового договора нужно будет уведомить миграционную службу в течение 3-х рабочих дней. А также нужно будет ежеквартально уведомлять ФМС о фактической выплате заработной платы.

Если высококвалифицированный иностранный специалист получил вид на жительство, то на его выплаты следует начислять взносы на ОПС и в ФСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (пп. 1 п. 1 ст. 420, пп. 15 п. 1 ст. 422 НК РФ, ч. 1 ст. 7 Федерального закона N 167-ФЗ, ч. 1 ст. 2 Федерального закона N 255-ФЗ). Взносы начисляются в общем порядке и по тем же тарифам, что и для работников — граждан РФ.

Если иностранец является временно пребывающим в РФ, то взносы на ОПС и в ФСС не начисляются.

Взносы на ОМС на такого иностранного работника начислять не нужно независимо от его статуса (пп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ, ст. 10 Федерального закона N 326-ФЗ).

Что касается взносов в ФСС от несчастных случаев, то они начисляются в общем порядке независимо от статуса иностранного гражданина (ст. 3, 5, п. 1 ст. 20.1 Федерального закона N 125-ФЗ).

Беженцы и иностранцы, получившие временное убежище

Для беженцев установлен безвизовый порядок въезда в Российскую Федерацию, то есть они являются безвизовыми иностранцами. Такие граждане, официально получившие статус беженцев, могут не получать разрешение на работу для трудоустройства в РФ. В остальном порядок приема на работу этой категории иностранцев такой же, как и граждан РФ.

У иностранца, получившего временное убежище, изымается его национальный паспорт. Такой гражданин может работать без специальных разрешений и патентов, получать медицинскую помощь. Временное убежище можно получить вместо статуса беженца.

Медицинский полис такими работниками оформляет самостоятельно.

Разрешение о привлечении беженца по трудовому договору получать не нужно.

Также не нужно сообщать в миграционную службу о прибытии беженца и иностранца, получившего временное убежище, на территорию РФ. Но при заключении или расторжении трудового договора надо будет уведомить миграционную службу в течение 3-х рабочих дней.

На выплаты беженцам страховые взносы начисляются в общем порядке.

А что с НДФЛ?

Что касается порядка исчисления НДФЛ при выплате доходов по трудовому договору иностранному работнику, то ставка налога зависит только от статуса гражданина: является ли он налоговым резидентом или нет.

Налоговыми резидентами РФ признаются физические лица, фактически находящиеся в России в совокупности не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

Основная ставка НДФЛ для налоговых резидентов в силу ст. 224 НК РФ равна 13%, а для нерезидентов — 30%.

Подсчет указанных 183 дней производится налоговыми агентами — организациями, которые заключили договоры с иностранными работниками, на дату фактического получения налогоплательщиком дохода (п. 2 ст. 207 НК РФ, Письмо ФНС РФ от 22.10.2014 N ОА-3-17/3584@).

Но есть исключения: независимо от наличия статуса налогового резидента ставка НДФЛ в размере 13% применяется к выплатам:

беженцам, вне зависимости от сроков пребывания в России,

высококвалифицированным работникам, вне зависимости от сроков пребывания в России,

работникам — гражданам стран ЕАЭС с первого дня их работы в России (Статья 73 Договора о ЕАЭС). Но если по итогам налогового периода такой иностранный работник не приобретет статус налогового резидента РФ, то с его доходов, полученных в этом году, следует удержать НДФЛ по ставке 30 %.

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