Кому быть, а кому не быть генеральным директором?

В российских компаниях, как правило, иностранные граждане занимают рядовые должности, поэтому вопрос: может ли иностранец быть генеральным директор вызывает множество споров.

Что касается профессий, то здесь для иностранных граждан не так много ограничений. Мигрант только не имеет права: занимать несколько должностей, связанных с государственной и муниципальной службой, и работать главным бухгалтером могут только постоянно и временно проживающие иностранцы*. Кроме этого, в перечне профессий иностранного гражданина, по которым может работать мигрант, указана профессия — генеральный директор.

Значит, есть все основания назначать иностранного гражданина на должность генерального директора.

Что для этого нужно?

Если иностранец является гражданином безвизовой страны, то, как и всем трудовым мигрантам, ему нужно оформить патент на работу с должностью — генеральный директор. По общему порядку для гражданина визовой страны компания должна подготовить все необходимые документы для привлечения к трудовой деятельности, в т.ч. оформить для него разрешение на работу. Если иностранец уже находится в России с разрешением на временное проживание, то необходимо, чтобы компания, в которой он будет являться директором, находилась в том же регионе, где оформлялось разрешение на временное проживание. Иностранному гражданину, имеющему вид на жительство, легче всего стать генеральным директором, потому что мигранты данной категории практически приравнены в правах к российским гражданам.

После проверки вышеперечисленных документов с генеральным директором заключается трудовой договор**. После заключения трудового договора в течении трех рабочих дней нужно уведомить об этом МВД.

Трудовой договор с генеральным директором может быть как срочным, так и бессрочным, это решается по соглашению сторон. Как правило, срок трудового договора совпадает со сроком полномочий генерального директора, определяется Уставом Общества, либо указывается непосредственно в решении о назначении директора.

Мы перечислили только основные моменты этой темы, но есть множество других, не менее важных аспектов трудового договора с иностранным гражданином, о которых мы расскажем в следующих статьях, если статья наберет большое количество отметок «Нравится».

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* ст.14 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»

**ст.274 Трудового кодекса