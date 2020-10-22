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Альянс Трудовая Миграция
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Проблемы сотрудника выходят работодателю не только боком, но и штрафом

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На данный момент у иностранных граждан возникают проблемы с выдачей трудового патента.

Отказ в выдаче патента — это проблема не только сотрудника, но и работодателя, потому что за работу иностранного сотрудника не по патенту, работодателя ждут штрафы (подробнее читайте здесь).

В 90% случаев причина отказа: фиктивная регистрация.

Поэтому мы советуем работодателям контролировать регистрацию иностранных сотрудников, ведь это:

  • дополнительные денежные расходы на патент,
  • потраченное время,
  • переоформление регистрации,
  • отсутствие сотрудника на рабочем месте.

Тем более после того, как закончится амнистия в ведении миграционного учета, больше не будет возможности переоформлять документы: получив отказ в выдаче патента, подаваться повторно можно будет только через год.

Напоминаем вам, что иностранный сотрудник обязан регистрироваться там, где проживает, это могут быть:

  • хостелы,
  • гостиницы,
  • общаги,
  • регистрация у физического лица.

Если причина проблем с регистрацией — сбой базы МВД, то нужно обратиться в МВД, чтобы они проверили информацию, и как только регистрация будет подтверждена, можно повторно подавать документы на патент.

В нашей компании вы можете проконсультироваться по данному вопросу, наши сотрудники подскажут вам, можете ли вы быть принимающей стороной, а также помогут оформить вашим сотрудникам трудовой патент. Звоните нам по телефону: 8 812 640 95 04,

с уважением вам «Альянс ТМ»

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Альянс Трудовая Миграция
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