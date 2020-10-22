Проблемы сотрудника выходят работодателю не только боком, но и штрафом

На данный момент у иностранных граждан возникают проблемы с выдачей трудового патента.

Отказ в выдаче патента — это проблема не только сотрудника, но и работодателя, потому что за работу иностранного сотрудника не по патенту, работодателя ждут штрафы (подробнее читайте здесь).

В 90% случаев причина отказа: фиктивная регистрация.

Поэтому мы советуем работодателям контролировать регистрацию иностранных сотрудников, ведь это:

дополнительные денежные расходы на патент,

потраченное время,

переоформление регистрации,

отсутствие сотрудника на рабочем месте.

Тем более после того, как закончится амнистия в ведении миграционного учета, больше не будет возможности переоформлять документы: получив отказ в выдаче патента, подаваться повторно можно будет только через год.

Напоминаем вам, что иностранный сотрудник обязан регистрироваться там, где проживает, это могут быть:

хостелы,

гостиницы,

общаги,

регистрация у физического лица.

Если причина проблем с регистрацией — сбой базы МВД, то нужно обратиться в МВД, чтобы они проверили информацию, и как только регистрация будет подтверждена, можно повторно подавать документы на патент.

В нашей компании вы можете проконсультироваться по данному вопросу, наши сотрудники подскажут вам, можете ли вы быть принимающей стороной, а также помогут оформить вашим сотрудникам трудовой патент. Звоните нам по телефону: 8 812 640 95 04,

с уважением вам «Альянс ТМ»