Проблемы сотрудника выходят работодателю не только боком, но и штрафом

На данный момент у иностранных граждан возникают проблемы с выдачей трудового патента.
Отказ в выдаче патента — это проблема не только сотрудника, но и работодателя, потому что за работу иностранного сотрудника не по патенту, работодателя ждут штрафы (подробнее читайте здесь).
В 90% случаев причина отказа: фиктивная регистрация.
Поэтому мы советуем работодателям контролировать регистрацию иностранных сотрудников, ведь это:
- дополнительные денежные расходы на патент,
- потраченное время,
- переоформление регистрации,
- отсутствие сотрудника на рабочем месте.
Тем более после того, как закончится амнистия в ведении миграционного учета, больше не будет возможности переоформлять документы: получив отказ в выдаче патента, подаваться повторно можно будет только через год.
Напоминаем вам, что иностранный сотрудник обязан регистрироваться там, где проживает, это могут быть:
- хостелы,
- гостиницы,
- общаги,
- регистрация у физического лица.
Если причина проблем с регистрацией — сбой базы МВД, то нужно обратиться в МВД, чтобы они проверили информацию, и как только регистрация будет подтверждена, можно повторно подавать документы на патент.
В нашей компании вы можете проконсультироваться по данному вопросу, наши сотрудники подскажут вам, можете ли вы быть принимающей стороной, а также помогут оформить вашим сотрудникам трудовой патент. Звоните нам по телефону: 8 812 640 95 04,
с уважением вам «Альянс ТМ»