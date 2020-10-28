Частые ошибки при трудоустройстве иностранного гражданина

Рассмотрим частые ошибки, которые допускают работодатели в ведении миграционного учета.

1. Ошибки, связанные с заполнением и подачей уведомлений в МВД о приеме на работу и увольнении иностранного гражданина.

На что стоит обратить внимание:

заполнять уведомления нужно на правильной форме бланка,

вы должны убедиться, что в уведомление внесена вся информация, необходимая для подачи,

правильно указать основания для трудовой деятельности,

соблюсти сроки подачи уведомления.

Напоминаем вам, что за неправильно поданное уведомление предусматриваются штрафы до 1 000 000 рублей.

2. Ошибки, касающиеся оформления сотрудника с патентом.

На что здесь стоит обратить внимание:

патент должен быть уже оформлен, а не находиться в процессе оформления,

вы должны убедиться, что должность в патенте совпадает с должностью в трудовом договоре,

территория действия в патенте и место работы иностранца находятся в одном регионе.

3. Ошибки, касающиеся медицинского страхования.

На самом деле основная ошибка, допускаемая здесь — это то, что работодатели принимают на работу сотрудников, у которых нет ДМС. Это неправильно и наказуемо!

4. Ошибки, связанные с незнанием, когда составлять дополнительное соглашение.

Немногие работодатели знают, что любые изменения в реквизитах иностранного сотрудника, а также в условиях договора нужно отражать в дополнительном соглашении к трудовому договору.

Перечислить все ошибки, допускаемые в ведении миграционного учета, в одной статье не удастся, слишком много в миграционном учете нюансов, на которые нужно обращать внимание, дабы быть уверенным, что при проверке у вас не обнаружатся ошибки.

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с уважением «Альянс ТМ».