Частые ошибки при трудоустройстве иностранного гражданина

Рассмотрим частые ошибки, которые допускают работодатели в ведении миграционного учета.
1. Ошибки, связанные с заполнением и подачей уведомлений в МВД о приеме на работу и увольнении иностранного гражданина.
На что стоит обратить внимание:
- заполнять уведомления нужно на правильной форме бланка,
- вы должны убедиться, что в уведомление внесена вся информация, необходимая для подачи,
- правильно указать основания для трудовой деятельности,
- соблюсти сроки подачи уведомления.
Напоминаем вам, что за неправильно поданное уведомление предусматриваются штрафы до 1 000 000 рублей.
2. Ошибки, касающиеся оформления сотрудника с патентом.
На что здесь стоит обратить внимание:
- патент должен быть уже оформлен, а не находиться в процессе оформления,
- вы должны убедиться, что должность в патенте совпадает с должностью в трудовом договоре,
- территория действия в патенте и место работы иностранца находятся в одном регионе.
3. Ошибки, касающиеся медицинского страхования.
На самом деле основная ошибка, допускаемая здесь — это то, что работодатели принимают на работу сотрудников, у которых нет ДМС. Это неправильно и наказуемо!
4. Ошибки, связанные с незнанием, когда составлять дополнительное соглашение.
Немногие работодатели знают, что любые изменения в реквизитах иностранного сотрудника, а также в условиях договора нужно отражать в дополнительном соглашении к трудовому договору.
Перечислить все ошибки, допускаемые в ведении миграционного учета, в одной статье не удастся, слишком много в миграционном учете нюансов, на которые нужно обращать внимание, дабы быть уверенным, что при проверке у вас не обнаружатся ошибки.
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