Как учитывать стаж иностранца в России, заводить электронную трудовую книжку и подавать сведения СЗВ-ТД

Оформление иностранного сотрудника имеет свои нюансы. О них мы постоянно рассказываем в блоге. Но и бухгалтеров не обошли стороной трудности с иностранцами. Как учитывать стаж, полученный таким работником до трудоустройства в России? Нужно ли заводить ему трудовую книжку и какую — обычную или электронную? А сведения СЗВ-ТД подавать? На эти вопросы мы и постараемся сегодня ответить.

Как учитывать «заграничный» стаж?

Обычно тот стаж, что получен иностранным сотрудником не в России для социальных выплат (например, больничного) не учитывается.

Исключение — если работник имеет стаж в странах, с которыми у России есть соглашение о признании трудового стажа. Это:

Таджикистан

Узбекистан

Азербайджан

Армения

Казахстан

Киргизия

Белоруссия

Молдавия

Украина

Бухгалтер должен учесть иностранный стаж таких работников для подсчета продолжительности страхового стажа.

Аналогично в соответствии со ст. 4 Соглашения от 15.04.1994 о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов документы об образовании, а также присвоении разрядов, квалификации и другие аналогичные документы признаются в России и не требуют дополнительного подтверждения. Однако такие документы должны быть переведены на русский язык, чтобы можно было признать соответствующий трудовой стаж.

Все вышесказанное подтверждается в частности Письмом Минтруда РФ от 28.04.2017 № 16-4/В-195.

Трудовая книжка иностранца

Что касается трудовой книжки, то ее работодатель обязан завести иностранному сотруднику. На оформление работника из зарубежья, в этом смысле, распространяются все те же правила, что и на российских граждан.

А вот выбор формы книжки остается за иностранцем. Он точно так же должен подать заявление о сохранении бумажной трудовой или переходе на электронную трудовую книжку. Сотруднику должны быть даны разъяснения о таком праве.

Исходя из этого, подавать форму СЗВ-ТД на таких сотрудников нужно наравне с остальными.

Правда, на практике бухгалтера сталкиваются с проблемой — не у всех иностранцев есть СНИЛС. Например, высококвалифицированные иностранные специалисты не обязаны его иметь. Как тогда сдавать отчет?

Федеральная служба по труду и занятости сообщает, что с 1 апреля 2019 года вместо получения «зеленой карточки» СНИЛС теперь есть понятие «регистрация в системе индивидуального персонифицированного учета». Это значит, что даже при отсутствии самого документа, регистрация в системе ПФР у ВКС все равно есть. Их нужно указывать в СЗВ-ТД.

Узнать номер можно в личном кабинете ПФР, для этого иностранцу придется там зарегистрироваться или войти через Госуслуги (на которых, конечно, тоже требуется зарегистрироваться).

Работодатель может проверить данные работника при помощи сервиса в личном кабинете налогоплательщика-юрлица или ИП на сайте ФНС, если будут расхождения, придется уточнять их причины у сотрудника, а затем, если в представленных документах все верно, в налоговой службе и ПФР.

Положена ли пенсия иностранцам?

А вот учитывается ли стаж для получения иностранцем пенсии на территории РФ? Все зависит от того из какой страны он прибыл.

Включить в стаж для расчета пенсии можно стаж работы:

в государствах — участниках Соглашения от 13 марта 1992 года и территориях бывшего СССР. При этом периоды после 01.01.2002 года включается только при условии уплаты страховых взносов на пенсионное обеспечение. Взносы должны быть уплачены в соответствующие органы страны, на территории которой работал иностранец.

в Республике Молдова и Республике Грузия . Причем по 31 декабря 1990 года без оговорок, а вот после — при условии уплаты страховых взносов, ее необходимо подтверждать справками.

в Литовской Республике . Стаж после 1 декабря 1991 года необходимо подтверждать справками, выданными соответствующим органом в Республике.

в государствах — республики бывшего СССР , которые не заключали соглашения с РФ. Чтобы учесть такой стаж до 1 января 1991, не требуется подтверждение уплаты взносов, а вот после подтверждение необходимо.

Если пенсия назначается гражданину Республики Беларусь и РФ, то берется стаж, полученный при работе на обеих территориях. При этом при наложении стажа такой период учитывается единожды. Расчет стажа производит одна из сторон — та, которая будет производить выплату пенсии.

Как разобраться?

Есть и другие сложные моменты с расчетом и учетом стажа. Сделать ошибку на самом первом этапе — при оформлении в штат сотрудника очень легко, а вот расплачиваться он, возможно, будет, своими льготами и размерами социальных выплат.

Обезопасит вас и сотрудников от подобной ситуации миграционное сопровождение — услуга, включающая автоматизированный учет, контроль и полное ведение документооборота по оформлению работника.

Любая консультация специалистов компании Альянс Трудовая Миграция предоставляется в соответствии с актуальным законодательством Российской Федерации. Вы можете спросить у нас номер федерального закона, статью и пункт, чтобы проверить информацию.

Если сомневаетесь в правильности ведения миграционного учета — проведите бесплатный аудит ваших документов.