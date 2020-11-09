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Альянс Трудовая Миграция
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Отличие миграционного сопровождения от миграционного аутстафинга

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Если у вас в штате есть иностранные граждане, то вы знаете, сколько сил и времени занимает их оформление и ведение. А у вас как у кадрового специалиста или бухгалтера есть и другие задачи и, мы точно знаем, что не менее важные. Поэтому для тех, кто размышляет, как облегчить себе работу, мы расскажем о способах ведения миграционного учета с привлечением дополнительных «рук».

1. Миграционное сопровождение — это передача обязанностей того или иного отдела вашей компании на другую организацию.

А именно вы передаете:

  1. Контроль срока действия всех разрешительных документов вашего персонала.
  2. Оформление/продление миграционного учёта, подачу уведомления о приёме/увольнении сотрудника;
  3. И за все это мы готовы нести ответственность, в том числе и материальную. Если в ходе нашей работы Вам выпишут штраф, его оплату мы берем на себя!
  4. Хранение всех документов в специально разработанной нашими юристами онлайн — системе «Мигрант-онлайн»;
  5. Сдача миграционного документооборота через МФЦ и почтовые отделения.

2. Аутстаффинг — вывод персонала за штат компании.

Это значит, что организация, предоставляющая услуги аутстаффинга берет на себя все вопросы, связанные с кадровым учетом персонала, фактически осуществляющего трудовую деятельность в компании клиента.

Данный способ построения трудовых отношений с персоналом позволяет:

  • Облегчить работу сотрудникам отдела кадров и бухгалтерам, переложив кадровый учет иностранных сотрудников на стороннюю организацию.
  • Сократить финансовые расходы на персонал (заработную плату, налоги и страховые взносы).

Обратите внимание!

  1. Предоставлять услуги аутстаффинга могут только аккредитованные компании в центре занятости.
  2. Ваши сотрудники могут быть оформлены на номинальную компанию.
  3. За сотрудников могут не платится налоги.

Получается, что самым важным отличием ведения миграционного учета при этих способах является то, что в первом случае ответственность за ошибки и учет ложится на исполняющую компанию, а во втором — ответственность будет на вас (несмотря на то, что сотрудники устроены в другую компанию).

Если у вас остались вопросы по данной теме, то вы всегда можете и задать нашим специалистам по телефону: 8 (812) 640-95-04

С уважением «Альянс ТМ».

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Альянс Трудовая Миграция
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