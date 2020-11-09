Отличие миграционного сопровождения от миграционного аутстафинга

Если у вас в штате есть иностранные граждане, то вы знаете, сколько сил и времени занимает их оформление и ведение. А у вас как у кадрового специалиста или бухгалтера есть и другие задачи и, мы точно знаем, что не менее важные. Поэтому для тех, кто размышляет, как облегчить себе работу, мы расскажем о способах ведения миграционного учета с привлечением дополнительных «рук».

1. Миграционное сопровождение — это передача обязанностей того или иного отдела вашей компании на другую организацию.

А именно вы передаете:

Контроль срока действия всех разрешительных документов вашего персонала. Оформление/продление миграционного учёта, подачу уведомления о приёме/увольнении сотрудника; И за все это мы готовы нести ответственность, в том числе и материальную. Если в ходе нашей работы Вам выпишут штраф, его оплату мы берем на себя! Хранение всех документов в специально разработанной нашими юристами онлайн — системе «Мигрант-онлайн»; Сдача миграционного документооборота через МФЦ и почтовые отделения.

2. Аутстаффинг — вывод персонала за штат компании.

Это значит, что организация, предоставляющая услуги аутстаффинга берет на себя все вопросы, связанные с кадровым учетом персонала, фактически осуществляющего трудовую деятельность в компании клиента.

Данный способ построения трудовых отношений с персоналом позволяет:

Облегчить работу сотрудникам отдела кадров и бухгалтерам, переложив кадровый учет иностранных сотрудников на стороннюю организацию.

Сократить финансовые расходы на персонал (заработную плату, налоги и страховые взносы).

Обратите внимание!

Предоставлять услуги аутстаффинга могут только аккредитованные компании в центре занятости. Ваши сотрудники могут быть оформлены на номинальную компанию. За сотрудников могут не платится налоги.

Получается, что самым важным отличием ведения миграционного учета при этих способах является то, что в первом случае ответственность за ошибки и учет ложится на исполняющую компанию, а во втором — ответственность будет на вас (несмотря на то, что сотрудники устроены в другую компанию).

Если у вас остались вопросы по данной теме, то вы всегда можете и задать нашим специалистам по телефону: 8 (812) 640-95-04

С уважением «Альянс ТМ».