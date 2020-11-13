Ошибки при подаче уведомлений о заключении и расторжении трудового договора

Как показывает наш опыт, основной вопрос, который больше всего волнует работодателей, у которых в штате есть иностранные граждане — как правильно заполнить и подать уведомления в МВД.

Сегодня мы расскажем основные ошибки, которые совершает работодатель, когда уведомляет МВД о найме или увольнении иностранных сотрудников.

Список основных ошибок работодателей:

1.Не знают, что нужно отправлять уведомления или забывают об этом.

Перед тем, как приступить к трудоустройству иностранного гражданина необходимо внимательно изучить законы, если же на это нет сил или времени, то стоит обратиться в юридическую компанию, где подскажут, как принимать иностранцев, а также как вести миграционный учет.

Потому что штрафы за неуведомление МВД достигают 1млн.рублей.

2.Высылают уведомление на старом бланке.

Если в МВД будет отправлено уведомление на старом бланке, то его не примут. Значит, вам нужно будет его переделать, перезаполнить на новом бланке, а в таком случае вы скорее всего не сможете уложиться в те 3 дня, которые даются работодателю для уведомления МВД.

3.Подают уведомление не по всем работающим в компании мигрантам.

Уведомления следует предоставлять по каждому иностранцу в отдельности, потому что отчетность ведется за каждого иностранного сотрудника! Если хоть по одному сотруднику уведомление не было подано, то на законодательном уровне считается, что в компании работают нелегалы.

4.Допускают орфографически ошибки в ФИО иностранца.

Орфографические ошибки в фамилии, имени или отчестве иностранного сотрудника приведут к тому, что на учет поставят несуществующего человека. А это значит, что работающий на вас сотрудник не будет числиться в вашей компании. Кроме этого, спустя два месяца с момента получения патента, он аннулируется, потому что по всем документам иностранец так и не нашел работу.

5.Подают уведомление не по всем категориям иностранных граждан.

Уведомить МВД необходимо во всех случаях, когда принимаете (или увольняете) иностранных граждан на работу, в том числе, если приняли на работу иностранцев с разрешением на временное проживание, видом на жительство, беженцев и граждан из стран ЕАЭС (Киргизия, Армения, Белоруссия, Казахстан).

Надеемся, что теперь вы точно не допустите ошибок в уведомлениях о заключении и расторжении трудового договора.

Но если же вы уже столкнулись с одной из указанных ситуаций, то следует в срочном порядке устранить ошибку, для этого звоните нам по телефону: 8 812 640 95 04

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с уважением, «Альянс ТМ».