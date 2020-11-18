Сшивать или скреплять?

До сих многие работодатели не знают, как правильно подшивать бланки уведомлений о заключении или расторжении договоров. Сегодня мы разберем эту тему по пунктам, чтобы больше ни у кого не оставалось вопросов.

Самое главное на что хотелось бы обратить внимание: бланки уведомлений нельзя скреплять (скрепками), их необходимо сшивать (нитками)!

Как правильно это сделать:

Прошивать документы нужно, если у вас два и более листов.

Например, если у вас бланк уведомления на трех листах.

Листы скрепляются нитками по центру с левого края; На задней стороне последнего листа в место, где прошит лист, поверх ниток наклеивается небольшой белый лист. Это делается для того, чтобы лист невозможно было заменить или убрать; Поверх наклеенного листка пишется: «Прошито и пронумеровано (номер) страниц». Количество страниц прописывается и словами, и цифрами. Подпись генерального директора ставить необязательно. Поверх наклеенного листа ставится печать.

Вы должны прошить документ так, чтобы у инспектора не возникло сомнений, что в документ при желании можно добавить дополнительные листы.

Если вы сомневаетесь, правильно ли вы подшили листы уведомлений о заключении или расторжении договоров, то обращайтесь за помощью к нашим специалистам.

Они помогут вам:

заполнить уведомления в соответствии с законодательством;

прошьют листы;

своевременно подадут уведомления в МВД.

Заявку вы можете оставить в форме ниже или звоните нам по телефону: 8 812 640 95 04,

с уважением, «Альянс ТМ».