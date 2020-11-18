Сшивать или скреплять?

До сих многие работодатели не знают, как правильно подшивать бланки уведомлений о заключении или расторжении договоров. Сегодня мы разберем эту тему по пунктам, чтобы больше ни у кого не оставалось вопросов.
Самое главное на что хотелось бы обратить внимание: бланки уведомлений нельзя скреплять (скрепками), их необходимо сшивать (нитками)!
Как правильно это сделать:
Прошивать документы нужно, если у вас два и более листов.
Например, если у вас бланк уведомления на трех листах.
- Листы скрепляются нитками по центру с левого края;
- На задней стороне последнего листа в место, где прошит лист, поверх ниток наклеивается небольшой белый лист. Это делается для того, чтобы лист невозможно было заменить или убрать;
- Поверх наклеенного листка пишется: «Прошито и пронумеровано (номер) страниц». Количество страниц прописывается и словами, и цифрами. Подпись генерального директора ставить необязательно.
- Поверх наклеенного листа ставится печать.
Вы должны прошить документ так, чтобы у инспектора не возникло сомнений, что в документ при желании можно добавить дополнительные листы.
Если вы сомневаетесь, правильно ли вы подшили листы уведомлений о заключении или расторжении договоров, то обращайтесь за помощью к нашим специалистам.
Они помогут вам:
- заполнить уведомления в соответствии с законодательством;
- прошьют листы;
- своевременно подадут уведомления в МВД.
Заявку вы можете оставить в форме ниже или звоните нам по телефону: 8 812 640 95 04,
с уважением, «Альянс ТМ».