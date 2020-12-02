Как оформить высококвалифицированного специалиста в штат

Высококвалифицированный специалист (ВКС) — это любой иностранный гражданин, работодатель которого, исходя из опыта и знаний иностранца, готов платить ему минимум 167 000 рублей в месяц. Работодатель сам определяет, какой уровень опыта и знаний должен быть у сотрудника.

Процесс трудоустройства ВКС напоминает процесс оформления визового сотрудника, только он немного упрощен для работодателей:

не нужно выкладывать вакансию в Центр занятости,

нет необходимости оформлять разрешение на привлечение иностранных граждан.

Этапы оформления ВКС в штат компании:

1.Работодатель обязан сделать учетную карту в МВД (аккредитоваться в МВД). После подачи документов в МВД, инспектор осуществляет проверку, чтобы убедиться в том, что компания действительно работает по указанному адресу.

2.После этого оформляются:

разрешение на работу иностранному сотруднику (действует 3 года),

документы на рабочее приглашение,

трудовой договор,

уведомление о заключении трудового договора.

3. Иностранцу отправляется рабочее приглашение, чтобы он смог получить многократную рабочую визу и по ней приехать в Россию (только для визовых мигрантов).

Справка: получить визу можно в любом Консульстве РФ любой страны, но при подаче нужно обязательно указать — в какое именно Консульство обратится иностранец.

4. Разрешение на работу в МВД иностранный сотрудник должен забрать сразу по приезду в Россию.

5. На основании разрешения на работу работодатель ставит иностранца на миграционный учет.

Оформление завершено, но помните, что теперь ваша обязанность — подавать ежеквартальные уведомления о соблюдении требования по перечислению заработной ВКС.

Если у вас остались вопросы по оформлению ВКС или вам нужно заполнить уведомление, то звоните нам по номеру: 8 812 640 95 04, мы поможем.

С уважением, «Альянс ТМ».