Памятка: что нельзя забывать при подаче уведомления или как не получить штраф

Одной из важнейших обязанностей, налагаемых законодательством на работодателя, у которого работают мигранты — подача уведомлений в МВД о приеме на работу и увольнении иностранных граждан.

Поэтому гос.органы за неподачу уведомлений установили штраф в размере до 1 млн. рублей!

Что нужно помнить работодателю, чтобы не получить штраф:

Всегда укладывайтесь в сроки подачи уведомления о заключении и расторжении трудового договора с иностранным сотрудником: 3 рабочих дня со дня заключения/расторжения трудового договора. Уведомление нужно подавать только по форме МВД — пункт занимает второе место по частоте штрафов. Уведомления подаются на всех иностранных граждан, которые работают в вашей компании, независимо от их правового статуса. Правильно заполняйте уведомления, вносите все данные. Не используйте сокращения, в случае если текст не вмещается, оформляйте дополнительный лист. Уведомление и дополнительный лист обязательно нужно сшивать нитками (а не скреплять степлером). Уведомление можно подавать напрямую в МВД либо почтой.

Мы рекомендуем подавать уведомления лично. В этом случае вы можете быть уверены, что уведомление попадет в базу, а если инспектор обнаружит ошибки в заполнении, вам сразу об этом сообщат, и вы не получите штраф.

Если вы все же хотите подать уведомление почтой, то следуйте нашей инструкции.

Для того, чтобы отправить уведомление почтой необходимо:

Приобрести конверт;

В конверт нужно вложить одно уведомление, оригинал трудового договора с иностранным сотрудником, либо копию, заверенную печатью и подписью директора;

Важно уточнить! В один конверт упаковывается один комплект документов.

Сделать опись вложения;

Уведомление о вручении заполняется вами, и клеится на конверт сотрудником почты, возвращается после того, как канцелярия получит письмо.

Мы не перестаем писать на тему требований к уведомлениям, потому что соблюдать их сложно, а ответственность за их нарушение очень серьезная.

Если вы не хотите рисковать, но хотите быть уверенными, что уведомления будут заполнены верно и отправлены в срок, то обращайтесь к нашим специалистам в области миграционного права — 8 812 640 95 04 и забудьте навсегда о сложностях в заполнении, больших очередях и штрафах!

С уважением, «Альянс ТМ».