Декретный отпуск иностранной работницы

Декретный отпуск в самом обычном его понимании у большинства людей подразумевает сразу несколько периодов, связанных с материнством: отпуск по беременности и родам, плавно переходящий в отпуск по уходу за ребенком до 1,5 или трехлетнего возраста.

Декрет является социальной гарантией для работающих женщин и временем когда будущая мама может подготовиться к родам, а после рождения малыша восстановить силы и позаботиться о ребенке.

В данной статье постараемся разобраться насколько социальная гарантия в виде декретного отпуска доступна для женщин, являющихся гражданами иного государства.

Правовое положение иностранных граждан в РФ регулируется ФЗ РФ № 115-ФЗ от 25.07.2002.

Временно пребывающий в РФ иностранный гражданин — это лицо, прибывшее в РФ на основании визы или в порядке, не требующем ее получения, и получившее миграционную карту, но не имеющее вида на жительство или разрешения на временное проживание.

Временно проживающий в РФ иностранный гражданин — лицо, получившее разрешении на временное проживание.

Постоянно проживающий в РФ иностранный гражданин — лицо, получившее вид на жительство.

Основные вопросы, связанные с предоставлением декретного отпуска, регулирует статья 255 российского Трудового кодекса, согласно которому иностранные работники в России имеют такие же гарантии, как и граждане РФ.

Иностранные граждане имеют право на получение пособия по беременности и родам, если они являются постоянно или временно проживающими на территории РФ (ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ, далее — Закон № 255-ФЗ). Причем вторые должны подлежать обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Иностранным сотрудницам, временно пребывающим в России, пособия связанные с материнством не полагаются. При этом Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» гласит, что случае, если такая иностранка трудится по трудовому договору, то она может рассчитывать на получение страхового обеспечения в виде пособия по временной нетрудоспособности при условии отчисления за нее страховых взносов работодателем за период не менее 6 месяцев, предшествующих месяцу, в котором наступил страховой случай, в данной ситуации — беременность.

Однако есть исключение для граждан государств, входящих в Евразийский экономический союз (граждане Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении), которые работают в России по трудовым договорам, пособие по беременности и родам выплачивается по российскому законодательству за счет средств ФСС России. Ведь граждане этих государств имеют право на социальное обеспечение на тех же условиях, что и граждане России (п. 3 ст. 98 Договора о Евразийском экономическом союзе). А социальное обеспечение включает в себя в том числе страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (абз. 9 п. 5 ст. 96 Договора о Евразийском экономическом союзе).

Таким образом, граждане государств, входящих в Евразийский экономический союз, работающие в России по трудовым договорам, являются застрахованными лицами независимо от статуса (постоянно или временно проживающие, временно пребывающие).

Виды пособий связанные с материнством

Установлены в ФЗ РФ № 81-ФЗ от 19.05.1995, ФЗ РФ № 255-ФЗ от 29.12.2006 и Приказе Минздравсоцразвития РФ № 1012н от 23.12.2009.

пособие по беременности и родам;

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;

единовременное пособие при рождении ребенка;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

На пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медучреждениях в ранние сроки беременности, имеют право только женщины, подлежащие обязательному социальному страхованию, т. е. работающие.

Таким образом, если мать ребенка — иностранный гражданин с разрешением на временное проживание и подлежит обязательному социальному страхованию, то все виды пособий связанных с материнством она получит через своего работодателя, а в тех регионах, где пособия выплачивают по пилотному проекту, документы она сдаст работодателю, а выплаты будет производить уже ФСС.

Работодатель назначает пособия по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком в течение 10 календарных дней со дня обращения застрахованного лица за его получением с необходимыми документами. Выплата пособий осуществляется работодателем в ближайший после назначения пособий день, установленный для выплаты заработной платы (ст. 15 ФЗ РФ № 255-ФЗ от 29.12.2006). Не имеет значения, по какому договору трудится иностранец. Это может быть трудовой (срочный и бессрочный) договор.

Перечень документов, предъявляемых работодателю беременной гражданкой другого государства, аналогичен тому, который предоставляет претендующая на декретный отпуск россиянка. Главное: чтобы иностранка могла подтвердить свой миграционный статус.

Так как же оформляется декрет

Женщинам по их заявлению и на основании листка нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам. Продолжительность этих отпусков составляет (ч. 1 ст. 255 ТК РФ, п.п. 46 и 51 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н):

140 календарных дней (70 дней до родов и 70 дней после них) — по общему правилу;

194 календарных дня (84 дня до родов и 110 дней после них) — при рождении двух и более детей;

156 календарных дней (70 дней до родов и 86 дней после них) — при осложненных родах;

160 календарных дней (90 дней до родов и 70 дней после них) — в случае, если женщина проживает (работает) в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов.

За время этого отпуска женщине выплачивается соответствующее пособие за счет средств ФСС России.

Порядок оформления отпуска по беременности и родам для работодателя состоит из следующей последовательности действий:

Получить от работницы заявление на отпуск. Сотрудница должна составить заявление в произвольной форме и приложить к нему листок нетрудоспособности. Издать приказ о предоставлении отпуска и ознакомить с ним сотрудника под роспись Внести сведения в личную карточку работника Оформить табель учета рабочего времени. В случае отпуска по беременности и родам в табеле проставляется «Р» или «14». Рассчитать и выплатить пособие по беременности и родам

Согласно ч. 1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ пособие по беременности и родам определяется исходя из среднего заработка за расчетный период, то есть два календарных года, предшествующих году, в котором начинается декретный отпуск. При этом в состав среднего заработка включаются только те выплаты, на которые начислены взносы в ФСС России (ч. 2 ст. 14 Закона № 255-ФЗ).

Важно! Выплаты в пользу лиц с миграционным статусом временно пребывающих, облагаются взносами в ФСС России с 1 января 2015 года (ч. 3 ст. 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ, Федеральный закон от 01.12.2014 № 407-ФЗ). До указанной даты выплаты таким лицам взносами в ФСС России не облагались. Если у иностранки нет подтверждения заработка за прошлые периоды работы, то рассчитать пособие нужно исходя из МРОТ.

При трудоустройстве мигрантов на работу нужно помнить, что их права защищены российским законодательством. Попытка отказать отказать иностранцу в предоставлении положенного отпуска и выплате декретных может грозить серьезными последствиями. Поэтому необходимо знать особенности взаимоотношений с мигрантами и соблюдать требования закона.