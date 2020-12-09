Кажется, что действия работодателя, если сотрудник уходит в отпуск — понятны, и не о чем тут говорить, но отношение к вопросу меняется, если в отпуск уходит иностранный сотрудник.

Мы составили для вас чек-лист по тем документам, на которые нужно обратить внимание, когда вы отпускает сотрудника, работающего по патенту в отпуск.

1. Непосредственно сам патент.

Нужно проследить, чтобы сотрудник заранее оплатил чеки на время отпуска. А если до окончания срока действия патента осталось менее трех месяцев — заранее продлил его. Ведь задержки результатов медкомиссии составляют до трех недель. Если не успеть продлить патент, после отпуска иностранцу снова придется ехать на границу и оформлять миграционную карту, первичную регистрацию и патент заново.

2. Миграционный учет.

Если иностранные граждане зарегистрированы на ваш юридический адрес и уезжают в отпуск, не забудьте подать уведомление об убытии в МВД. А когда они вернутся в Россию, им снова нужно оформить временную регистрацию.

3. Полис ДМС.

Документ, о котором все постоянно забывают. Медицинская страховка нередко заканчивается раньше, чем патент: ведь оформить ее нужно с первого дня въезда. Поэтому перед отъездом проверьте дату окончания полиса и продлите его до того, как переоформите патент.

Иностранный сотрудник может уйти в отпуск с сохранением заработной платы на 28 дней, без сохранения заработной платы срок отпуска не регламентируется, однако соответствии с пунктом 9 статьи 13.1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» работодатели обязаны уведомлять МВД России о предоставлении работникам-иностранцам отпусков без сохранения заработной платы продолжительностью более одного календарного месяца в течение года.

Обратите внимание! Если во время отпуска у иностранного сотрудника заканчивается действие патента, то работодатель обязан отстранить его от работы со дня завершения срока действия документа.

Это лишь основные моменты, на которые нужно обратить внимание. На практике у каждого иностранного сотрудника комплекты документов разнятся, и зачастую о просрочке одного из них работодатель узнает уже после того, как сотрудник вышел из отпуска.

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с уважением, «Альянс ТМ».