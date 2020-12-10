Иностранный сотрудник: что важно знать работодателю

Разберемся, на что в первую очередь должен обращать внимание работодатель, у которого оформлен в штат иностранный сотрудник.

В России иностранец может иметь один из следующих статусов:

Временно-пребывающий. Временно-проживающий. Постоянно-проживающий.

Работодателям при оформлении иностранца на работу надо исходить из того, какой статус получил иностранный гражданин, потому что в зависимости от этого вы будете понимать, какой разрешительный документ у него должен быть.

Сегодня мы более детально разберем, как работать с временно-пребывающим иностранцем.

У иностранца должен быть оформлен патент.

Мигрант, работающий в России по патенту, может осуществлять трудовую деятельность лишь на той территории, которая указана в его патенте и по той профессии, которая там прописана.

Проверять наличие патента, а также чеки за патент обязательно, иначе может получиться, что вы привлекли к труду нелегала (п. 1 ст. 18.15 КоАП).

Штраф за работу без разрешительных документов составит:

для физлиц — от 2000 до 5000 рублей; для должностных лиц — от 25 000 до 50 000 рублей; для организаций — от 250 000 до 800 000 рублей или приостановление деятельности на 14-90 суток.

Миграционный учет.

Когда иностранный гражданин пребывает на территорию РФ, ему нужно встать на миграционный учет — оформить временную регистрацию на 90 суток. Для этого ему дается 7 рабочих дней (но обратите внимание, что здесь есть исключения).

Работодатель может выступать для иностранца принимающей стороной. Что это значит: сотрудник трудится и живет по адресу компании.

Продление регистрации по патенту осуществляется по чекам, оплаченным своевременно за патент. На тот срок, за который есть оплаченные чеки, продлевается и регистрация.

Почему важно проверять миграционный учет? Потому что без миграционного учета сотруднику не оформят (не переоформят) патент.

А значит, компания попадает под п. 1 ст. 18.15 КоАП — незаконное привлечение к труду при отсутствии у иностранца разрешения на трудоустройство (см. выше).

Уведомления МВД.

Компания должна уведомлять МВД о заключении и расторжении договора в течение трех рабочих дней со дня заключения/расторжения договора, об убытии иностранца (в случае если выступает принимающей стороной).

Если компания этого не делает, то на нее будет наложен штраф (ст. 18.15 КоАП РФ):

от 5000 до 7000 рублей — для физлиц; от 35 000 до 70 000 рублей — для должностных лиц; от 400 000 до 1 000 000 рублей — для компаний.

Полис ДМС.

Медицинский полис является одним из документов, подтверждающим право на пребывание в Российской Федерации, и является обязательным документом, который должен быть оформлен с первого дня пребывания в России (п.5 ст.27 ФЗ № 114 от 15.08.1996 г. «О порядке выезда и въезда в РФ»).

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