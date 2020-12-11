Уволил сотрудника – получил штраф

Что может грозить работодателю за сотрудника, которого уже уволили, расскажем в сегодняшней статье.

Если из штата вашей компании увольняется иностранный сотрудник, это еще не повод расслабляться, думать, что-теперь-то с документами на этого работника будет все в порядке.

Уволить мигранта нужно правильно, ориентируясь на миграционное законодательство!

Основные ошибки, которые допускают работодатели при увольнении иностранных работников:

неподанное уведомление.

После увольнения иностранного сотрудника, каждый работодатель должен подать уведомление в МВД.

Что касается штрафов, то за неподачу уведомления в МВД вам грозит приостановлением деятельности компании до 3 месяцев или штраф в размере до 1 млн. рублей (ст. 18.15 КоАП).

неправильное уведомление (не в срок поданное уведомление, уведомление заполненное на старой форме и т.д.)

Подать уведомление об увольнении иностранца необходимо в течение 3 рабочих дней со дня расторжения договора.

Чтобы подать такое уведомление, работодателю нужно подготовить учредительные документы, а также документы иностранного сотрудника:

паспорт;

миграционную карта;

действующий миграционный учет;

разрешительный документ, на основании которого работал иностранец;

оригинал трудового договора.

Уведомление подается по каждому сотруднику отдельно. Поэтому если вы увольняете сразу нескольких мигрантов, то по каждому в отдельности нужно подготовить пакеты документов и заполнять бланк уведомления.

проблемы с разрешительными документами.

Если у вашего иностранного сотрудника во время работы у вас были недействующие разрешительные документы, это не значит, что его увольнение решит проблему. Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение трудового законодательства составляет один год со дня совершения административного правонарушения, а при длящемся административном правонарушении — со дня его обнаружения (ч. 1, ч. 2 и ч. 3 ст. 4.5 КоАП РФ).

Если вы не знаете, как правильно подавать уведомление в МВД или понимаете, что не успеете сделать это за три дня, то вы можете обратиться за помощью к нашим специалистам, они помогут вам в заполнении уведомлений. Звоните нам по телефону: 8 812 640 95 04,

С уважением «Альянс ТМ».