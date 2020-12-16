Вакцинация населения от COVID-19

Как сказал Мишустин на совещании с производителями вакцин «ЭпиВакКорона» и «Спутник V»: Россия лидирует по вакцинации населения от COVID-19.
Однако до сих пор действует Приказ№ 581н Министерства здравоохранения РФ от 15.06.2020г., согласно которому наличие вируса COVID-19 или отсутствие результатов исследования является причиной для отказа в выдаче: патента, разрешения на работу, разрешения на временное проживание и вида на жительство.
У работодателей, в свою очередь, есть обязательство проверять наличие отрицательных результатов перед допуском к работе.
Если у вас еще нет результатов анализов на коронавирусную инфекцию ваших работников-мигрантов, рекомендуем вам обратиться к специалистам нашей компании, чтобы организовать сдачу анализов на COVID-19 для сотрудников.
По телефону: 7 (812) 640-95-04, наш специалист сориентирует вас по стоимости процедуры и назначит направление в медицинский центр в удобное время.
Почему лучше сдавать анализы через «Альянс Трудовая Миграция»:
- Персональная запись в определенный день;
- Отсутствие очереди;
- Возможность узнать, болел ли ранее (наличие антител) и болеет ли сейчас;
- Можно провести сразу всех сотрудников одновременно, чтобы не записывать и не контролировать каждого отдельно;
- Медицинский центр в 5 минутах от метро;
- Срок выдачи результатов — 3 рабочих дня;
Обращайтесь к нам за медицинским заключением о состоянии здоровья в виде справки об отсутствии вируса Covid-19!
С уважением, «Альянс ТМ».