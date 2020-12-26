Кто или что поможет вашей компании больше, чем сотрудник?

Сегодня мы поговорим о миграционном сопровождении и почему оно поможет вашей компании больше, чем любой миграционный специалист.
Если вы нанимаете в компанию сотрудника, вы не можете быть уверены, что он:
- Хорошо разбирается в миграционном законодательстве.
- Знает, как правильно оформлять миграционные документы на иностранных сотрудников, когда и как их подавать в МВД.
- Использует в работе достоверную информацию, а не пользуется первым попавшимся материалом.
- Достаточно опытен и внимателен, чтобы не совершить ошибок.
- Такого сотрудник нужно будет заменять, если он уйдет в отпуск или возьмет больничный.
Поэтому мы рекомендуем воспользоваться миграционным сопровождением, с помощью которого вы не только закроете функции миграционного специалиста, но и не будете поддаваться сомнениям, потому что будете уверены - миграционный учет в компании ведется правильно.
Почему еще миграционное сопровождение лучше штатного работника:
1. У вас появится персональный консультант, который будет на связи 24/7.
Персональный миграционный юрист будет регулярно работать с документами ваших иностранцев. Поэтому он сможет своевременно уведомить вас о необходимости продления того или иного разрешительного документа.
2. Миграционное сопровождение дешевле штатного сотрудника.
Услуги миграционного сопровождения обойдутся компании дешевле, чем зарплата штатного работника (подробный расчет - в этой статье).
3. Штрафы вашей компании теперь не страшны!
Почему?
Потому что вы нанимаете не одного миграционного юриста в штат, а целую команду, у которой вкупе больше опыта и знаний в оформлении документов. Эта команда сделает все, чтобы вы не получили штраф при проверке госорганов. Мы настолько уверены в себе, что берем на себя и материальную ответственность в случае выявления ошибок!
Мы действительно считаем, что миграционное сопровождение нужно всем, у кого в штате есть иностранные сотрудники. Потому что это самый лучший инструмент для соблюдения миграционного законодательства в России! Давайте, будем лучше вместе!
Наш телефон: 8 812 640 95 04
С уважением, «Альянс ТМ».