Кто или что поможет вашей компании больше, чем сотрудник?

Сегодня мы поговорим о миграционном сопровождении и почему оно поможет вашей компании больше, чем любой миграционный специалист.

Если вы нанимаете в компанию сотрудника, вы не можете быть уверены, что он:

Хорошо разбирается в миграционном законодательстве. Знает, как правильно оформлять миграционные документы на иностранных сотрудников, когда и как их подавать в МВД. Использует в работе достоверную информацию, а не пользуется первым попавшимся материалом. Достаточно опытен и внимателен, чтобы не совершить ошибок. Такого сотрудник нужно будет заменять, если он уйдет в отпуск или возьмет больничный.

Поэтому мы рекомендуем воспользоваться миграционным сопровождением, с помощью которого вы не только закроете функции миграционного специалиста, но и не будете поддаваться сомнениям, потому что будете уверены - миграционный учет в компании ведется правильно.

Почему еще миграционное сопровождение лучше штатного работника:

1. У вас появится персональный консультант, который будет на связи 24/7.

Персональный миграционный юрист будет регулярно работать с документами ваших иностранцев. Поэтому он сможет своевременно уведомить вас о необходимости продления того или иного разрешительного документа.

2. Миграционное сопровождение дешевле штатного сотрудника.

Услуги миграционного сопровождения обойдутся компании дешевле, чем зарплата штатного работника (подробный расчет - в этой статье).

3. Штрафы вашей компании теперь не страшны!

Почему?

Потому что вы нанимаете не одного миграционного юриста в штат, а целую команду, у которой вкупе больше опыта и знаний в оформлении документов. Эта команда сделает все, чтобы вы не получили штраф при проверке госорганов. Мы настолько уверены в себе, что берем на себя и материальную ответственность в случае выявления ошибок!

Мы действительно считаем, что миграционное сопровождение нужно всем, у кого в штате есть иностранные сотрудники. Потому что это самый лучший инструмент для соблюдения миграционного законодательства в России! Давайте, будем лучше вместе!

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С уважением, «Альянс ТМ».