Новый год: что изменилось в миграционном учете

С 1 января 2021 года действует приказ МВД России от 30.07.2020 № 536, в соответствии с которым изменились:

формы и порядок уведомления МВД о заключении и расторжении договора с иностранным гражданином,

формы и порядок заполнения ходатайства иностранного гражданина о привлечении его в качестве высококвалифицированного специалиста.

Если говорить об уведомлениях о заключении и расторжении договора с иностранным гражданином, то приказом были введены следующие изменения:

уточнено, как должна выглядеть заверительная надпись на документе из двух и более листов после прошивки и нумерации.

На обороте последнего нужно указывать:

количество листов;

фамилию и инициалы должностного лица, которое сдает уведомление;

подпись.

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