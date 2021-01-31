Чек-лист: все уведомления для МВД

Одной из главных обязанностей работодателя, желающего взять на работу иностранцев, — уведомление об этом МВД. Но оформив все разрешительные документы иностранному гражданину и трудоустроив его в штат, большинство работодателей забывают об уведомлениях.

Сегодня мы подробно расскажем, когда и какие документы необходимо предоставить работодателю, нанимающему безвизовых иностранцев, в МВД.

О каких уведомлениях пойдет речь в первой части статьи?

Уведомление о заключении трудовых договоров. Уведомление о расторжении трудовых договоров. Уведомление о заключении гражданско-правовых договоров. Уведомление о расторжении гражданско-правовых договоров.

Обратите внимание! Уведомлять МВД необходимо о приеме и увольнении всех иностранных граждан, независимо от их статуса нахождения в России (например, разрешением на временное проживание или с видом на жительство, граждан стран-членов ЕАЭС (Казахстан, Армения, Беларусь, Киргизия), беженцев и т.д.) и формы договора.

1.Уведомление о заключении трудовых договоров

После подписания трудового договора с иностранцем, у работодателя есть всего три рабочих дня со дня заключения договора для уведомления об этом МВД.

Уведомление заполняется на правильной форме (о которой мы писали здесь) и подается в МВД лично или по почте.

2.Уведомление о расторжении трудовых договоров

Срок в три рабочих дня отводится на уведомление и при расторжении трудового договора независимо от причин.

3.Уведомление о заключении гражданско-правовых договоров

Направить уведомление в МВД необходимо не позднее трех рабочих дней

после заключения договора.

4.Уведомление о расторжении гражданско-правовых договоров

Уведомление о расторжении гражданско-правовых договоров подается в МВД все в тот же трехдневный срок со дня прекращения действия договора.

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Если вам необходимо подать уведомление по иностранному сотруднику или у вас остались вопросы, звоните по телефону: 8(812)640-95-04.

С уважением «Альянс ТМ».