Чек-лист: все уведомления для МВД (часть 2)

Сегодня мы продолжим тему уведомлений, которые необходимо предоставить в МВД работодателю, нанимающему безвизовых иностранцев.

Первая часть статьи: Чек-лист: все уведомления для МВД

О каких уведомлениях пойдет речь во второй части статьи?

Уведомление о прибытии (постановка на миграционный учет). Уведомление об убытии (снятие с миграционного учета).

1. Уведомление о прибытии (постановка на миграционный учет)

Уведомление о прибытии должно быть подано принимающей стороной. Юридическое лицо может стать принимающей стороной, только если предоставляет своему сотруднику место фактического проживания, согласно ФЗ № 163 от 27.06.2018г.

Подать уведомление необходимо в течение 7 рабочих дней с даты въезда и в случае если меняется адрес пребывания мигранта. Например, мигрант переехал на другой адрес.

Гражданам из стран ЕАЭС этот срок увеличен до 30 дней, для граждан Таджикистана – 15 дней.

Документы, которые понадобятся от принимающей стороны:

паспорт уведомителя;

документы на право пользования жилым помещением (договор собственности, договор аренды);

паспорт иностранца;

миграционная карта;

трудовой или гражданско-правовой договор с работодателем (для граждан ЕАЭС).

2. Уведомление об убытии (снятие с миграционного учета)

В обязанность принимающей стороны входит не только постановка иностранца на миграционный учет, но и снятие с него.

Принимающая сторона подает уведомление в МВД инициативно (согласно Приказу МВД России от 18.03.2019г. № 142), но мы все же советуем подавать уведомление в МВД о снятии иностранца сразу же после его увольнения. Так возможно обезопасить себя, ведь пока принимающая сторона не снимет иностранца с учета, она несет за него ответственность.

Документы для снятия с учета:

паспорт представителя компании;

заполненное уведомление об убытии;

копия миграционного учета.

Обратите внимание! В 2020 году форма уведомления об убытии изменилась (приказ МВД № 641 от 14.09.2020г.).

Если вам необходимо подать уведомление по иностранному сотруднику или у вас остались вопросы, звоните по телефону: 8 (812) 640-95-04.

С уважением «Альянс ТМ».