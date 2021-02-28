Ставки НДФЛ для иностранных работников: разъяснения по гражданам из ЕАЭС, иностранцам с патентом и ВКС

В общем случае при определении ставки НДФЛ основополагающее значение имеет налоговый статус физлиц (резидент/нерезидент). Однако из этого правила есть ряд исключений для иностранных граждан. В этом материале разберем, по какой ставке удерживать налог из зарплаты иностранных работников.

13 % и 30 % в зависимости от статуса

Налоговые ставки регулируются статьей 224 НК.

Если речь идет о зарплате, то применяются следующие ставки:

13 % – для резидентов РФ по доходам менее 5 млн. рублей;

15 % – для резидентов РФ по доходам свыше 5 млн. рублей;

30 % – для нерезидентов РФ.

Принцип определения налогового резидентства для всех одинаков. Оно определяется по итогам налогового периода в зависимости от времени нахождения физлица в России в данном налоговом периоде.

Напомним, налоговыми резидентами признаются физлица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.

При этом для резидентов, уплачивающих налог по ставке 13 %, предусмотрены налоговые вычеты по НДФЛ (стандартные, имущественные, социальные, инвестиционные). У нерезидентов при ставке 30 % права на вычеты нет.

Исключения

Для ряда иностранных граждан ставка 13 % применяется независимо от наличия статуса налогового резидента. Это, в частности, следующие категории иностранцев:

граждане стран-членов ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия);

иностранные граждане, работающие по патенту;

иностранные граждане, имеющие статус ВКС (высококвалифицированные специалисты).

Иностранцы из ЕАЭС

Если у вас работают граждане из стран ЕАЭС (армяне, белорусы, казахи, киргизы), то их зарплата с первого рабочего дня облагается по ставке 13 %.

Это правило предусмотрено статьей 73 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014.

Налоговый статус таких работников при приеме не имеет значения. Вместе с тем определять этот статус к концу года все-таки надо.

Дело в том, что налоговые вычеты по НДФЛ предоставляются только налоговым резидентам.

Так, Минфин в письме № 03-04-05/40970 от 15.06.2018 сообщает, что положение Договора о применении к доходам граждан государств - членов ЕАЭС от трудовой деятельности ставки НДФЛ 13 % не означает, что эти граждане автоматически признаются налоговыми резидентами РФ.

Поэтому иностранцы из стран ЕАЭС вправе воспользоваться налоговыми вычетами по НДФЛ только после приобретения ими статуса налогового резидента РФ.

Добавим, что мнение Минфина и ФНС относительно ставки НДФЛ для иностранцев из стран ЕАЭС, не имеющих по итогам года статуса резидента РФ, расходятся.

По мнению ФНС, не имеет значения, приобрел иностранец статус резидента РФ или нет. Ставка в любом случае составляет 13 %. Об этом, в частности, сообщается в письме ФНС № БС-4-11/22588@ от 28.11.2016.

Налоговики указывают на тот факт, что положениями статьи 73 Договора не предусмотрен перерасчет налоговых обязательств граждан из ЕАЭС в случае неприобретения ими статуса налогового резидента по ставкам, предусмотренным для нерезидентов.

То есть независимо от того, есть у этих работников статус налогового резидента или нет, ставка в любом случае будет 13 %. Перерасчет на 30 % делать не надо.

Кроме того, есть Постановление Конституционного суда от 05.06.2015 № 16-П, в котором говорится, что положениями Договора о ЕАЭС была достигнута договоренность о безусловном распространении на физлиц, являющихся налоговыми резидентами государств — членов ЕАЭС, национальных налоговых режимов в части применения ставки налогообложения доходов, полученных в связи с работой по найму в других государствах — членах данного Союза.

Между тем Минфин имеет другое мнение на этот счет. В письмах № 03-04-06/34256 от 10.06.2016, № 03-04-05/34859 от 23.05.2018, № 03-04-07/11392 от 18.02.2020 сообщается, что по итогам налогового периода определяется окончательный налоговый статус физлица в зависимости от времени его нахождения в РФ в данном налоговом периоде.

Минфин заявляет, что если по итогам года сотрудники организации - граждане государств - членов ЕАЭС не приобрели статус налоговых резидентов (находились в РФ менее 183 дней), суммы налога, удержанного с их доходов, полученных в данном налоговом периоде, подлежат перерасчету налоговым агентом по ставке 30 %.

При этом Минфин утверждает, что такое мнение не противоречит вышеназванному Постановлению КС №16-П.

Вместе с тем, в письме Минфина № 03-04-06/74275 от 25.08.2020 сообщается, что в случае если после даты увольнения выплаты не производятся, перерасчетов сумм налога, удержанных по ставке 13 %, налоговым агентом не производится.

Впрочем, ФНС сейчас также придерживается мнения, которое высказывает Минфин.

Например, на сайте столичного УФНС сообщается, что если по итогам года сотрудники организаций – граждане государств ЕАЭС не стали российскими налоговыми резидентами, то НДФЛ по ставке 13 %, удержанный с их доходов, должен быть пересчитан по ставке 30 %.

В ФНС отмечают, что порядок определения налогового статуса физлица применяется независимо от гражданства и распространяется, в том числе, на граждан государств – членов ЕАЭС.

Таким образом, в вопросе необходимости пересчета НДФЛ из-за отсутствия резидентства 100-процентной определенности нет.

Иностранцы с патентом

В отношении доходов, получаемых иностранными работниками от осуществления трудовой деятельности по найму в РФ на основании патента, применяется ставка НДФЛ 13 % независимо от наличия у них статуса налогового резидента.

Уточним, что ставка 13 % применяется к доходам, не превышающим 5 млн. рублей. С превышения ставка будет уже 15 %.

Даже если иностранцы с патентом не являются налоговыми резидентами РФ, все равно применяется ставка 13 %. Об этом, в частности, говорится в письме Минфина № 03-04-05/36673 от 13.06.2017.

Вместе с тем, хотя для резидентов и нерезидентов с патентом применяется ставка НДФЛ 13 %, порядок расчета налога будет отличаться.

Нерезидентам не положены налоговые вычеты. Поэтому если иностранный сотрудник претендует на вычеты, бухгалтеру нужно знать его налоговый статус.

Особенность расчета НДФЛ с доходов патентных иностранцев заключается в том, что эта категория работников платит свой налог авансом, самостоятельно, в виде фиксированных платежей.

При этом они имеют право обратиться к работодателю с заявлением об уменьшении суммы НДФЛ на фиксированные платежи.

Работодатель запрашивает соответствующее уведомление в налоговой инспекции и уменьшает налога на сумму фиксированных авансов, уплаченных иностранцем.

Уведомление налоговиками должно выдаваться на каждый налоговый период. Если иностранец оплатил «переходящий» патент, то и уведомление нужно получить на каждый год.

Если вдруг работник заплатил в бюджет больше, чем исчислено с его зарплаты по итогам года, то остаток фиксированного платежа сгорает. Вернуть эти деньги из бюджета нельзя.

Еще один нюанс – право на уменьшение НДФЛ на сумму уплаченных фиксированных авансовых платежей иностранец может реализовать только у одного налогового агента.

То есть если у иностранца с патентом несколько работ, вычет будет давать только один, выбранный им работодатель.

Об этом, в частности, напоминает ФНС в письме № БС-4-11/18086@ от 26.09.2016.

Иностранцы-ВКС

Напомним, высококвалифицированный специалист ─ это иностранный гражданин, имеющий опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если по условиям заключенного с ним в РФ трудового договора он получает высокую зарплату. Ее уровень в зависимости от сферы деятельности оговорен в п. 1 ст. 13.2 Закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

Для иностранцев ВКС, в отношении доходов, получаемых от осуществления трудовой деятельности, всегда применяется ставка НДФЛ 13 %, независимо от того, являются они налоговыми резидентами или нет.

Однако от наличия статуса резидента зависит право на вычеты по НДФЛ.

Уточним, что ставка 13 % применяется к доходам, не превышающим 5 млн. рублей. С превышения ставка будет уже 15 %.

Еще, что касается иностранца-ВКС, не забывайте, что налогообложению по ставке 13 % подлежат не любые доходы, получаемые им, а только доходы от осуществления трудовой деятельности.

Если такой иностранец ­– нерезидент, и работодатель, например, оплачивает ему аренду жилья, то по этому доходу будет применяться ставка НДФЛ 30 %. Об этом, в частности, предупреждает Минфин в письме № 03-04-05/3543 от 24.01.2018.

В письме № 03-04-06/55674 от 07.08.2018 Минфин также напоминает, что доходы высококвалифицированного специалиста-нерезидента РФ, не связанные с его трудовой деятельностью, подлежат обложению НДФЛ по ставке 30 %.