Регистрируйте, но не забывайте уведомлять!

В обязанности принимающей стороны входит не только регистрация иностранца по месту пребывания, но и снятие его с миграционного учета (согласно ФЗ-257 от 29.07.2018).

Принимающей стороной могут выступать:

граждане России;

юридические лица, которые предоставляют иностранцу жилое помещение для проживания или специально оборудованное место;

постоянно-проживающие иностранные граждане и лица без гражданства.

Согласно законодательству, принимающая сторона обязана снимать иностранных граждан с учета, когда иностранец выселился из квартиры (для граждан РФ) или уволился (для работодателей).

Снять с миграционного учета можно как через МВД и многофункциональные центры, так и через почту России, для этого принимающая сторона должна заполнить и отправить бланк уведомления об убытии.

Однако, кроме того, что принимающая сторона часто не знает, что такой бланк нужно отправлять, много случаев, когда уведомление заполнено неверно или на неправильном бланке.

Штрафы за эти ошибки велики, согласно ст. 18.9 КоАП, для юридических лиц они доходят до 500 тыс. рублей.

Кроме этого, опасность неуведомления гос.органов для принимающей стороны еще и в том, что пока иностранный гражданин зарегистрирован по ее адресу, то придется нести за него ответственность.

Поэтому, чтобы обезопасить принимающую сторону от нарушений, мы запускаем мастер-класс, на котором мы разберем, как правильно заполнять уведомления и какие формы бланка уведомления об убытии иностранного гражданина верны в 2021 году.

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С уважением «Альянс ТМ».