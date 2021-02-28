Исполнять законодательство: можно ли обойтись без юриста?

Правильно оформить в штат иностранного гражданина — не простая задача, еще сложнее полностью защитить свою компанию от штрафов. В сегодняшней статье мы разберем вопрос: можно ли обойтись без юриста, столкнувшись с миграционным законодательством.

Кадровый работник в российских компаниях выполняет огромное количество функций. Помимо оформления на работу граждан РФ, им часто вводят обязанность ведения дел иностранных граждан. Как известно, миграционное законодательство является самым динамично меняющимся. Только за один месяц нового года прошло множество изменений, которые существенно поменяли требования к оформлению иностранных граждан.

Каждый день нам в компанию звонят растерянные работодатели, которые не знают, как пройдет предстоящая проверка, есть ли возможность избежать штрафов и могут ли обнаружиться нарушения.

Как найти простое решение сложной проблемы?

Если вы знаете, какие законы, приказы и постановления регулируют пребывание иностранцев на территории РФ, как правильно составить трудовой договор и хотите углубляться в оформление разрешительной документации иностранцам и имеете на это достаточно времени, тогда обойтись без миграционного юриста вы не сможете.

Ведь грамотный миграционный юрист сможет взять на себя все заботы, например:

Еженедельно отслеживать принятые законы и постановления;

Контролировать срок действия разрешительных документов иностранцев;

Искать новые формы уведомлений в интернете;

Плотно взаимодействовать с государственными структурами;

Отстаивать интересы компании в суде;

Нести материальную ответственность за ошибки.

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