Этапы получения гражданства. Часть 2. Трудоустройство иностранного сотрудника с видом на жительство

Переходим к следующему этапу получения гражданства для иностранного гражданина — вид на жительство*. Рассмотрим, чем граждане с видом на жительство удобны для работодателя и как их трудоустраивать.

Вид на жительство — документ, выданный иностранному гражданину в подтверждение его права на постоянное проживание в России.

Вид на жительство выдается без ограничения срока действия (за исключением вида на жительство высококвалифицированному специалисту).

Преимущества трудоустройства гражданина с видом на жительство

сотрудник может работать по любой профессии, переводы с должности на должность без ограничений,

может работать в любом регионе, независимо от региона выдачи вида на жительство,

не нужно продлевать,

командировать можно без условий и ограничений, как граждан РФ.

Как трудоустраивать сотрудника с видом на жительство

1. При трудоустройстве иностранного гражданина с видом на жительство сначала работодатель должен проверить документы сотрудника (с полным списком вы можете ознакомиться ниже).

Просим обратить вас внимание на срок действия вида на жительство, так как еще встречаются те, чей срок ограничен.

2. Если с документами все в порядке, можем заключать договор.

В реквизитах сотрудника кроме стандартной информации (ФИО, паспортные данные) указываются данные вида на жительство.

3. После заключения договора необходимо подать уведомление в МВД.

Уведомление отправляется в МВД в течение трех рабочих дней со дня заключения договора (иначе компанию ждут штрафы).

Как правильно заполнить такое уведомление, узнайте на нашем мастер-классе.

4. При расторжении трудового договора тоже требуется подать уведомление в МВД.

Какие документы нужны для трудоустройства сотрудника с видом на жительство

Заграничный паспорт;

Вид на жительство;

Миграционная карта (искл.: граждане Белоруссии);

Миграционный учет или регистрация по месту жительства в регионе работы;

Документы об образовании, если они необходимы;

СНИЛС (если его нет, то работодателю необходимо его оформить);

ИНН (если его нет, то иностранцу нужно будет его оформить);

Трудовая книжка (если ее нет, работодатель заводит ее самостоятельно, как любому впервые трудоустраиваемому гражданину РФ);

Личная медицинская книжка (если необходимо);

Анализ на антитела к кори;

Российское водительское удостоверение (если трудовая деятельность связана с управлением транспортом).

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с уважением «Альянс ТМ».

*Вид на жительство может оформить иностранец, который прожил по разрешению на временное проживание не менее восьми месяцев.